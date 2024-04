Netflix spustil produkci čtvrté řady Zaklínače. Potvrdil také plány na pátou, která má být poslední

Uložit 0

Zaklínač od Netflixu byl předmětem vášnivých debat, očekávání a kritiky už dlouho před tím, než vyšel – mnohým se například zdálo, že herec Henry Cavill je pro hlavní roli příliš pohledný, pak se probíralo zvláštní vyprávění první řady nebo věrnost předlohám. Největším tématem se ale stalo přeobsazení titulní postavy, když Cavill seriál opustil se záměrem vrátit se k roli Supermana a novým Zaklínačem se stal Liam Hemsworth. Jak se mu povede, nejspíš uvidíme příští rok, právě totiž začala produkce čtvrté řady televizního fantasy. Netflix spolu s tímto oznámením potvrdil, že chystá i pátou, která má být poslední.

Netflix produkci čtvrté řady oznámil včera večer spolu se zveřejněním prvních záběrů herců při společném pročítání scénáře. Ve svých rolích se samozřejmě vrátí většina osazenstva seriálu, ať už jde o Anyu Chalotru coby Yennefer, Joeyho Bateyho jako Marigolda, Freyu Allan jako princeznu Ciri nebo Annu Shaffer coby Triss. Poprvé uvidíme Laurence Fishburna, známého hlavně z role Morfea z Matrixu, v roli Regise, tajemného vzdělance, který Geralta na čas provází. Titulní roli pak nově ztvární už zmíněný Liam Hemsworth, bratr filmového Thora.

Čtyřiatřicetiletý herec – a spolu s ním celý seriál – stojí před velkou výzvou. Ačkoliv obsazení Henryho Cavilla se zpočátku setkalo s vlažnými reakcemi, časem si ho diváci v roli Geralta z Rivie zamilovali. Když pak předloni přišla zpráva, že ze seriálu odchází věnovat se něčemu jinému a nahradí ho Liam Hemsworth, mnozí diváci začali tvrdit, že Zaklínače s novým hercem už sledovat nebudou. Netflix se loni k situaci postavil poněkud zvláštně, když třetí řadu seriálu promoval mezi jinými i sloganem „Ano, Geralt je pořád on“, který jako by s odmítnutím odkazoval na přeobsazení hrdiny.

It’s official, The Witcher season 4 is in production. But that’s not all, we’re already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF

— The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024