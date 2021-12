Nový Zéland se rozhodl vytáhnout do ostrého boje proti cigaretám

Nový Zéland chystá jeden z nejpřísnějších protikuřáckých zákonů. Kromě omezení prodeje tabákových výrobků tamní vláda chce, aby mladí kouřit vůbec nezačali. Neměli by tak mít šanci si cigarety koupit. Země v tom ale není jediná. V Nizozemsku vyřadil cigarety ze sortimentu obchodní řetězec Lidl, a to už letos v říjnu.

Winston Churchill měl jednou prohlásit, že čte tolik špatného o kouření, že se rozhodl přestat číst. Na Novém Zélandu v budoucnu podobné dilema existovat nebude. Už příští rok by země mohla schválit zákon, který zakáže budoucím generacím kouřit. Každý, kdo se narodil po roce 2008, by podle návrhu neměl být schopný koupit si tabákové výrobky.

Je navíc jedno, jestli mu bylo osmnáct, či ne. Hranice dospělosti nebude měřítkem. „Chceme se ujistit, že mladí lidé nikdy nezačnou kouřit,“ vysvětluje tamní ministryně zdravotnictví Ayesha Verall. Nový Zéland si předsevzal, že sníží počet kuřáků ze současných třinácti procent na pět, a to už v roce 2025.

Velký problém

Nejvíc kuřáků je mezi Maory, tedy původními obyvateli, cigaretu si zapálí třetina z nich. A to má podle údajů na Maory neblahé dopady – jsou víc nemocní a častěji také umírají. Podle ministerstva zdravotnictví je kouření navíc hlavní příčinou úmrtí na Novém Zélandu, kterým se dá předejít.

Tomu jde přitom podle šéfky resortu předejít. I proto se Nový Zéland na kouření zaměřuje. Vláda chce rovněž zavést rozsáhlé kontroly a omezit prodej cigaret i pro starší věkové skupiny tím, že zruší jejich prodej v supermarketu. V současné době cigarety prodává na osm tisíc obchodů, v budoucnu by to mohlo být méně než pět stovek.

Podle některých opatření pomohou lidem přestat kouřit. Případně je donutí přejít na jiné varianty kouření. To už se na Novém Zélandě ale děje. Mezi mladými jsou čím dál populárnější náhražky cigaret, ať už jde o e-cigarety nebo neohřívaný tabák. A přestože tamější úřady varují, že i tyto náhražky jsou zdraví škodlivé, země je v roce 2017 přijala jako způsob, jak pomoci lidem přestat kouřit.

Odpůrci nových nařízení zase varují, že to všechno podpoří především černý trh. To uznává i vláda, která ale počítá s tím, že se na to připraví a bude provádět detailnější celní kontroly.

Pláže bez kouře

Nový Zéland není jediný, kdo přistupuje k čím dál větším omezením tabákových výrobků. Ta přitom často nepřichází jen ze strany státu. Letos v říjnu přestal německý řetězec Lidl prodávat ve svých prodejnách v Nizozemsku cigarety a tabák. To vše s cílem přispět k tomu, aby mladí nezačínali kouřit.

Prodej na několika místech ostatně zakázala i vláda, a to od roku 2024. Cigarety se v Nizozemí budou moci prodávat už jen na benzínových stanicích, ve specializovaných obchodech nebo v trafikách. Ve Španělsku přibývá například pláží, kde se nesmí kouřit, a to v rámci iniciativy Pláže bez kouře.

Česko zatím kouření omezuje především v restauracích a dalších vybraných místech. Protikuřácký zákon platí od května 2017. Zatímco předtím platilo Česko za jednu z nejbenevolentnějších zemí, nový zákon se zařadil mezi nejpřísnější protikuřácké legislativy.

I tak patří Česko podle Indexu pečovatelského státu, který vydává londýnský think-tank Institute of Economic Affairs, k těm mírnějším. Regulace potravin, alkoholických nápojů i tabákových výrobků a elektronických cigaret je podle něj v Česku jedna z nejnižších. Nejvíce spotřebitele omezuje Norsko, Litva a Finsko.