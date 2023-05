Nové BMW řady 5 myslí na staré dobré časy, a přitom jde s dobou. Poprvé i v čistě elektrické verzi

Po osmé a opět parádně. BMW přichází se zcela novou generací své řady 5, ikonického modelu, který dorazí ve variantách s čistě elektrickým pohonem i hybridních verzích. Přestože se novinka veze na elektrické vlně, co se designu týče, preferuje jen jemnou evoluci věrnou osvědčeným prvkům.

Mohlo by se zdát, že výrobci vozidel věnují maximální úsilí produkci SUV modelů, crossoverů a na staré dobré sedany tak trochu zapomínají. Neplatí to však o BMW, které odhalilo již osmou generaci své legendární řady 5, jejíž historie sahá až do začátku 70. let minulého století.

Za tu dobu se „pětkový Bavorák“ stal pojmem, symbolem socioekonomického postavení a jedním z nejprodávanějších modelů v nabídce mnichovské automobilky. To, proč je tato řada natolik oblíbená, by měla její osmá generace dle BMW jen podtrhovat. Nabízí tu nejmodernějších technologii a jízdní schopnosti, čistě elektrický pohon a design, který se nese ve jménu klasiky.

Vzhledem k elektrické povaze novinky by bylo na místě předpokládat, že si vezme mnohé z excentrického modelu i7, který přinesl řadu designových změn. BMW se však rozhodlo ponechat nejmodernější pětkové řadě to, co dělá z BMW to správné BMW. Výsledkem je vůz, který v sobě kombinuje eleganci a dynamiku a stojí tak přesně na dělicí čáře mezi trojkovou a sedmičkovou řadou.

Foto: BMW Nové BMW řady 5

Na první dobrou zaujme převyprávěný klasický pohled BMW v podobě dvojitých světlometů, které tentokrát doplňuje efektní světelný lem legendárních ledvinek zdobících přední masku vozu. Ve jménu jednoduchosti a elegance se nesou též zadní partie i v horizontálním pojetí LED světlometů. Pokud některé z předchozích modelů BMW budily silné emoce, jen si divák nebyl jistý, zda pozitivní či negativní, v tomto případě rozhodně převládají pozitiva.

Ona účelná strohost se přenesla i do interiéru, který byl vybaven všemi inovativními technologiemi, jež mají inženýři BMW v rukávu. Zároveň se však nesnaží oslnit nadbytečnými ozdobami. Tou je snad jen světelná lišta vnitřního osvětlení, která při vystupování či nastupování do vozu rozpoutá malou světelnou show. Umí však být i užitečná, a to v momentě, kdy je při vystupování detekován blížící se chodec či cyklista. Pak se rozzáří jasně varovným červeným světlem.

Středobodem kokpitu je 14,9 palce velký displej infotainmentu, na který navazuje 12,3palcový přístrojový štít. Přes dotykovou obrazovku displeje se ovládá většina funkcionalit. Fyzických tlačítek je zde pomálu.

Kdo hledá praktičnost, měl by si počkat na příchod nejnovější pětkové řady v provedení Touring, které proměňuje vozy BMW na velké kombíky. I přesto nová pětková verze nabízí relativně dost přepravní kapacity díky objemu 520 litrů v zavazadlovém prostoru. V případě elektrické verze se však toto číslo o 30 litrů snižuje.

Čistě elektrická verze s označením i5 nabídne hned dvě výkonnostní konfigurace. První bude mít výkon 250 kW, druhá pak 442 kW. Obě varianty budou vybaveny baterií o kapacitě 81,2 kWh, kterou by mělo být možné při výkonu 205 kW nabít z 10 na 80 procent kapacity za 30 minut. Slabší verze nabídne při plném nabití dojezd až 582 kilometrů, zatímco silnější verze 516 kilometrů.

Foto: BMW Interiér je strohý a praktický

Kromě čistě elektrické verze bude v nabídce také verze se zážehovým čtyřválcem o výkonu 153 kW a vznětovým čtyřválcem o výkonu 145 kW, v obou případech půjde o mild-hybridy s osmačtyřicetivoltovým elektromotorem. Později dorazí také plug-in hybridní novinka s benzinovým čtyřválcem či šestiválcem a nabízející výkon 220, respektive 360 kW.

Novinka by měla vstoupit do prodeje letos v říjnu, dnes ovšem startuje možnost předobjednávek. Ceny se pohybují v průměru mezi 1,5 milionu korun za nejslabší benzínovou verzi a 2,5 milionu korun za nejsilnější čistě elektrickou verzi.