Nové světlo pro temnou historii Terezína. Tamní Muzeum ghetta doplní přístavba odvážných tvarů

Místo, kde se pohnuté dějiny lidstva střetávají s netradiční architekturou. Přesně tak by měl působit Terezín po realizaci přístavby tamního Muzea ghetta. Vítězný návrh pochází od architektů Marcely Steinbachové ve spolupráci s amerických architektem Stevenem Hollem. Ti vytvořili objekt plný hry transparentních lomů a světla.

Město Terezín bylo za vlády Josefa II. vybudováno coby pevnost opásaná hvězdicovitou zdí, která měla chránit místní vojenskou posádku a obyvatele. Dnes si však většina z nás místo spojuje s tamním koncentračním táborem a židovských ghettem, které zde fungovalo během druhé světové války. Temné dějiny města připomíná zdejší Muzeum ghetta Terezín, které bylo v 90. letech otevřeno v budově bývalé školy – a právě toto místo by teď měla rozzářit nová přístavba s krystalickými tvary.

„Bývalá škola se v návrhu sama stává exponátem a je doplněna novým funkčním řešením, nově akcentujícím významné hodnoty i výzvy, ale i počty návštěvníků objektu,“ vysvětluje architektka v popisu svého návrhu, kterým se vine linka naděje a světla. Architekti se při jeho tvorbě nechali inspirovat dílem Měsíční krajina jednoho z terezínských vězňů, a tak podobně jako na tomto obrazu se i hmota objektu dere vzhůru, kam vynáší světlo a naději.

„Tower of Light jako maják naděje zářící mezi okolními domy do tmy. Naděje v lepší svět. Jde o místo imerze – vnímání emocí, ponoření se, vžití se do atmosféry či tématu muzea,“ doplňují autoři, kteří objekt navrhovali s cílem vytvořit nové expoziční prostory nabízející příjemné zázemí pro návštěvníky.

O významu stavby svědčí i její výška, kdy světelná věž navržená Stevenem Hollem vyčnívá nad okolní střechy a funguje jako světelný maják, který k sobě láká návštěvníky ze širokého okolí. Otevřenost instituce vůči nim má zdůrazňovat i transparentní plášť objektu, ve kterém bude k dispozici i kavárna coby součást vstupního prostoru. Z něj se budou hosté rozptylovat do dalších částí muzea, výstavních prostor s minimalistickým mobiliářem.

Foto: Michal Nohejl Součástí návrhu je i květinová zahrada s památeční vodní stěnou

Střecha objektu bude zhotovena z mědi, která by měla časem oxidovat a dostat svou charakteristickou zelenou barvu. „Tento materiál akcentuje významnou veřejnou stavbu podobně jako kostely či věže budovy pošty, městského úřadu, divadla a podobně,“ vysvětluje architektka. Zelená by měla navíc korespondovat s barevným tónem zbytku transparentní fasády, která bude v některých svých částech rozkládat denní světlo a dovnitř pouštět spektrum barev.

Vítězný návrh zahrnuje i rekonstrukci budovy bývalé školy a úpravu blízkého okolí muzea. Počítá se s vybudováním nového dlážděného náměstí, infocentra a také vytvořením muzejní zahrady napojené na kavárnu. Park terezínských dětí (jak je místo nazýváno) by měl být pojat jako klidový prostor s květinovou výsadbou a minimalistickou vodní stěnou, která bude dávat vzpomenout na děti, které se z Terezína nevrátily zpět do svých domovů. Realizace nové přístavby muzea je naplánována na rok 2024, nové expozice by se do jejích prostor měly přesunout o rok později.