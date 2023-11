Nová adaptace anime Avatar, oceňované čínské sci-fi a animovaný Zaklínač. Netflix předvádí novinky

Seriál Avatar: The Last Airbender uvidíme 22. února 2024

Od uplynulého pondělí až do zítřka probíhá Netflix Geeked Week, týdenní akce, na níž Netflix odhaluje nové informace, ukázky a zajímavosti kolem už vydaných i připravovaných filmových a televizních projektů. V průběhu víkendu ještě pár odhalení nejspíš proběhne, ty hlavní zprávy se ale týkají hraného seriálu Avatar: The Last Airbender, adaptace čínského sci-fi románu Problém tří těles nebo dalšího animovaného seriálu ze světa Zaklínače.

Netflix Geeked Week letos probíhá potřetí. Streamovací služba akci vytvořila v zásadě jako způsob, jak zastoupit klasické akce naživo jako Comic Con v průběhu pandemie, nakonec si ale formát ponechala i nyní. Netflixu to jednoduše umožňuje strhnout pozornost výhradně na sebe a vyvolat na internetu větší zájem než pouhým uvedením klipů a trailerů v moři dalších.

Například první delší ukázka z hrané televizní adaptace oblíbeného Avatar: Legenda o Aangovi pod názvem Avatar: The Last Airbedner by nicméně o dostatek očí neměla nouzi každopádně. Americký animovaný seriál, ovšem vytvořený ve stylu japonských anime, se stal hitem okamžitě po svém prvním uvedení v roce 2005 a mnozí ho dodnes označují za jeden z nejlepších, co kdy vznikl.

Odehrává se ve fantazijním světě čtyř národů schopných ovládat živly – Vodních kmenů, Království země, Národa ohně a Vzdušných nomádů. Harmonii mezi nimi dlouho udržuje Avatar schopný vládnout všem čtyřem elementům, Národ ohně ale v jednom momentě rozpoutá brutální válku s cílem ovládnout ostatní. Ačkoliv se Avatar svojí estetikou do velké míry orientuje na dětské publikum, v průběhu tří sérií, které vznikly, se v něm objevují i náročnější témata jako totalitarismus, systémová nespravedlnost nebo genocida

Seriál si v průběhu let nejen získával nové publikum, ale také výrazně ovlivnil animované seriály vzniklé po něm, které se snažily kombinovat zaměření na mladší publikum s dospělejšími motivy. Pokus režiséra M. Nighta Shyamalana o filmovou adaptaci s názvem Poslední vládce větru z roku 2010 dopadl kritickým fiaskem a finančně selhal, po roce 2020 ale původní seriál zažil velkou renesanci zájmu, když se objevil na Netflixu.

Oznámení, že streamovací služba pracuje na hrané seriálové adaptaci, nicméně mezi fanoušky zezačátku vzbudilo nemalé pochybnosti. Podobné projekty jen velice málokdy uspokojí ty, co znají předlohu, a ostatní typicky příliš nezaujmou. Naposledy se tak Netflix spálil s Cowboy Bebop podle stejnojmenného oceňovaného anime. Seriál se nedočkal ani druhé řady. Letošní One Piece ovšem velice pozitivně překvapil.

Na adaptaci Avataru pro Netflix dlouho pracovali také autoři předlohy Michael Dante DiMartino a Bryan Konietzko, kvůli blíže nespecifikovaným tvůrčím neshodám ale od projektu odstoupili. To nevyhnutelně vyvolává skepsi, první zveřejněná upoutávka se nicméně zatím setkává s převážně pozitivními reakcemi. Zda jsou oprávněné, uvidíme 22. února příštího roku, kdy novinka vyjde.

Dnes v noci Netflix přišel s neméně zajímavou novinkou. Oznámil, že seriálové sci-fi Problém tří těles, na němž pracovali tvůrci televizní Hry o trůny David Benioff a D. B. Weiss, vyjde 21. března příštího roku a odhalil krátkou ukázku. Postava Jacka Rooneyho (herec John Bradley známý coby Sam ze Hry o trůny) v ní zkouší tajemné zařízení, které ho dokáže přenést do dokonale realistické virtuální reality na vzdálené planetě. Netuší, že je to součást videohry, která má vzdálené mimozemské civilizaci pomoci s potenciální invazí.

Problém tří těles je adaptací stejnojmenného románu čínského spisovatele Liou Cch’sina. Jeho příběh začíná v Číně v 60. letech 20. století, kdy se tajnému projektu podaří navázat kontakt s mimozemšťany. Prakticky bez vědomí kohokoliv dalšího jim hrdinka odešle zprávu s pozváním na Zemi. Aniž by si to uvědomila, odstartuje tím plány na invazi na naši planetu v daleké budoucnosti. Většina příběhu se přitom odehrává mezi naší přítomností a různými časy na mimozemské planetě. První upoutávka seriálu vyšla už dříve.

Vedle ambiciózních novinek Netflix včera ukázal také nový animovaný film ze světa Zaklínače. The Witcher: Sirens of the Deep se bude odehrávat někdy uprostřed první řady a adaptuje povídku autora fantasy Andrzeje Sapkowského s názvem Trošku se obětovat. Geralt je v ní najat, aby vyšetřil sérii útoků v pobřežní vesnici, náhodou se ale ocitne uprostřed starého konfliktu mezi lidmi a vodním národem.

Zmíněné novinky jsou jen krátkým výběrem toho hlavního. Netflix svoje kanály na YouTubu zahltil klipy a trailery, například trailerem na ještě další hranou adaptaci populární mangy Jú jú hakušo, trailery animovaných seriálů Ultraman: Výš a výš a Masters of the Universe: Revolution nebo ukázkou z thrilleru Nech svět světem od tvůrce seriálu Mr. Robot.