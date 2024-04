Nový život v Českém lese. Budova prvorepublikové školy se proměnila v klidný hotel plný přírody

Uložit 0

Sto let stojí u samé hranice Česka a Německa škola. Dříve se mezi jejími stěnami rozléhalo veselí německy hovořících žáků, které následně vystřídal bujarý hlomoz hospodských štamgastů. Nyní v ní panuje absolutní klid, který si mohou v lůně přírody Českého lesa vychutnávat hosté několika apartmánů vzniklých při její nedávné rekonstrukci.

Železná je malá a poslední vesnice před hranicí s Německem. Leží jen kousek od Bělé nad Radbuzou, trvale zde žije pár desítek obyvatel a dalo by se říct, že tu lišky dávají dobrou noc. Po silnici vedoucí do Německa projede auto jen zřídka a široko daleko se rozpíná krása a klid přírody Českého lesa. V posledních letech se však i do toho místa vrací život.

Děje se tak díky investicím Jindřicha a Ondřeje Karhanových. Ti nejdříve přeměnili místní bývalou budovu roty pohraniční stráže z poloviny 80. let a její okolí na resort nabízející příjemné ubytování v apartmánech, lokální kuchyni i wellness. K resortu se nyní přidala také zrekonstruovaná budova prvorepublikové školy, ležící od někdejších kasáren coby kamenem dohodil.

Škola zde stojí přibližně 100 let a původně sloužila pro místní německy hovořící obyvatele. V roce 1947 však byla opuštěna a původní naplň ustoupila zábavě a veselí, když zde vznikl hostinec. Na něj později navázala ubytovna a pak objekt už jen chátral. „Budovu jsme koupili v havarijním stavu, kdy jsme nechali jen obvodové zdi a část střechy. Jinak jsme provedli kompletní rekonstrukci, která byla velice náročná a trvala od roku 2021 do konce roku 2023,“ vysvětluje Ondřej Karhan.

Na pomoc přizvali architektonické studio Konceptual, se kterým otec a syn Karhanovi spolupracovali již během konverze kasáren na Aparthotel. Záměrem přitom bylo zachovat určitou část původnosti objektu školy, a přitom v něm vytvořit apartmány plné designu a luxusu, které budou reagovat na místo, kde vznikly.

Celá rekonstrukce budovy školy si vyžádala investici ve výši 40 milionů korun. Výsledkem je decentní přestavba, která ponechala budově její někdejší vizuální charakter. Exteriéru objektu dominují okenice a vstupní dveře ve svěže zelené barvě, které jsou v kontrastu ke krémovému plášti budovy. Ve spodní části byla okna protažena až k podlaze, díky čemuž získaly spodní apartmány osobitý charakter a zároveň se staly bezbariérové.

Do ostatních apartmánů se totiž dá dostat pouze po původním kamenném schodišti, které je jedním z ponechaných původních prvků v budově. V ní se nachází celkem 8 apartmánů, každý s unikátním názvem a vizuální stylizací. My jsme se tak coby hosté apartmánu Na Jezeře mohli kochat malbou jezera rozpínajícího se mezi kopci.

Především jsme se však kochali absolutním klidem, které toto místo nabízí. Slyšet tu není v podstatě vůbec nic, jen zpěv ptáků, který je dovnitř vpuštěn po otevření oken. Možná si ze svých školních let pamatujete, že právě velká okna byla součástí každé třídy a jinak tomu není ani v případě školy v Železné.

Díky tomu je každý z apartmánů plný světla. V kombinaci s mechově zeleným nábytkem, zemitými tóny závěsů a přehozů, a tmavě hnědou podlahou vytváří dojem, že skutečně odpočíváte kdesi v přírodě, ať už u jezera či potoku, v mechu nebo kapradí či zavěšení na stromě.

Ta vůbec největší paráda se však ukrývá až úplně nahoře V Oblacích. Tak byl pojmenován stometrový apartmán, který vznikl v prostorách někdejší půdy. Na místě, kde se dřív skladovaly staré mapy a třeba i nějaký ten kostlivec, se teď nachází postel, nad kterou se rozprostírá klenba z trámů původního krovu. Ten se proplétá celým apartmánem a vytváří specifický charakter vůbec nejluxusnějšího ubytování v celém resortu.

K němu také patří nedaleká obora Srdíčko se stádem vysoké zvěře a příjemným zázemím, kde se dá procházet podél hladiny místního rybníka a relaxovat. Celý areál o rozloze 160 hektarů je hostům volně přístupný a časem by měl hostům nabízet i možnost pořádání nejrůznějších akcí, jako jsou svatby. Díky oboře se pak na menu restaurace Hvozd, která je součástí resortu, objevují i zvěřinové speciality. Lokální jsou však i další druhy masa, ryby a mléčné výrobky, díky kterým se na menu objevují jídla ctící charakter regionu.

Díky resortu se Karhanovým daří do trochu zapomenutého regionu přivádět hosty z celé republiky i Bavorska a ukazovat jim místní krásy. Jak ovšem Karhan přiznává, jedná se o velmi náročný úkol: „Tento region je turismem téměř nepolíbený a lidé sem nejsou zvyklí jezdit. V regionu Českého lesa nebydlí příliš lidí a pokud se zde kvalifikovaní zaměstnanci nachází, tak pracují v Německu nebo se přesunout do větších měst jako je Plzeň nebo Praha.“

Proto se svým otcem snaží pomáhat na rozvoji celého regionu. Spolupracují s organizací Destinace Český les, která má regionální rozvoj na starosti. Zároveň spolupracují s Plzeňským krajem a městem Bělá nad Radbuzou i subjekty na německé straně. „Jsme však téměř na samotném začátku a tato práce bude trvat více let. Každopádně Český les za to stojí a určitě má svými návštěvníkům co nabídnout. Kdo do regionu historicky zkoušeného Českého lesa přijede, tak odjíždí s pozitivním pocitem,“ uzavírá Karhan.