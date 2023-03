NHL obleče své týmy do nových dresů. Dělá je však firma, která komolí jména hráčů

Lindhoml na Krečjího, Krečjí na Patrsňáka… A Patrsňák uklízí do branky. Když někdo zkomolí příjmení známých hráčů, působí to pokaždé komicky. Stát se to samozřejmě může, přece jen jsme lidé, ovšem je až těžko k uvěření, že chyby podobného charakteru si dovolí výrobce hokejových dresů, který nyní podepsal desetiletou smlouvu s NHL na produkci uniforem pro celou soutěž. A není se čemu divit, že americké společnosti Fanatics dávají fanoušci svou nelibost pěkně najevo.

Posledních sedm sezón pro hokejisty z NHL vyráběl dresy Adidas, loni ovšem německá firma, která kvůli kauze s rapperem a módním návrhářem Yem nezažívá zrovna šťastné období, oznámila, že se o prodloužení smlouvy s prestižní hokejovou soutěží už nebude snažit. Otevřela se tak možnost pro nového výrobce, který by Adidas nahradil. A tím se nakonec stala značka Fanatics, jeden z největších producentů sportovních rekvizit a suvenýrů.

NHL s ní podepsala smlouvu na deset let, což znamená, že po dobu deseti sezón budou hráči oblékáni do dresů, které v kanadské továrně vyrobí právě Fanatics. Na tom by ostatně nebylo nic zvláštního – NHL si zkrátka vybrala nového dodavatele, kterému (pravděpodobně) slušně zaplatila, byť detaily smlouvy zatím nejsou známé. Vlastně se tím reálně nic nezmění ani pro hráče – žádné superschopnosti s novými dresy nedostanou.

Pobláznilo to však širší veřejnost, především hokejové fanoušky, kteří se na sociálních sítích předbíhají v tom, kdo Fanatics více zesměšní. A mnohdy k tomu mají pádné důvody. Převládá totiž přesvědčení, že Fanatics upřednostňují kvantitu nad kvalitou, což se odráží i na fanouškovských dresech, které na svém webu prodávají. A nemá jít jen o kvalitu textilu nebo střihu – špatná jsou i jména hráčů. A to doslova.

If this was a 1-2 year deal then sure, THIS IS 10 YEARS With a Company with a God Aeful track record pic.twitter.com/KlbEWkSKd5 — THE PASSION™️-atley Optimistic Leaf Fan (@fvc022) March 21, 2023

Na Twitteru se to hemží fotkami dresů, které sdílí jejich majitelé. Například Kirilla Kaprizova, levé křídlo týmu Minnesota Wild, změnili Fanatics na Kirilla Kaprivoza, jeho kolegu z obrany Jareda Spurgeona zase přeměnili na Jareda Spurgenona. Centr edmontonských Oilers Leon Draisaitl se podle firmy jmenuje Leon Draisailt. A Jack Hughes z New Jersey Devils sice správné jméno má, ale na dresu mu nesedí čísla. A tak to pokračuje…

Často se pak na Fanatics snáší kritika i za to, že je jejich oblečení natolik nekvalitní, že nevydrží ani několik vyprání. A byť je samozřejmě možné, že jde pouze o vadné modely, které by se na trh nikdy neměly dostat, fanoušci – a někteří novináři – se shodují na tom, že pro NHL tento dodavatel není tou správnou volbou. O to víc, že nahrazuje Adidas, který s kvalitou svých produktů nemá takové problémy jako právě Fanatics.

Fanatics ale hraje do karet fakt, že pro výrobu pravých dresů pro hokejisty bude využívat stejnou továrnu, kde dosud vyráběl i Adidas, a to včetně některých materiálů. A podle všeho se bude firma muset sžít s odlišnějšími postupy, jakými se dresy dělají. Jak ovšem řekl Doug Mack z obchodní divize Fanatics, žádné radikální změny se při výrobě zatím dělat nebudou. Možná až postupem času, podle nasbírané zpětné vazby od hráčů a vedení NHL.

Pro Fanatics, jejichž příjmy předloni překonaly hranici tří miliard dolarů, navíc půjde o první spolupráci se sportovní ligou, kde bude viditelné jejich logo. Firma sice vyrábí dresy i pro baseballovou MLB nebo NFL v americkém fotbalu, jenže o samotný design se stará Nike, proto je na nich jeho symbol. Ať už je to ale jak chce, Fanatics na poli módy pro sportovní fanoušky nemají příliš dobré renomé. A fanoušci to dávají najevo.

Love our Kaprivoz Fanatics jersey. Iconic. pic.twitter.com/cm4znxd5dH — amanda (@amandakegs) March 21, 2023

this is a photo of a jersey i got. pic.twitter.com/Sb8zdOA297 — em²⁴ (@scottslayfield) March 21, 2023

Fanatics once spelled Toews wrong on a non-custom jersey. Then sent me back a Hall jersey when I tried to exchange it for one that was spelled correctly. pic.twitter.com/EbTeryOtCn — Gabby (@GabbyPlagge) March 21, 2023

Just got my Bill Karlsson jersey! Thanks guys! pic.twitter.com/mZN4N0KOXe — flowzy (@FIowzy) March 21, 2023