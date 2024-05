NobodyListen: Cítím tlak, abych lidi po 15 letech nenudil. Vlastní label snad potřetí nezaložím

Uložit 0

Nejúspěšnější český DJ a producent Jakub Strach alias NobodyListen, který má zmapovanou celou lokální rapovou kulturu, byl hostem prvního živého natáčení podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. Mluvil o tom, jak zůstat relevantní v kreativním průmyslu i po několika letech, proč není v Los Angeles, ale v Praze, na co je pyšný nebo proč si myslí, že mytologie kolem Rohonyho má své hranice.

NobodyListen je jeden z nejžádanějších producentů v Česku, ale také organizátor hudebních rave parties Addict, DJ a člověk, který spolupracuje s největšími jmény na scéně včetně Yzomandiase nebo Annet X. Letos oslavil třicátiny, z toho polovinu let strávil na hudební scéně.

Na první DJ set ho v jeho 15 letech vezl táta. „Čekal na mě v autě, hrál jsem asi od půl deváté. Poprvé se na mě šel podívat vlastně až před dvěma lety. Když ti tvoje dítě řekne, že chce pracovně vymetat noční kluby, tak se toho asi trochu lekneš,“ popsal se smíchem Jakub Strach na prvním živém natáčení podcastu Crunch. Celý záznam s Čestmírem Strakatým si můžete pustit výše, další z rozhovorů – s expertem na umělou inteligenci profesorem Michalem Pěchoučkem – jsme vydali zde.

Kromě toho si NobodyListen dvakrát vyzkoušel založit vlastní label. „Doufám, že potřetí to už neudělám,“ poznamenal teď. S návrhářem Janem Černým taky vytvořil limitovanou kolekci streetové módy a jako model spolupracuje se světovými módními brandy jako Dior nebo luxusními hodinkami Hublot. Při otázce na své zdroje inspirace protočil oči, ale na téma úspěchu v kreativním byznysu se rozpovídal ochotněji.

„Ta cesta, kdy se ti začne dařit, je u jakékoliv kreativní činnosti dlouhá – musíš prošlapávat cestičky, nabít si pusu, jíst rohlíky, nemít na nájem a to v nějakých cyklech opakovat. Víc než polovina projektů, které jsem nastartoval, nedopadla tak, jak měla. Ale aspoň jsem si vyzkoušel jinou roli, jinou práci. Kolem 24 let jsem už věděl, že se musím věnovat práci DJe a produkci, že mi to jde nejlíp – a už se nerozptylovat,“ prohlásil.

Pro třicetiletého umělce je podstatné i téma reinvence a relevance na hudební scéně. Populární DJs generace X jako David Guetta nebo Carl Cox ukazují, že hrát lze klidně i v šedesáti. „Projel jsem každý klub v republice a můžu říct, že znám opravdu každou benzínku na D1, takže po těch letech se samozřejmě začneš nudit. Ale pořád musíš mít kreativní výtlak, jinak přestaneš lidi bavit – ano, stane se mi taky, že přijdu ráno do studia a po 12 hodinách odcházím s tím, že jsem celodenní práci smazal. Tlak na kreativitu a produkování nových věcí je v tomhle průmyslu náročný,” řekl Strach.

Jako příklad interpreta, který se poslední měsíce rychle stává trendem a zasahuje i mainstreamové hiphopové posluchače, dává Adama Rohonyho – mladého rappera z Vysočiny, který kolem sebe vytváří mytologii propojující život na maloměstě, fotbal, rap a hospodskou estetiku. Rohony byl také členem Strachova labelu Addict Sound.

„V Česku funguje humor, máme rádi, když se lidi neberou vážně a nejsou moc artoví. A on to pochopil a udělal skvěle jednu věc, ve které tohle všechno spojil dohromady. Mně osobně ale tenhle přístup není úplně sympatický. Myslím, že Adam může časem narazit na to, že na jeho koncerty nebudou lidi chodit kvůli jeho tvorbě, ale protože koukají na jeho vtipná videa. Adam je přitom hodně umělecky založený a časem to možná pro něj může být problém,” řekl Strach na adresu rappera a youtubera, který je autorem virálního pozdravu Zdravim, zdravim, dobré dopo.

U Stracha se nabízí otázka kariéry v zahraničí. Proč se českých interpretů prosadilo za hranicemi úplné minimum? „Martin Poš (zakladatel německé značky kočárků Cybex – pozn. red.) do mě pořád hustí, proč sedím tady, když mám být v L.A. nebo Tokiu, ale není to tak jednoduchý. Jde o soustavný brand building, jsou potřeba kontakty, postupné kroky, udělat si komunitu, dostat se do tý komunity, pracovat v ní. Nemyslím, že na Jakuba čeká někdo v Los Angeles u dveří, až přijde – musíš si to prošlapat. Jako tady, jen v mnohem větším měřítku,“ dodal Strach.

