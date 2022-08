Nezastavilo ho devět kulek ani bankrot. Legenda rapu 50 Cent jede znovu zdemolovat Prahu

Kdyby se o hiphopové scéně vyučovalo na základních školách, 50 Cent by se objevil v prvních kapitolách. Právě on byl jednou z nejzásadnějších postav formování globální rapu a nebýt jeho přelomových alb Get Rich or Die Tryin‘ nebo The Massacre, možná by dnešní hiphopový rybníček vypadal o něco jinak. A byť mu život házel pod nohy pořádně velké klacky, prakticky vždy se z toho dokázal oklepat a být relevantní. Teď se tento charismatický rodák z newyorského Queensu chystá znovu do Prahy, kde plánuje zničit O2 arénu. Lístky na říjnový koncert budou k mání už od 2. srpna.

Curtis James Jackson alias 50 Cent je dnes člověkem mnoha oborů, proslavil se ale jako rapper. S ikonickým pouličním žánrem začínal na přelomu milénia, když ho pod své nakladatelství upsal roku 1998 člen legendární skupiny Run–D.M.C Jam Master Jay. Na kontě měl tehdy pár skladeb, které nebyly nijak zásadní – 50 Cent se v nich spíš učil psát a trefovat melodii. Zlom přišel paradoxně v dobách, kdy málem zemřel.

Pokud je 50 Cent známý pro něco jiného než svou hudbu, tak pro to, že v roce 2000 přežil devět ran z pistole, což tehdy vyvolalo poměrně velký mediální humbuk. Rázem si vysloužil přezdívku Neprůstřelný, ale z pochopitelného strachu se tolik nechtěl objevovat na ulicích. Proto opustil své rodné Spojené státy a na nějakou chvíli odjel do Kanady, kde začal psát desítky skladeb. Díky nim si ho všiml neméně slavný Eminem.

Jeho nahrávky se mu líbily – a protože byl dobrý kamarád se známým producentem a mimo jiné zakladatelem nakladatelství Aftermath Entertainment Dr. Drem, domluvil se s ním na tom, že by 50 Cent pod tímto labelem nahrál debutové album. To se jmenuje Get Rich or Die Tryin‘ a patří mezi to nejzásadnější, co globální hiphopová scéna dostala tehdy naservírováno. V roce 2002 s touto deskou vyvolal rozruch.

Díky megahitům jako In Da Club nebo Wanksta se z alba stal velký fenomén, kterého se jen v prvním týdnu napříč Spojenými státy prodalo na 872 tisíc kopií, přičemž celosvětově se ho prodalo přes dvanáct milionů. Tři roky nato vyrukoval s deskou The Massacre, s níž se vryl pod kůži ještě širší základně rapových posluchačů. S prodeji okolo devíti milionů je považována za tu, se kterou se 50 Cent dostal do mainstreamu.

Tehdejší rapová ikona po roce 2005 pokračovala s dalšími deskami a hostovala i na několika velkých skladbách světových interpretů, její hudba nicméně trochu upadala. Do popředí se začali dostávat dravější umělci a byť měl 50 Cent stále velkou relevanci, už nebyl takříkajíc tak sexy jako jiní. I to byl důvod, proč se více pustil do byznysu, který mu zčásti vycházel, ale zčásti se i hodně nevyplácel.

Podnikatelské choutky se u něj rozproudily už v roce 2003, kdy spoluzaložil vlastní oděvní značku G-Unit Clothing Company. Takový název zvolil proto, že G-Unit bylo jeho hiphopové uskupení. Dost možná nejzajímavější byznysový tah byl nákup podílu ve společnosti Glacéau, která mimo jiné produkovala vlastní vitamínovou vodu. Tu v roce 2007 koupila Coca-Cola a 50 Cent měl za zhruba čtyřmiliardový odkup dostat až 100 milionů dolarů.

Začátkem roku 2011 se 50 Cent pustil také do vlastních sluchátek, které navrhoval se společností Sleek Audio. Spolupráce ale příliš nevyšla, rapper si částečné know-how z partnerství odnesl do konkurenční firmy SMS Audio a poté se strhl právní boj o odcizení designu a technologie. V říjnu roku 2014 byl 50 Cent odsouzen k zaplacení odškodnění ve výši 16 milionů dolarů. Tím ale soudy pro 50 Centa neskončily.

Nikdy totiž nebyl příkladem slušného hocha, za což zčásti mohou i jeho rodinné podmínky (matka byla drogová dealerka, otce nikdy nepotkal – a do toho vyrůstal v tvrdém Queensu a neměl daleko ke cracku), proto byl párkrát zatčen a měl potahování se soudy. Mediálně nejznámější problém ale byl ten, když vyhlásil osobní bankrot – jeho bohatství ve výši až 1,2 miliardy korun se rovnalo jeho dluhům.

V novinách se propíralo, že několika cenami Grammy ověnčený umělec vyhlásil v roce 2015 bankrot v souvislosti s uložením pokuty zhruba 123 milionů korun za to, že zveřejnil intimní video se svou tehdejší údajnou milenkou bez jejího souhlasu. To relativně znatelně poškodilo jeho renomé, u rapových konkurentů byl navíc mnohdy pro smích. A jak se říká – ztrácel na relevanci. I tak se ale odhadovalo, že měl tentýž rok majetek okolo 155 milionů dolarů. A patřil k nejbohatším rapperům.

Dnes je ovšem ze sedmačtyřicetiletého hudebníka a podnikatele jiný člověk. Je samozřejmě starší, zkušenější a zdá se, že i skromnější. Pořád ale nedal dopustit na to, co za dlouhé roky vybudoval v hudbě, proto oznámil nové turné, v rámci kterého zavítá již 18. října i do pražské 02 arény. Nepůjde navíc o první takovou štaci – 50 Cent byl v Česku už dvakrát. Předprodej vstupenek na letošní koncert začíná 2. srpna.