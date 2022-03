K nečekané události došlo v průběhu pondělního vysílání ruské státní televize První kanál. Přímo v živém vysílání vystoupila jedna z jejích zaměstnankyň, která se rozhodla protestovat proti válce na Ukrajině. V televizním studiu se objevila během hlavních zpráv s transparentem, na němž mimo jiné stálo „Zastavte válku“. Hrozí jí zřejmě tvrdý trest vzhledem k nově přijatému zákonu, který až 15letým odnětím svobody postihuje lidi, kteří se postaví proti oficiální linii Moskvy. Podle lidskoprávní organizace Agora už byla žena zatčena a je na policejní stanici.

„Marina Ovsjanniková, redaktorka městského zpravodajství Prvního kanálu, matka dvou dětí, právě vběhla na pódium během vysílání zpráv ruské státní televize s nápisem: ‚Zastavte válku! Nevěřte propagandě! Tady vám lžou!‘“ uvedl na Twitteru v reakci na video, které okamžitě obletělo internet, ruský podnikatel a známý oponent Kremlu Michail Chodorkovskij.

Rusko v čele s prezidentem Vladimirem Putinem přitom válku na Ukrajině označuje jako „zvláštní vojenskou operaci“ s cílem „demilitarizovat a denacifikovat“ Ukrajinu. Stejný slovník používá i právě ruská státní televize, která dnešní incident prověřuje. První kanál je nejsledovanější televizní stanice v Rusku.

This is fantastic. A brave woman interrupted Russian state TV’s live broadcast with a sign that says: “Stop the war. Don’t believe propaganda. They’re lying to you here.“ It was signed: „Russians against war.” pic.twitter.com/673cO668nM

Redaktorka státní televize, která vykřikovala protiválečná hesla, se během vysílání postavila za moderátorku zpravodajské relace s transparentem, na němž byl vedle anglického nápisu a ruské a ukrajinské vlajky také rusky psaný, již výše zmíněný text: „Zastavte válku. Nevěřte propagandě. Tady vám lžou.“ Poslední věta byla znovu anglicky: „Rusové proti válce.“ Po pár vteřinách televize záběr přepnula a pustila další reportáž.

Před svým činem Marina Ovsjanniková natočila video, které se rovněž objevilo na sociálních sítích, ve kterém se od televize distancuje. „Stydím se za to, že jsem si dovolila lhát z obrazovky,“ říká. „Mlčeli jsme v roce 2014, kdy to všechno začínalo. Nevyšli jsme na demonstrace, když Kreml otrávil (opozičního politika Alexeje) Navalného. Jenom jsme mlčky sledovali tento nelidský režim,“ poznamenává.

Jasně také odsuzuje invazi do sousední země. „To, co se nyní děje na Ukrajině, je zločin a Rusko je agresorem. Odpovědnost za tuto agresi nese jediný člověk – Vladimir Putin,“ uvedla žena, která říká, že její rodiče jsou Ukrajinec a Ruska a nikdy nebyli nepřátelé. Hanby za bratrovražednou válku se podle ní nezbaví ani další generace Rusů.

Proti válce na Ukrajině se v Rusku o víkendu odvážily veřejně protestovat stovky lidí. Policie je pozatýkala. Ruští poslanci začátkem března jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k protiruským sankcím.

Dopad zákona ukazuje i to, že když o dnešním incidentu v televizi informoval web nezávislého listu Novaja Gazeta, musel konstatovat, že obsah protestního sdělení nemůže zveřejnit. Na fotografii, kterou přetiskl, byl text na transparentu nejprve celý zamlžen a později se objevila alespoň věta „Nevěřte propagandě“.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022