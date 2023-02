Netflix sklízí kritiku za natáčení reality show Hra na oliheň. Prý ho nezvládl a soutěžící hodiny mrzli

Když se jihokorejský dystopický thriller Hra na oliheň stal zdaleka největším – a dosud nepřekonaným – hitem v historii Netflixu, z původně jednorázového projektu se najednou zrodila příležitost pro franšízu. A mediální obr se rozhodl ji využít tím možná nejbizarnějším možným způsobem – fiktivní hru, v níž chudí lidé soupeřili o obří bohatství pod hrozbou smrti, převedl do reality. Teď se ukázalo, že byť v reality show nikdo nezemře, stále čelí zásadním problémům se zacházením se soutěžícími.

Přímo od nich se v posledních dnech objevily zprávy o špatných podmínkách na place. Při natáčení hry na sochy, v níž lidé utíkají k cíli a ten, kdo se pohne po vydání příkazu, vypadává, soutěžící museli trávit mnoho hodin v mrazu bez odpovídajícího oblečení. Jiný report zase tvrdil, že ti, co postoupí k šanci vyhrát miliony dolarů, a ti, co vypadnou, jsou do značné míry vybráni předem. Netflix zprávy rezolutně odmítá s tvrzením, že zdraví a bezpečnost všech je pro něj zásadní. Jedna z jeho největších značek ale přesto dostává špatné jméno.

Seriálová Hra na oliheň, jejíž tvůrce Hwang Tong-hjŏk vycházel i z vlastních zkušeností s životem v Jižní Koreji pozdního kapitalismu, představila hrdiny ve velice špatné finanční situaci. Když tedy dostali možnost zúčastnit se hry, jejíž vítěz dostane v přepočtu přes 800 milionů korun, příliš dlouho neváhali. A to ani když se ukázalo, že všichni poražení zemřou brutální smrtí. Seriál tím nastavoval zrcadlo současné společnosti, respektive ekonomickému systému postavenému na soupeření a ptal se, jak daleko jsou lidé ochotní zajít, aby se vyhnuli chudobě.

Původně se očekávalo, že Hra na oliheň zaujme hlavně domácí publikum, za hranicemi Jižní Koreje se jí proto prakticky ani nedostalo reklamy. Chytrý, napínavý i místy zábavný thriller ale rychle prorazil po celém světě. Stal se největším hitem v historii Netflixu, jehož sledovanosti se nepřiblížila ani vysoce očekávaná čtvrtá řada Stranger Things. Streamovací služba objednala druhou řadu a oznámila svým rozsahem i výhrou bezprecedentní reality show, kde se 456 hráčů mělo utkat o 4,56 milionu dolarů, přes 101 milionů korun.

Foto: Netflix Červené světlo, zelené světlo ve Hře na oliheň

Už samotný fakt, že se jedna z největších mediálních firem na světě rozhodla hru z televizního hitu v nějaké formě převést do skutečnosti, staví jeho poselství do zvláštního světla. Tím ale bizarnost celé situace teprve začala. Natáčení odstartovalo ve Spojeném království a na starosti prestižní produkční společnosti Studio Lambert a The Garden. Před několika dny pak v britském bulvárním plátku The Sun vyšel nelichotivý článek o podmínkách na place.

Natáčela se zmíněná hra na sochy, v Česku známá jako cukr, káva, limonáda. Stejně jako v seriálu začínalo všech 456 hráčů, oblečených do zelených číslovaných teplákovek, na jedné straně hracího pole, s cílem před uplynutím časového limitu proběhnout finišem na druhé straně. Tam čekala obří počítající loutka. Jakmile se otočila, hráči museli zamrznout – kdo se pohnul, byl „zastřelen“. Všichni měli pod oblečením váčky s falešnou krví, které při eliminaci vybuchly, pro efekt jako ze seriálu.

„Bylo to jako na bitevním poli,“ citoval The Sun nejmenovaného účastníka soutěže. „Minimálně jednoho člověka vynesli na nosítkách,“ řekl prý jiný. Netflix tato tvrzení v oficiálním prohlášení ostře rozporoval a dodal, že hráči o náročných podmínkách natáčení věděli předem.

Report serveru Variety, který byl v kontaktu s jinými soutěžícími i lidmi blízkými produkci, celou situaci popsal s největší mírou detailu. Zájemci o účast v reality show prý zpočátku měli s organizátory velice dobrou zkušenost. Lidé z produkce s nimi vypracovali fyzický i psychologický profil, po vybrání do soutěže pak probíhala častá a srozumitelná komunikace. Vše se ale mělo změnit po příchodu do bývalého leteckého hangáru ve městě Bedford, kde natáčení probíhalo.

Soutěžící měli počítat s nižší teplotou a vzít si bundy, hra měla trvat asi dvě hodiny a „zmrazenou“ pózu nemělo být nutné držet déle než pár minut. Nakonec se ale natáčení protáhlo až k sedmi hodinám, držení strnulých pozic i na desítky minut a teploty byly pod bodem mrazu. „Nikdy v životě mi nebyla taková zima tak dlouho. Necítili jsme chodila a prsty u nohou. Bylo to absurdní,“ cituje Variety jednu soutěžící.

Foto: Youngkyu Park/Netflix Maskovaní bachaři ze seriálu Hra na oliheň

Kvůli natáčení navíc nebyly možné přestávky na záchod, občerstvení či ohřátí. Lidé z filmového či televizního průmyslu podobně náročné podmínky znají, soutěžící si ale stěžovali, že je na ně produkce dostatečně nepřipravila a situaci zcela nezvládla. Několik lidí prý dokonce omdlelo a sám Netflix přiznal, že potřebovali lékařskou asistenci.

Podle reportů i vyjádření televizních profesionálů produkce špatně odhadla, jak rozsáhlé zázemí potřebuje pro tak velkou soutěž. Reality show mají většinou do pár desítek účastníků, kdežto 456 lidí vyžaduje zcela jinou úroveň přípravy. Ze Hry na oliheň, která měla být hlavně zábavou inspirovanou dystopickým thrillerem, se kvůli tomu stala docela jiná, fyzicky i psychicky náročná soutěž. Do druhého kola postoupilo 228 účastníků, takže produkce bude velké výzvě čelit minimálně ještě jednou.

Reality show s celým názvem Squid Game: The Challenge (Hra na oliheň: Výzva) se má natáčet ještě v průběhu února. Zatím není známo, kdy by měl výsledek dorazit na obrazovky. S druhou řadou seriálu se počítá koncem tohoto nebo počátkem příštího roku.