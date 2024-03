O kolik přichází česká ekonomika, když mrhá potenciálem žen? Popisuje Ivana Tykač na Money Makeru

Uložit 0

Až 44 procent žen se někdy setkalo s diskriminací v zaměstnání proto, že jsou ženami, přičemž více než 66 procent má zkušenost s nerovností v odměňování mužů a žen. Tato čísla vyplývají z dotazníku obecně prospěšné společnosti Women for Women, kterou vede Ivana Tykač. Co s tím? Na to jsme se ptali přímo ní na byznysové a investiční konferenci Money Maker. Sama je matkou šesti dětí a podnikatelkou v realitách, pomáhá tisícům rodičů s obědy pro jejich děti a zkoumá potenciál a pocity českých žen.

„Je potřeba si jako žena řídit život sama. Nemůžeme se spoléhat na okolí, ale vždy samy na sebe. To znamená, že musíme mít svůj vlastní příjem a být ekonomicky nezávislé. Protože jen ekonomicky nezávislý člověk může řídit vlastní život,“ uvedla na konferenci CzechCrunche, kde mimo jiné mluvila o tom, jak důležité je zapojení žen zpět do pracovního procesu po mateřské dovolené, i o tom, že pokud nezačnou být ženy aktivnější ve společnosti, budou o jejich budoucnosti stále rozhodovat muži.

Podle Ivany Tykač ale není lepší zapojení a angažovanost úkolem jen pro ženy: „I muži by měli přemýšlet, jak lépe zapojit své ženy, protože budou mít spokojenější vztah a bude to ku prospěchu všech, i když se budou muset asi více zapojit doma.“ Navíc tak pomohou i rodinnému rozpočtu. S takzvaným child penalty, tedy omezením možností návratu do práce po narození dítěte, je také spojen i gender pay gap, rozdíl v platech mužů a žen za stejnou práci, který je po mateřské ještě větší. Podle odhadů Světového ekonomického fóra se tento rozdíl podaří setřít až za 131 let.

