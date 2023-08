Noc za víc než 70 tisíc. Navštívili jsme Bijal, malý ráj a jeden z nejdražších resortů v Turecku

Zamířit na pár dní do resortu v Turecku může znít jako jedna z těch dovolených, na kterých kromě lenošení na pláži a večerních animačních programů člověk nic víc nezažije. Neplatí to však v případě zcela nového, hyperluxusního resortu Bijal v Antalyi. Zapomeňte na velké hotely, večerní diskotéky a hlavu na hlavě. Zde se vám dostane ničím nerušeného klidu, bezbřehého luxusu, vytříbené kuchyně i naprostého soukromí, díky čemuž si budete připadat jako v ráji.

Jedním z populárních seriálů současnosti je Bílý Lotos, který satiricky nahlíží nejen na životy zhýčkaných hostů exkluzivních resortů, ale také ukazuje, s jakou péčí je o hosty v podobně luxusních letoviscích postaráno. Co všechno klienti za své peníze na podobných místech dostávají, jsme se rozhodli zjistit na vlastní kůži, a přijali jsme proto pozvání do Antalye, kde byl před několika týdny otevřen jeden z nejdražších resortů v celém Turecku. Nečekejte však žádné drama ve stylu Bílého Lotosu. Náš pobyt byl absolutně harmonický.

Za vznikem resortu, jenž leží přibližně hodinu cesty autem od letiště v Antalyi, stojí Esina Güra Argat, jedna z předních tureckých podnikatelek a dědička skupiny Gürok Group, jejíž aktivity se rozpínají přes průmysl a stavebnictví právě po turismus. V roce 2018 Argat otevřela luxusní resort Joali na Maledivách, ze kterého se rychle stala vyhledávaná destinace pro strávení skutečně výjimečné dovolené. Nyní se Argat rozhodla koncept resortu poskytující bezbřehý luxus realizovat i v domovském Turecku, přičemž chce jeho služby nabídnout především turistům z Evropy, zejména ze zemí jako je Francie, Anglie, Dánsko, Skandinávie, ale i těch ze střední Evropy.

Výsledkem je vilas-only resort Bijal ležící na břehu Středozemního moře nedaleko starověkého města Side. Resort je tvořen dvojicí společenských budov a devatenácti vilami určenými pro ubytování hostů. Na výběr jsou vily s kapacitou pro jeden pár, ale i velké domy s až čtyřmi ložnicemi, kam se vejde rozvětvená rodina či rodiny přátel.

Foto: Bijal Club house se zpívajícím bazénem

Už od příjezdu bylo jasné, že jsme na místě, kde se budeme cítit jako v bavlnce. Než jsme se vydali do naší vily, bylo na řadě přivítání v lobby club housu, který funguje jako vstupní brána do tohoto malého ráje. Nechyběl welcome drink v podobě vychlazeného šampaňského, které – vzhledem k přibližně 40stupňovému vedru venku – opravdu přišlo vhod.

Následně se nám představilo hned několik zaměstnanců resortu v čele s hlavním manažerem a Alexou, naší osobní concierge, tedy osobou, která měla po celou dobu našeho pobytu na starosti naše pohodlí. Po přivítání nás naložila do golfového vozíku a zahájila krátkou projížďku po Bijalu, aby nám resort ukázala v celé jeho kráse.

Poprvé jsme si tak mohli prohlédnout místo, o kterém byste snad ani neřekli, že se nachází v Turecku. Architektura, ale i veškeré vybavení a okolní zeleň spíše než Orient připomínají jakýsi mix mezi asijským a evropským koloniálním stylem. Celý resort je umístěn mezi dalšími dvěma hotelovými letovisky klasického střihu, přesto mají hosté maximum soukromí.

Vily byly vystavěny tak, aby tvořily pomyslnou bariéru mezi vnějším světem a Bijalem. Díky tomu vzniklo uprostřed ničím nerušené zelené prostranství s restaurací, terasou a velkým venkovním bazénem, který zpívá. „Když potopíte hlavu, uslyšíte hudbu,“ vysvětlovala nám Alexa, když jsme okolo bazénu projížděli směrem k vile, která se stala na následujících pár dní naším novým domovem.

Všeobjímající luxus

Když jsme otevřeli dveře do vily, měli jsme pocit, jako by se zhmotnily veškeré představy o útulném luxusu. Host jako první vchází do obývacího pokoje s pohovkou a mramorovým konferenčním stolkem. Přivítá jej několik pralinek a tureckých zákusků, spolu s vychlazenou lahví šampaňského. Další lahve Moët & Chandon na něj pak čekají přímo na baru, případně lze vybírat z několika lahví prvotřídního rumu, ginu, tequily, whisky a dalšího alkoholu.

Celý interiér vil, navržený prestižním studiem Autoban, které se podílelo již na resortu Joali, je vyveden v krémových tónech s detaily ve žluté barvě, již si vzal resort za svou. Nešetřilo se luxusními materiály, což lze poznat na tkaninách, kobercích i obkladech stěn. Světlá barva dodává prostoru na vzdušnosti stejně jako velkoformátové prosklení a stropy tak vysoké, že by zde mohl člověk blahem levitovat.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Pohled na vilu v nočních hodinách

To platí i pro ložnice a koupelny. I v nich je k dispozici jen to nejlepší, od pohodlných matrací na královské posteli a vlastní jógamatky přes spotřebiče od značky Dyson na kosmetickém stolku až po vanu umístěnou v proskleném výklenku nabízející nádherné výhledy do zeleně zahrady. Nic se tu nemusí ovládat vypínači na stěnách, ale světla, zatemňování či klimatizaci lze pohodlně nastavit prostřednictvím tabletu u postele.

Zeleň obklopuje i venkovní terasu a bazén s takzvanou infinity hranou, díky které voda působí, jako by se měla každou chvíli rozlít do celého okolí. Součástí zahrady je i venkovní sprcha, pohodlná pohovka a lehátka se slunečníkem. Zahrada tak mohla bez problému suplovat pláž, my jsme však vábení mořských vln přeci jen neodolali a směrem k moři se vydali.

Volání vody

Cesta na pláž z vily zabrala pěšky přibližně pět minut. Komu se chodit nechce, může dát vědět svému asistentovi a nechat se na pláž odvézt, pro personál je to samozřejmost, stejně jako donést do vily kdykoliv občerstvení. Cestou lze obdivovat rozmanité druhy vysazené flóry, my jsme se však nejvíce těšili z několika místních koček, které se resortem bezstarostně potulují a nejraději nám dělaly společnost během večeří. Cestou jsme se rozplývali i nad místem určeným výhradně dětem v podobě dětské herny vybavené v duchu malého cestovatele, které nechybělo ani venkovní brouzdaliště.

Herna je součástí beach housu, který slouží jako zázemí pro hosty na pláži. Komu se nechce přímo do moře, může se osvěžit v dalším z bazénů, který je součástí venkovní terasy, nebo si dát na pláži na lehátku osvěžující drink. Vodu s ledem a opalovací krém vám sem přinesou automaticky. Sluníčko totiž pálí, a tak je dobré schovat se pod některým ze slunečníků. My jsme se však pro jistotu přesunuli do jednoho z dřevěných přístřešků přímo na pláži, které jsou vybaveny stropním ventilátorem, elektrickými zásuvkami i pohodlnou pohovkou pro příjemné lenošení.

Foto: Bijal Beach house funguje také jako restaurace s krásným výhledem

Osobně jsem typ turisty, který dokáže na lehátku na pláži vydržet maximálně hodinu a pak už musí jít hledat nové způsoby, jak se zabavit o něco akčněji. Moře je teplé, ale rozmanitost v něm určitě nehledejte, a tak jsem byl rád, že jsme se mohli zajít podél pláže podívat do nedalekého města Side, které je označováno za jedno z vůbec nejzachovalejších, co se antických památek týče.

A skutečně – již z pláže Bijalu jsou vidět pozůstatky tamního Apollonova chrámu, který zde dříve stál, a město je samo o osobě jedním velkým archeologickým muzeem s nesčetným množstvím pozůstatků z dob, kdy zde žili Řekové a následně Římané. Vůbec největší památkou je místní amfiteátr, který se dochoval v nebývale dobré kondici. Jinak je Side typickým turistickým městečkem s řadou tureckých lákadel, od cukráren se sladkostmi přes prodejny se suvenýry až po obchody se „zaručeně originálními“ výrobky světoznámých módních domů a řadou shisha barů a restaurací.

Skvělá kuchyně

Jejich nabídku jsme však neokusili, protože na nás již čekalo menu v domovském Bijalu. Hosté zde mohou volit ze dvou možností. Tou první je beach house, kde jsou podávány především místní speciality, zejména pak ryby a mořské plody. Návštěvníkům se během jídla nabízí nádherný výhled na nedalekou pláž skrze palmový háj a příležitost poslouchat šumění mořských vln.

Druhou možností je restaurace v club housu u zpívajícího bazénu. Tato restaurace nabízí menu převážně v italském stylu a hosté si mohou dopřávat pastu připravovanou na nejrůznější způsoby, rizota a také pokrmy z mořských plodů. Na své si přijdou i milovníci sladkých teček, na které čeká tiramisu, sorbety a další dobroty. To vše je podáváno v srdci letoviska, kde si lze vychutnávat ničím nerušený klid v kulisách nasvícených keřů a palem, jež se odrážejí na klidné hladině bazénu.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Pokrmy podávané v club housu vycházejí především z italské kuchyně

Po večeři se pak už jen stačí přesunout do vily a nechat si zdát o dalším příjemném dni v malém ráji. Setrvat tu můžete nejméně tři noci – a jelikož cena za nejmenší vilu začíná na částce přesahující 70 tisíc za noc, tyto tři noci začínají na částce 216 tisíc korun. Pokud však zvolíte největší z vil, třídenní cena se již vyšplhá na více než milion korun, konkrétně 1,16 milionu. A pokud budete chtít zůstat třeba týden… no, spočítat si výslednou sumu asi dokážete sami. Je skutečně vysoká.

Bijal je zkrátka luxusní destinace, která svou cenou trumfne i vyhlášené resorty Aman či Mandarin Oriental v tureckém Bodrumu. V ceně je vždy navíc zahrnuta jen snídaně, takže je nutné počítat s tím, že za jídlo zde člověk nechá další peníze navíc. Večeře pro jednoho vychází přibližně na 100 eur, ovšem pokud mají hosté dost peněz, aby si dopřáli samotný pobyt, utrácet za jídlo by pro ně neměl být sebemenší problém. Občas je potřeba se trochu rozmazlovat a Bijal je k tomu perfektním místem.