O třetinu vyšší tržby i zisk. Heureka v minulém fiskálním roce utržila skoro dvě miliardy

29,9 milionu eur, tedy asi 795 milionů korun – to je provozní zisk internetového nákupního rádce Heureka, kterého dosáhl za fiskální rok končící březnem. Je to skoro o třetinu víc než za předchozí období. Heurece znatelně pomohla vládní omezení v souvislosti s pandemií koronaviru, uvedla mluvčí společnosti Adéla Berková. Není to ale jediný důvod, Heureka Group se rozprostřela po celkem devíti trzích střední a východní Evropy a je se svou návštěvností 23 milionů uživatelů měsíčně a nabídkou z více než 55 tisíc internetových obchodů největším evropským srovnávačem a nákupním rádcem.

„Do online prostoru se přesunula drtivá většina nakupující populace, na což musely samozřejmě reagovat také kamenní prodejci, kteří byli nucení svou nabídku také přepnout do online prostoru, pokud to šlo,“ uvedl k výsledkům výkonný ředitel skupiny Heureka Tomáš Braverman.

Tržby Heureky se dostaly na 70 milionů eur, tedy v přepočtu 1,9 miliardy korun. I ty rostly významně, celkem o 35 procent. Za vysokými čísly stojí podle firmy kromě produktových inovací v klíčových kategoriích také intenzivní práce na mezinárodním obsahu, práce na datových produktech napříč celou Evropou a některé akvizice.

„Mezi agregátory, srovnávači a podobnými platformami jsme největší ve střední a východní Evropě. V počtu návštěv jsme jednička v Česku, na Slovensku a Maďarsku. Na dalších trzích rosteme,“ popisoval nedávno v podcastu pro CzechCrunch Tomáš Braverman.

Do skupiny Heureka Group patří vedle Heureka.cz a Heureka.sk dále Árukereső.hu v Maďarsku, Compari.ro v Rumunsku, Pazaruvaj.com z Bulharska, Ceneje.si ze Slovinska, Jetfinije.hr z Chorvatska, Idealno.rs ze Srbska a Idealno.ba z Bosny.

V Česku, jak dřív Braverman uvedl, chodí na Heureku prakticky všichni. Jenže ani to firmě nestačí – v poslední době se vydala i na nákupy. Letos oznámila investici do analytického startupu Dataweps a před rokem získala také další tuzemský startup Testuj.to. Zároveň úspěšně získává peníze prostřednictvím dluhopisů – a to už miliardy.

S přispěním ČTK