Novou firmu budujeme na dlouho, investoři už se hlásí, slušně je ale odmítáme, říkají manželé Vostří

Plynule na sebe navazují, když jeden nakousne myšlenku, druhý ji dokončí. Šimon a Květa Vostří nezapřou, že jim to šlape. A nejen v soukromí, ale i v byznysu – ostatně právě je lze označit za známou startupovou dvojku. V roce 2018 totiž za miliardu prodali svou jen rok a půl starou firmu Ytica a nyní už budují další. A o tom, že začnou podnikat opět spolu, prý nikdy nepochybovali, říkají v nové epizodě CzechCrunch Podcastu.

Jejich nový projekt s názvem Salted CX vznikal několik měsíců v nenápadném, takzvaném stealth módu. Teď postupně manželé zveřejňují nové detaily o tom, co vlastně chystají. „Asi rok jsme se rozhlíželi, chtěli jsme vstoupit do nové oblasti,“ říká Šimon Vostrý. Jenže nakonec si prý uvědomili, že zkusí zabodovat znovu tam, kde to znají nejlépe – v byznysu kolem kontaktních center a analytiky jejich dat.

„Nebyli jsme schopní se nadchnout pro něco jiného,“ doplňuje jej Květa Vostrá a připomíná: „Ano, kontaktní centra možná nejsou sexy. Ale my víme, jak přemýšlí potenciální zákazníci, známe všechny analytiky… Navíc s rozvojem umělé inteligence jsme si uvědomili, že bychom mohli realizovat nápady, na které jsme dřív neměli prostor.“

Už proto staví tým, který čítá zhruba desítku lidí, pracují primárně na dálku. Že by novou firmu chtěli podobně jako Yticu rychle prodat, údajně nepřichází do úvahy. „Salted CX budujeme ideálně do konce života,“ usmívá se Květa Vostrá. Prodej minulého startupu podle svých slov oplakala a s exitem, byť úspěšným, se těžce sžívala. I to prozradila v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit na odkazu níže nebo ve Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech a také na YouTubu.

Provoz kontaktních center, pod která už dávno nespadají jen e-maily nebo lidé telefonující klientům, ale také chatboti, whatsappoví klienti nebo různí virtuální asistenti, podle manželů Vostrých projde v příštích letech dramatickým vývojem. A oni u toho chtějí být. Vědí přitom, o čem mluví – v tomto byznysu působila jak Ytica, kterou v roce 2018 pohltilo americké Twilio, tak společnost Eleveo (dříve Zoom International), kterou Vostrý z poloviny vlastní přes dvacet let.

„Agenti, kteří dnes volají lidem, z toho procesu nezmizí. Spíš se promění jejich role,“ zamýšlí se Šimon Vostrý. Postupně jejich rutinní úkoly prý opravdu převezmou robotické hlasy, ale lidé je budou kontrolovat a zapojí se do rozhovorů se zákazníky, když se objeví nějaké problémy. Takže jeden agent kontaktního centra bude naráz dohlížet třeba na deset konverzací.

To, že by Šimon a Květa vyrazili po prodeji Yticy každý jinou cestou, prý nebylo ani na chvíli na stole. „My jsme si to slíbili. Těch osmnáct měsíců než jsme Yticu prodali, byl nejlepší čas našeho života,“ zdůrazňuje Šimon Vostrý. A upozorňuje, že prodej byl v danou chvíli to nejlepší možné řešení. „Teď už to je za námi, nevracíme se k tomu. Je to historie, díky které máme kapitál, abychom mohli budovat něco nového,“ dodává Květa.

Mnoho úspěšných podnikatelů poté, co prodají svou firmu, začne radit mladším či méně zkušeným kolegům, jak správně budovat podnik. I Vostří tuto ambici chvíli měli, ale nakonec změnili názor: „Seděli jsme v investičním výboru Czech Founders. A došlo nám, že to není vůbec pro nás.“ Zároveň v nové epizodě CzechCrunch Podcastu manželé Vostří popsali, že už se jim ozývají investoři ze světa, ale že jejich firma Salted CX není na prodej a ani není zralá na investory.

Na jaká všechna témata v našem podcastu s manželi Vostrými došlo?

Jak se mění a budou měnit kontaktní centra.

Kam míří jejich nová firma Salted CX.

Jaký má vliv umělá inteligence na proměnu péče o zákazníky.

Jak zpětně vnímají prodej Yticy.

Co jim přinesla zkušenost z korporace.

Jak se spolupracuje manželům v byznysu.

Jaký je zájem investorů o jejich nový startup.

Kam investovali peníze z prodeje firmy.

