Nevyčerpatelný zdroj je o krok blíže. Vědci poprvé provedli jadernou fúzi se ziskem energie

Je to důležitý krok směrem k čisté a udržitelné energii, která by mohla nahradit fosilní paliva. Průmyslové využití je však stále otázkou desítek let.