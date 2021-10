Když nakupujete na internetu a potřebujete si srovnat, kolik daný produkt stojí v různých obchodech, jdete dost možná na Heureku. Nejde sice o jediný cenový srovnávač, ale během let se z něj stal ten největší, a to nejen v Česku, ale také v několika dalších zemích. Šéf Heureky Tomáš Braverman teď v novém díle CzechCrunch Podcastu hovoří o tom, že už to ale zdaleka není jen o srovnání cen, a popisuje velké plány na další rozvoj firmy.

„Mezi agregátory, srovnávači a podobnými platformami jsme největší ve střední a východní Evropě. V počtu návštěv jsme jednička v Česku, na Slovensku a Maďarsku. Na dalších trzích rosteme,“ popisuje Tomáš Braverman. Heureka dnes operuje také v Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Bosně a tak trochu nenápadně vyrostla v jednoho z největších e-commerce hráčů v regionu.

Tomáš Braverman v podcastu popisuje i to, díky čemu Heureka vydělává tolik peněz, a odhaluje velké plány na další rozvoj, který půjde podobným směrem jako globální e-commerce. Nový díl CzechCrunch Podcastu si můžete pustit v přehrávači níže nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů a Google Podcastů:

O čem dalším byla v podcastu s Tomášem Bravermanem řeč?

***

„V Česku máme zhruba pět milionů uživatelů, chodí k nám v zásadě všichni. Nejčastěji k nám lidé stále chodí pro porovnání cen, ale v závěsu za tím je pomoc při výběru produktů. Máme miliony recenzí a spoustu dalšího obsahu, který radí, jaký produkt si koupit,“ popisuje vývoj Heureky její šéf, který se svým týmem významně šlápl na plyn a rozvíjí firmu byznysově, produktově a také geograficky.

Heureka se rozhodla usadit napříč regionem střední a východní Evropy, kde využívá i toho, že sem ještě nedorazila velká konkurence ze západních trhů. „Loajalita českých zákazníků k e-shopům je poměrně malá. To je pro nás dobře, protože o to víc nás lidé využívají, když se rozhodují, kde nakoupí. V Německu nebo Spojených státech jdou automaticky na Amazon,“ říká Tomáš Braverman.

Aby mohla celá firma růst ještě rychleji, vydala se Heureka v poslední době také na nákupy. Letos oznámila investici do analytického startupu Dataweps a před rokem získala také další tuzemský startup Testuj.to. „Fúze a akvizice jsou cesta k růstu i expanzi. Dataweps i Testuj.to jsou akvizice, které nám dávají velký smysl. Hledáme firmy, které nás obohatí produktově, službově či geograficky,“ vysvětluje akviziční strategii Braverman.

O startupu Testuj.to si můžete poslechnout v předchozím díle CzechCrunch Podcastu, ve kterém jsme s jeho zakladatelkou Evou Čejkovou probírali její životní příběh, budování obří testovací komunity žen i náročné byznysové okamžiky, při kterých ji mnoho lidí zrazovalo. Nakonec ale Testuj.to úspěšně skončilo pod křídly Heureky a společně pokračují v rozvoji. Významně přitom vyrostla i samotná Heureka.

Tomáš Braverman popisuje, jak za uplynulé dva roky jeho firma nabrala přes 150 nových kolegů a díky tomu akcelerovala růst na všech možných polích. V CzechCrunch Podcastu šéf Heureky mluví také o tom, jak se řídí rychle rostoucí mezinárodní byznys, a čím chce dál dobývat středo- a východoevropské trhy. Poslouchat ho můžete na Spotify, Apple Podcastech nebo Google Podcastech i ve svých oblíbených podcastových aplikacích.