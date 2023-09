Glosa Lenky Chlubnové: Nechala jsem se zlákat k diskusi o reklamě společnosti Apple. Část lidí na sociálních sítích je totiž přesvědčená, že když hraje Matku přírodu tlustá černoška, je to propagace obezity. Je to pohled ryze český a tunelový.

Ta tlustá černoška je držitelka Oscara Octavia Spencerová a Matku přírodu hraje dost dobře. Přemýšlím ale o té „propagaci obezity“. Jasně, všechna čísla naznačují, že tlustých lidí přibývá. Sama se hlásím do party, mám konstantně o 20 kilo víc, než bych měla mít.

Vím, že zhubnout musím. Ovšem ne kvůli tomu, abych byla hezká, ale abych třeba nepotkala časem cukrovku a vysoký tlak, abych stačila dětem na kole a abych neumřela v padesáti.

Bojuju, jde to blbě. Tělo a mozek nastavené po tisíce let na to, že když je dostupné jídlo, máš si ho dát hodně a do zásob, se mi blbě přenastavuje.

Nicméně premisa, že díky tomu, že pár značek s plavkami nebo prádlem představí reklamní kampaně s modelkami, které mají BMI přes 30, případně si Octavia Spencerová zahraje tlustou Matku přírodu a já díky tomu změním názor na svoje tělo a zůstanu ráda tlustá, je blbost. Úplná.

Funguje to přesně naopak. Obézní holky nechodí cvičit, protože nerady polezou někam, kde jsou všichni hubení a „blbě by na ně koukali“. Mimochodem sehnat hezké sportovní oblečení ve větším čísle bývá docela problém, některé obchody končí velikostí L.

Pokud vyjdu z domu a setkám se s fatshamingem, nebude to znamenat, že zázračně rychle zhubnu, protože mi to konečně někdo řekl a já to doteď netušila. Spíš přestanu vycházet úplně a stres a nenávist ke svému tělu budu zajídat bez pohybu o to víc.

1️⃣ 2/3 americanu 🇺🇸 maji diabetes, ci pre-diabetes 2️⃣ Nase zapadni stravovaci navyky jsou jednim z kontributoru sklenikovych emisi 🐄 Zobrazovat Mother Nature v clipu @Apple jako obezni zenu je totalni FAIL 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/Sm1NTExlME — Ivo Lukacovic (@ilblog) September 14, 2023

Takže prosím, normalizujme obezitu! Ne ve smyslu, že je super být tlustý. Ale že je to realita. Lidé jsou tlustí a není třeba je kvůli tomu cejchovat. To, jak v současnosti v západních společnostech žijeme, tloustnutí dost pomáhá.

Bylo by fajn, kdybychom s tím něco dělali. Než ale zahánět kypré lidi do kanálů, asi by víc pomohlo nabídnout jim pomocnou ruku. Nebo je prostě jenom nechat žít.