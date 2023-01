Švédové na tom byli s byty a domy podobně jako Češi. Byly dražší a dražší, až si je běžní lidé nemohli dovolit. Inflace i rostoucí náklady na bydlení ale nyní způsobily, že se ceny nemovitostí ve Švédsku propadly až o patnáct procent. V tomto ohledu Česko, zdá se, švédskou cestu opakovat nebude. Tuzemské nemovitosti sice začaly zlevňovat, strmý pád ale čekat nemáme. Odborníci se shodují, že v dlouhodobějším horizontu budou domy, byty i kanceláře naopak zase o něco dražší.

„O tom, že je tlak na snížení cen, není pochyb. Kdo si ale vsadí na to, že za pět let budou ceny bytů nižší než dnes? Nacházíme se ve volatilním období, během kterého se může stát cokoli. Já bych ale řekl, že do tří až pěti let půjdou ceny určitě nahoru, nikoli dolů. Nemovitost zkrátka není krátkodobá investice,“ uvedl spoluzakladatel developerské společnosti Crestyl Omar Koleilat na investiční konference Money Maker, kterou CzechCrunch uspořádal na konci listopadu.

„Nepochybně dojde k cenové korekci. Půjde o to, na jak dlouhý investiční horizont dosáhnete. Pokud investici držet můžete, je to dobře. Pokud ale budete vystupovat v krátkodobém horizontu do tří až pěti let, pak můžete vystupovat se ztrátou,“ dodal většinový majitel investiční skupiny Natland Tomáš Raška.

Debaty o nemovitostech se zúčastnil rovněž zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural. Podle něj je potřeba se podívat na to, o jaký trh s nemovitostmi jde. Jestli o primární s byty novými, nebo sekundární s byty starými.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Spoluzakladatel developerské společnosti Crestyl Omar Koleilat

„Každý se podle mě bude chovat jinak. U nových bytů velký prostor k redukci cen nevidím. Tlačí nás stavební náklady, náklady práce i materiálu. Jsou nepředvídatelné a nikdo neodhadne, jaké budou tyto náklady za dva týdny. Sekundární trh, tedy ten se starými byty, je ale něco docela jiného, už proto, že když se stavěly, byly levnější pořizovací materiály i peníze, tím pádem byla celková pořizovací hodnota zkrátka levnější,“ uvádí Soural.

V minulosti podle něj sekundární nemovitostní trh táhl ten primární, postupně se rozdíl v cenách zmenšoval, přičemž v poslední době činí asi deset procent. To je podle majitele Trigemy velmi málo, protože hodnota nových bytů je mnohem vyšší. S tím souhlasí i Lukáš Foral, jehož společnost Progresus se primárně zaměřuje na trh primární. „Abychom dokázali snížit ceny, museli bychom se stát charitativní organizací,“ míní s tím, že v případě novostaveb ceny příliš klesat nebudou.

Developeři i investoři připomínají, že v Česku má výstavba dlouhodobé problémy. Poptávka řadu let převyšuje nabídku, protože se staví málo. Důvodem jsou české zákony, respektive povolovací procesy, které jsou příliš zdlouhavé. Česko se v žebříčcích Světové banky, které mapují dobu vydání stavebního povolení, objevuje vedle zemí, vedle kterých se rozhodně vyskytovat nechce. Zaujímá příčky kolem 130. až 150. místa, přičemž jedničku má ten, u koho se staví nejlépe. Že to u nás moc dobře nejde vede k dlouhodobému zdražování nemovitostí.

Odborníci dodávají, že jestli se v tuto chvíli otevírá investiční příležitost, pak je to právě na sekundárním trhu. Jde ale o příležitost chvilkovou. Navíc je potřeba kalkulovat také s tím, že starý byt či dům bude možné sice pořídit levněji, za to ale bude energeticky náročnější, což znamená, že bude dražší na provozu.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Zakladatelem investiční společnosti Progresus Lukáš Foral

Podle Forala pak budou růst alternativní formy vlastnění. „Cestou mohou být bytová družstva. K podobnému konceptu jsme přistoupili u našeho developmentu v Ďáblicích. Díky tomu si lidé nebudou muset brát na začátku hypotéku, protože jim bude stačit patnáct až dvacet procent na úvodní vklad do družstva, což jsou peníze, které lze zajistit i jinou cestou, než jsou hypotéky,“ míní Foral.

Jeho skupina se rovněž zaměřuje na výstavbu dřevostaveb. To podle něj otevírá cestu u případných investorů v zahraničí.

