V Česku se baseball neřadí mezi ty nejoblíbenější sporty – a odpovídají tomu i podmínky pro hráče. I ty nejlepší, kteří se dostanou do reprezentace, sport neuživí, proto mají běžnou práci. Přísně vzato jsou sice amatéři, výkonnostně jsou však čeští baseballisté v současnosti druhým nejlepším týmem v Evropě a mezi elitu patří i celosvětově. To potvrdili minulé září prvním historickým postupem na letošní World Baseball Classic, neoficiální mistrovství světa. A jejich cesta začala úspěšně. V prvním zápase porazili Čínu.

World Baseball Classic společně hostí Japonsko, Spojené státy a Tchaj-wan ve třech městech. Jedním z nich je Tokio, kde zápasy základní skupiny hrají Češi. V dramatické premiéře na této vrcholné akci porazili v zápase základní skupiny Čínu výsledkem 8:5. Na stadion Tokyo Dome pro více než padesát tisíc diváků dnes brzy ráno ještě před poslední směnou prohrávali, pak ale přišel na pálku Martin Mužík, který tříbodovým homerunem nastartoval vítězný obrat.

Protože se v českém dresu mezi baseballovými metami prohání amatéři, kteří v civilu pracují třeba jako finanční analytici, učitelé nebo odborníci na PR, zaujala česká reprezentace i zahraniční média. Desetitisíců fanoušků a bouřlivé atmosféry se Češi nezalekli – například čtyřiadvacetiletý nadhazovač Martin Schneider vyostřené situace zažívá denně, pracuje totiž jako hasič. „Pod tlakem mi to jde nejlíp,“ řekl deníku The New York Times, který text o českých baseballistech otiskl na titulní straně.

Že ho tlak dokáže vybičovat k dobrým výkonům, bude Schneider moct ukázat i v sobotu 11. března. Češi se totiž střetnou s favorizovaným Japonskem, které je ve světovém žebříčku na druhém místě za Dominikánskou republikou. Vede je hvězdný nadhazovač Shohei Ohtani, který si za letošní sezonu v MLB v týmu Los Angeles Angels vydělá 30 milionů dolarů. Ve slavné americké lize MLB dnes platí za jednoho z nejlepších hráčů a podle některých je dokonce možná nejlepším baseballista všech dob. „Takové situace potřebuji a proti Japonsku chci nadhazovat. Je to splněný sen,“ uvedl Schneider.

Češi v základním skupině kromě sobotního zápasu s Japonskem odehrají ještě další dvě utkání. V neděli 12. března nastoupí proti Jižní Koreji, světově třetí nejlepší reprezentaci, a 13. března budou hrát proti Austrálii. Do vyřazovací části turnaje postupují první dva týmy z každé z celkem čtyř základních skupiny, všechny zápasy vysílá Česká televize na kanálech ČT Sport a ČT Sport Plus.