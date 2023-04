Netflix ukázal trailer na pokračování Vyproštění. Akční hit s Chrisem Hemsworthem se točil v Praze

Když před třemi lety v počátečních fázích pandemie dorazil na Netflix akční snímek s Chrisem Hemsworthem Vyproštění, dosáhl na největší premiéru v historii streamovací služby. Od té doby se už propadl na sedmé místo, je tedy nejvyšší čas ověřit jeho schopnost zahýbat se statistikami. A také ověřit schopnost Tylera Rakea, bývalého člena speciálních jednotek australské armády – musí totiž zvládnout další extrémně náročnou misi.

Jakkoliv přiblížit pokračování akčního hitu naneštěstí nedovolí vyhnout se vyzrazení závěru původního filmu. Hlavní hrdina s tváří Chrise Hemswortha, který měl jako žoldák vysvobodit syna indické mafie ze zajetí, v něm totiž zdánlivě zemře. Poslední záběry ovšem naznačí, že jako zázrakem přežil.

Samotná existence Vyproštění 2 to zcela potvrzuje – a první zveřejněná upoutávka Tylerův osud přímo tematizuje. Hrdina se v ní probíjí kriminálníky i policisty ve vězeňské vzpouře, když v tom mu ostrý úder do zad vyvolá vzpomínky na uplynulých devět měsíců těžkého zotavování z krátkého výletu do světa mrtvých.

Děj pokračování, jehož scénář napsal jeden z tvůrců Avengers: Endgame a The Gray Man Joe Russo, má být přes tento psychedelický výjev opět velmi přímočarý. Půjde v něm o vysvobození týrané rodiny gruzínského gangstera z vězení a hlavní otázkou bude, jak tvůrci naváží na vychvalovanou choreografii akčních scén, ale také problém s nevýraznými postavami.

Právě v tom spočíval jeden z hlavních bodů kritiky prvního filmu, který nedal dostatek prostoru k rozvinutí hlubšího vztahu k postavám. I když pak za sebou zběsilé akční scény nechaly tucty zkrvavených mrtvol a virtuózní scénu automobilové honičky, která působila jako jeden záběr, v průběhu dvouhodinové stopáže začalo vše vypadat jako kakofonie násilí spíše než vyprávění příběhu.

Hemsworthovo jméno nicméně v kombinaci s vizuálními atrakcemi Vyproštění zajistilo rekordní start, jehož sledovanost překonala i Scorseseho Irčana. V pokračování se kromě představitele filmového Thora vrátí i oba bratři Russoové jako producenti a režisér Sam Hargrave. Ten prvním filmem debutoval, přičemž v minulosti pracoval jako koordinátor kaskadérů v několika titulech od Marvelu.

Natáčet se původně mělo v Austrálii, kvůli místním proticovidovým opatřením se ale místo toho hlavní část produkce přesunula do Prahy. Mnoho pražských lokací ve filmu nejspíš identifikovat nepůjde, herecká hvězda ale na Instagramu alespoň sdílela momenty z procházek hlavním městem s rodinou.

Natáčení v Česku probíhalo ještě v pár dalších lokacích (včetně dotáček loni v listopadu) a také ve Vídni. Na Netflix novinka dorazí více než rok po samotné produkci, konkrétně 16. června. Sehraje tak roli jednoho z hlavních titulů letní nabídky streamovací služby, která má obsahovat i thriller s Johnem Boyegou a Jamie Foxxem nebo akční snímek s Gal Gadot.