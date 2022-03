Když máte zajímavý projekt, ale chybí vám peníze, můžete zkusit štěstí na Kickstarteru. Od podporovatelů, které váš výrobek či nápad zaujme, získáte finance na rozjezd výměnou třeba za slevu nebo exkluzivní odměny. Mezi nejúspěšnější kampaně dosud patřily obvykle rozmanité technologické hračky či bohatě vybavené deskové hry, ale crowdfundingová platforma teď získala nového krále z exotičtějšího oboru. Stal se jím populární spisovatel fantasy žánru Brandon Sanderson, který na své knihy vybral v přepočtu přes 600 milionů korun.

Chtěl milion dolarů. Získal pětadvacetkrát tolik. Tedy prozatím, protože kickstarterová kampaň Brandona Sandersona poběží ještě čtyřiadvacet dní. Cílové částky dosáhla za 35 minut. A na to, aby jako magickou střelou sestřelila dosavadního držitele historického maxima, jí pak stačily dny tři. V pátek počítadlo oznámilo 84 tisíc podporovatelů a rekordních 21 milionů dolarů, teď už vydání čtveřice knih finančně podpořilo přes sto tisíc lidí částkou o čtyři miliony vyšší. Odměnou jim bude nejen čtveřice knih v různých podobách od audioknih až po publikace v pevné vazbě, ale i bonusové dárkové boxy.

„Lidi, já mám fantastické příběhy psát, ne je sám prožívat!“ vzkázal svým fanouškům Sanderson krátce po překonání dvacetimilionové mety. „V okamžiku, kdy toto píšu, jsme se stali nejúspěšnější kampaní na Kickstarteru všech dob. Kdo by si pomyslel, že pár zvláštních příběhů by mohlo soupeřit – a dokonce je překonat – s inovativními technologiemi a oblíbenými hrami. Jsem z toho v šoku. A navíc jste to dokázali, aniž byste věděli, co z toho budete mít. Kromě toho, že jsem vám slíbil, že to bude skvělé,“ dodal.

Doposud nejvyšší vybraná suma patřila od roku 2015 chytrým hodinkám Pebble s dvaceti miliony dolarů. Stejná značka byla mimochodem rekordmanem už o tři roky dříve s předchozím modelem. To však není žádné překvapení, vždyť seznam nejúspěšnějších projektů na Kickstarteru je podobných technologicko-vychytávkových kampaní plný. Miliony dolarů vybrala například chytrá chladnička, přenosná baterie, v nejlepší desítce najdete třeba i modulární trojnožku pro fotografy.

Pohled na další nejúspěšnější projekty Kickstarteru nicméně ukáže, že i hravosti a představivosti se na Kickstarteru daří, inu, doslova fantasticky. Dnes už čtvrtou historicky nejpovedenější kampaní na platformě je Frosthaven, hybrid mezi hrou na hrdiny a deskovkou. Milionové částky uloupily i velecenný sběratelský kousek Kingdom Death nebo stolní Zaklínač. Případně přírůstek do série zombie deskovek Zombicide zasazený do univerza Marvelu. A byť nedosáhly na ty nejpřednější příčky, na Kickstarteru se dařilo i české fantasy deskovce Euthia nebo videohernímu výletu do středověku v Kingdom Come: Deliverance.

A především už sám Brandon Sanderson – respektive jeho společnost Dragonsteel Entertainment – na Kickstarteru jednou rekordně uspěl. To když loni na podzim na crowdfunding zavítal poprvé a hned vybral nejvyšší částku mezi nakladatelskými projekty. Téměř sedm milionů dolarů získal na exkluzivní, v kůži vázanou edici svého fantasy eposu Archiv Bouřné záře. Právě tato série patří spolu s cyklem Mistborn mezi jeho nejznámější a nejúspěšnější díla, která vychází i v češtině a třeba na Databázi knih se jejich uživatelská hodnocení točí kolem 90 procent.

Brandon Sanderson je nesmírně produktivní autor s desítkami děl Foto: Dragonsteel

Obě ságy spojuje fiktivní svět Cosmere neboli Kosmír, v němž se budou odehrávat i tři ze čtyř oznámených, ale dosud nepojmenovaných knih. Ty jsou mimochodem už napsané a Sanderson je plánuje vydávat ve čtvrtletních intervalech v průběhu následujícího roku. Šestačtyřicetiletý autor je totiž nadmíru aktivní, fanoušci Hry o trůny a George R. R. Martina mohou při pohledu na jeho portfolio jen blednout závistí. Zatímco na další díl Martinovy Písně ledu a ohně se totiž čeká a čeká, u Sandersona neuplyne rok, ve kterém by nevydal nové dílo. Anebo rovnou hned několik.

Ve volném čase – když zrovna nesepisuje čtyři romány, se kterými zboří Kickstarter – si totiž od fantastických eposů dopřává odpočinku třeba ve science fiction, postapokalyptičnu nebo se superhrdiny. Případně si jen tak odskočí ke slavné fantasy sérii Kolo času, aby ji dokončil po zesnulé legendě žánru Robertu Jordanovi. Mimochodem, na její motivy nedávno vznikl seriál od Amazonu, který se natáčel i v Česku.

I díky neúnavné aktivitě patří Sanderson k nejuznávanějším autorům fantastiky posledních let. Do žánrů, které navzdory z podstaty takřka neomezenému potenciálu nebezpečně často sklouzávají do kolotoče klišé, svými díly často nitrožilně aplikuje invenční dávku neotřelých nápadů a originálně vykonstruovaných světů.

Obdobně jako před desítkami let vyryl do základního kamene vědeckofantastické tvorby Isaac Asimov tři zákony robotiky, jež inspirovaly chování a vyobrazení mechanických bytostí v desítkách dalších a nejen knižních děl, se mezi příznivci fantasy literatury například skloňují Sandersonovy tři zákony magie, které podobně ovlivňují psaní o silách mystických.