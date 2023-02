Než povede na letiště vlak, ať tam jezdí trolejbusy. Půl cesty pojedou na drátech, půl na baterii

Za pět let by se mohlo začít jezdit na letiště po kolejích. Jak v Česku, tak napříč světem se nicméně stavby zpožďují, proto se může stát, že na letiště se vlakem obyvatelé a návštěvníci Prahy svezou zhruba tehdy, až to bude ve Vltavské filharmonii hrát. Od příštího roku by tak železnici měly dočasně nahradit trolejbusy, které mají cestování na Ruzyni zpříjemnit. A ulehčit životnímu prostředí.

Nová trať na letiště by měla být částečně elektrifikovaná, zbytek cesty dojedou trolejbusy na baterii. „Autobus číslo 119 je naše vlajková a nejvíc exponovaná linka. Cestuje s ní v průměru nejvíce lidí na spoj a ve špičce vyjíždí každé tři minuty. Zavedení trolejbusů na této lince tedy bylo jasnou volbou,“ uvedl na sociálních sítích končící náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Podle něj to bude vůbec poprvé, kdy budou v Praze jezdit velkokapacitní dvoukloubové vozy dlouhé téměř dvacet pět metrů. Ty mají uvézt až dvě stovky cestujících a uvnitř jsou uzpůsobeny jízdě s velkými zavazadly. „Nabídnou tak komfortní jízdu podobnou kolejovým vozidlům. Tím poskytneme cestujícím na letiště alespoň částečně lepší služby, než bude hotová železniční trať,“ doplňuje Scheinherr.

Trolejbusy budou jezdit na stejné trase jako současná linka 119, což je úsek dlouhý asi devět kilometrů. Troleje povedou do poloviny trati, tedy k Terminálu 3. Dál pojedou na baterii. Dohromady jich tady bude jezdit jednadvacet a výstavba trati vyjde na bezmála 355 milionů korun. Zatímco trať by mohla být hotová na jaře příštího roku, první trolejbusy by mohly dorazit do konce toho letošního. Dopravní podnik na nich pak bude školit řidiče.

Spolu s tratí se budou stavět také měnírny a dobíjecí stanice. Měnírna vznikne například na Dědině a budou ji využívat i tramvaje, které budou jezdit po budoucí trati. Další infrastruktura vznikne také v garážích v Řepích a na obou konečných, tedy na Nádraží Veleslavín a na letišti.

Trolejbusy by pak měly najít využití i poté, co bude hotová železnice na Ruzyni. Scheinherr uvažuje, že by se pak velkokapacitní mohly přesunout jinam. Zatím by mohla být trolejbusová linka na letiště druhou v Praze. Už loni dopravní podnik zprovoznil trať z Palmovky do Miškovic, které patří k Čakovicím. S elektrikou se pak počítá také na linkách 131, 134, 137, 176 a 191.

Elektrifikace stodevatenáctky má mít ale ještě jednu funkci, než jen ulehčit těm, kdo jedou na letiště. Je také součástí výzkumného projektu evropského vědecko-výzkumného programu Horizon. Dopravní podnik bude v rámci něj sledovat provoz, což má sloužit k dalšímu vývoji. „Vozy jsou co do kapacity designované přímo pro tuto trať, takže předmětem výzkumu je důraz na minimální spotřebu elektřiny a využití energie při brždění,“ vysvětluje náměstek.

Co se trati na letiště týče, má několik fází, které jsou v různém stadiu. V polovině prosince začala Správa železnic s přestavbou úseku z pražských Bubnů do nové zastávky Praha-Výstaviště. Loni začala také výstavba mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec, letos je v plánu vyhlášení soutěže na stavbu části trasy Praha-Ruzyně na Kladno. Modernizovat se bude také Masarykovo nádraží, kde vzniknou dvě nové koleje. Ani tak ale ještě nebude hotovo. Jediná dokončená část je Negrelliho viadukt.