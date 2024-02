Nový Deadpool má nejsledovanější upoutávku v historii. Jaké další trailery diváci hltali před ním?

Uložit 0

Záměr poslat Deadpoola na velké plátno se poprvé objevil už na začátku nového tisíciletí, kdy vyšel první film X-Men. Nejprve ale projekt selhal kvůli autorským právům a pak vyústil ve vedlejší roli v X-Men Origins: Wolverine v roce 2009, na kterou by většina komiksových fanoušků i herec Ryan Reynolds, který ji ztvárnil, nejraději zapomněli. Dalších sedm let trvalo, než do kin dorazil Deadpool. Byl to okamžitě hit, který se v době vydání stal nejvýdělečnějším filmem s omezenou přístupností. O osm let později se blíží premiéra třetího dílu a upoutávka na něj se stala tou nejsledovanější vůbec. Jaké další trailery si diváci oblíbili?

Deadpool & Wolverine přichází po dvou velice úspěšných filmech o neurvalém superhrdinovi, ale hlavně pár let po tom, co Disney koupilo studio 21st Century Fox. Novinku proto provází několik velkých očekávání – zachová si u nového majitele drsnější humor, sexuální narážky a explicitní násilí předchozích dílů? Dokáže dobře navázat na jejich hrátky s popkulturou a rozbíjením čtvrté zdi? Jak dějově zapadne do obřího univerza Marvelu? Mohou se diváci těšit na další superhrdiny kromě dvojice v názvu, případně na camea celebrit?

To vše, spolu s už déle trvající marketingovou kampaní a oblíbeností představitelů hlavních postav Ryana Reynoldse a Hugha Jackmana, znamenalo, že první záběry z Deadpool & Wolverine chtělo vidět mnoho lidí a zhlédli je často hned několikrát. Teaser zveřejněný v uplynulém týdnu v rámci vysílání Super Bowlu, největší sportovní akce ve Spojených státech, za prvních 24 hodin nasbíral 365 milionů zhlédnutí – více, než kterýkoliv jiný předtím.

Situace samozřejmě není tak docela přímočará a nutně to neznamená, že o nového Deadpoola je větší zájem než o Avengers: Endgame nebo Spider-Mana: Bez domova. Jednak má na sledovanost vliv neustále rostoucí rozšířenost sociálních sítí, jednak uvedená statistika pochází přímo od Disneyho. Magazín The Hollywood Reporter zmiňuje, že firma do ní započetla i všech 123 milionů diváků, kteří sledovali vysílání Super Bowlu. Právě zde se v reklamní přestávce objevil třicetivteřinový sestřih upoutávky.

Samotný počet zhlédnutí traileru filmu či seriálu nevypovídá o skutečném zájmu publika, kvalitách daného titulu ani o eventuálních příjmech. Jistá korelace nicméně existuje, není proto od věci si připomenout příklady z první desítky nejsledovanějších.

Předtím, než se na vrchol vyhoupl chystaný film Deadpool & Wolverine, žebříčku vévodil teaser na už zmíněného Spider-Mana: Bez domova s 355 miliony zhlédnutí. O snímku, v němž se očekávala přítomnost několika pavoučích superhrdinů a řada známých tváří z minulosti, se na internetu měsíce zběsile diskutovalo, a nebylo tak překvapením, že upoutávka vystoupala vysoko. Film pak v kinech vydělal 1,92 miliardy dolarů a dnes je sedmým nejúspěšnějším v historii.

Další dvě příčky pro sebe získala jedna z největších filmových událostí minulé dekády. Avengers: Endgame neboli dosavadní vyvrcholení více než deseti let budování univerza Marvelu. První teaser za 24 hodin nasbíral 289 milionů zhlédnutí, plnohodnotný trailer pak 268 milionů. Samotný snímek se utkal o post nejvýdělečnějšího filmu vůbec, po opětovném uvedení do kin ale titul obhájil Avatar.

Na páté pozici nejsledovanějších trailerů se umístil jediný seriál, a to Pán prstenů: Prsteny moci od Amazonu. Ačkoliv okamžitě po zveřejnění upoutávky internet zaplavily kritické reakce a první řada nejdražšího seriálu v historii nebyla zvlášť dobře hodnocena, zájem o ni byl velký. Teaser si lidé za 24 hodin pustili 257milionkrát.

Na šesté příčce následují – a dlouhodobou popularitu nezávisle na kvalitě potvrzují – sedmí Transformers s podtitulem Probuzení monster a 238 miliony zhlédnutí.

Následují opět Avengers, tentokrát snímek z roku 2018 s podtitulem Infinity War, který byl předvojem Endgame. Ačkoliv dnes nebývá až tak často zmiňován, stále šlo o obrovskou kulturní událost, což potvrzují tržby přesahující dvě miliardy dolarů a 230 milionů zhlédnutí prvního teaseru.

Dál je třeba zmínit „hranou“ adaptaci Lvího krále, jehož teaser v roce 2019 oslnil fotorealistickými zvířaty. Ačkoliv se realističnost zpracování nakonec stala spíše kamenem úrazu, na úchvatné vizuální efekty se krásně dívalo. I to teaseru zajistilo 224,6 milionu zhlédnutí za první den.

Film od Marvelu se mezi desítkou nejsledovanějších upoutávek objevuje ještě jednou – na deváté pozici je s 209 miliony zhlédnutími nakonec mizerně přijatý Thor: Láska jako hrom.

A aby byla desítka kompletní, na poslední příčce je tu adaptace slavného hororu Stephena Kinga To se 197 miliony zhlédnutí.

Jak už zaznělo, sledovanost teaserů a trailerů nelze považovat za zcela směrodatnou. Mezi desítkou nejsledovanějších upoutávek například nefiguruje Avatar: The Way of Water – třetí nejvýdělečnější film vůbec – a naopak je tam To s relativně skromným 700milionovým výdělkem. Je nicméně zřejmé, že nový Deadpool vzbudil velkou vlnu zájmu a jeho červencová premiéra bude letos jednou z nejočekávanějších.