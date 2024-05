Nové Nagano! Českým hokejistům v kabině děkoval i prezident Pavel, podívejte se na video ze zlatých oslav

Uložit 0

V noci na pondělí toho Česko moc nenaspalo. Celá země slaví zlato z domácího hokejového šampionátu po vítězství českých hokejistů nad Švýcarskem. Gól Davida Pastrňáka odstartoval oslavy, které začaly na ledě, pokračovaly v kabině a rozhodně jen tak neskončí. Pokračovat budou už dnes v 17 hodin na Staroměstském náměstí v Praze.

Na tuhle radost čeští fanoušci čekali čtrnáct let. Hokejová reprezentace vybojovala své sedmé (při započtení Československa dokonce už třinácté) zlato z mistrovství světa. A navíc před domácím publikem!

Radost a oslavy, které následovaly – a ještě dlouho následovat budou – byly o to sladší a intenzivnější. Přesvědčil se o tom i prezident republiky Petr Pavel, který šampiony navštívil v kabině.

„Tahle země takové vítězství potřebovala jako sůl. Nejenom náš hokej, ale celá země. Prostě chybělo nám nové Nagano. A vy jste ho dneska přinesli,“ vysekl Pavel v hokejovém prostředí dost možná tu nejhlubší možnou poklonu. Tedy srovnání s legendárním zlatem z olympiády v roce 1998.

„Tahle země se bohužel dokáže shodnout jenom tehdy, když se nám daří třeba v hokeji. A i kdyby to mělo být jenom na chvilku, že aspoň na chvilku jsme hrdí na to, že jsme Češi, tak to za to stálo. A je to vaší zásluhou a velkej dík za to,“ prohlásil prezident a spustil v kabině další vlnu veselí.

Euforii ve zcela nabité pražské O2 areně, na nacpaném Staroměstském náměstí i všude po Česku zažehl ve třetí třetině napínavého zápasu útočník David Pastrňák. V závěru utkání ještě finální skóre 2:0 gólem do prázdné švýcarské branky zařídil David Kämpf.

Pastrňák svou trefou naplnil takřka pohádkový scénář – jako hvězdná posila z NHL se k týmu připojil později, každý zápas dřel na maximum, podával vynikající výkony, ale ne a ne vstřelit gól. Až ve finále! A kouč Radim Rulík tak mohl schytat šampaňskou sprchu:

PŘÍMO Z KABINY! 👀 TAKHLE SLAVÍ MISTŘI SVĚTA 🥳🍾 pic.twitter.com/23Ue8fcNA6 — ČT sport (@sportCT) May 26, 2024

Kromě výkonu hokejistů se uznání dočkali i organizátoři. Od zástupců světových hokejových orgánů i fanoušků sklízel šampionát pochvaly za atmosféru i hladký průběh. Nejlepším důkazem pak bylo pokoření diváckého rekordu.

Do Prahy a Ostravy letos zavítalo 797 727 diváků, čímž bylo překonáno prvenství stejných měst z roku 2015. Pokřik „Kdo neskáče, není Čech!“ tak zněl na tribunách nebývale hlasitě. Ale i v kabině:

Mimochodem, ještě předtím, než se sám stal terčem šampaňské salvy, ocenil práci pořadatelů i prezident Pavel.

„Nejenom, že jste vyhráli zlaté medaile, ale taky organizace šampionátu udělala republice hrozně dobré jméno. Takže ze všech stran skvělý,“ prohlásil.



Zlaté oslavy jsou zásluhou především týmového výkonu, přesto se v Rulíkově výběru blýsklo několik výjimečných hráčů. Nepřekonatelnou překážkou pro soupeře se stal teprve třiadvacetiletý brankář Lukáš Dostál, který ve dvou zápasech včetně toho finálového nepustil ani jeden gól. Tvrdou hrou na hraně zase protivníky frustroval vousatý obránce Radko Gudas.

Naopak branky soupeře ohrožovali pětigóloví střelci Dominik Kubalík a Lukáš Sedlák, v semifinále proti Švédsku si čtyři body připsala posila z NHL Martin Nečas. Celkovým lídrem v bodování českého týmu se stal kapitán Roman Červenka. Ten se jako správný kapitán stal i lídrem oslav:

A o výkonu Davida Pastrňáka, který si svůj první a jediný gól pošetřil na ten nejdůležitější okamžik, už byla řeč.

Finálový hrdina „Pasta“ navíc poslal fanouškům jasný plán, který se naplní už dnes v 17 hodin: „Uvidíme se na Staromáku!“