Mezinárodní hackerská skupina Anonymous zareagovala na invazi Ruska na Ukrajinu a zaútočila na internetové stránky ruské státní televize RT, které dočasně vyřadila z provozu. Anonymous dokonce uvedli, že vyhlašují Rusku kybernetickou válku. A na to zareagovaly i další skupiny.

„Je to teď jako šachy. Na začátku je vidět jen to, že jsou na poli figurky. A člověk tuší, kdo táhne jako první. A jak se hra vyvíjí, předchozí tahy určují další vývoj. Pak se dá nějak reagovat a něco předvídat,“ říká Jindřich Karásek, výzkumník kybernetických hrozeb ze společnosti Trend Micro.

Podle takového přirovnání by jeden tah šachovou figurkou znamenal stovky tisíc menších kroků – útok, který teď používá Anonymous, si jde zhruba tak představit. Zjednodušeně, velkým počtem počítačů přistupují na jeden webový server, který si vyberou. Tím ho úplně zahltí, a tak vyřadí z provozu. Podle některých zdrojů takto útoky postihly i weby Kremlu, ruské vlády nebo ruského ministerstva obrany.

Během prvních hodin, kdy Anonymous se svým plánem začali, narostlo podle Karáska množství útoků směrem do Ruska na víc než trojnásobek proti běžnému stavu. Nejde přitom jen o tuto skupinu. „Nabalují se další. A čím víc lidí na něčem takovém pracuje, tím víc různých nástrojů naprogramují a tím víc slabin najdou. V datech je vidět, že celý svět kromě Číny na ruské cíle kyberneticky útočí,“ popisuje.

Jenže zatímco skupina Anonymous akcí získala silnou pozornost, podobné šachové figurky si už hledaly své místo minimálně v posledních týdnech. A první výrazné tahy pocházely zřejmě z Ruska. Alespoň tak to odhadla právě Ukrajina, když už víc než před týdnem hlásily ukrajinské státní banky a weby útoky, které země vyhodnotila jako nejsilnější ve své historii.

„Tento útok byl bezprecedentní. Je jasné, že byl předem připraven a že klíčovým cílem byla destabilizace a vyvolání paniky a chaosu,“ prohlásil tehdy místopředseda ukrajinské vlády Mychajlo Fedorov podle agentury Unian.

V den invaze ruských vojsk na Ukrajinu bezpečnostní analytici společnosti Eset škodlivý program použitý ke kybernetickým útokům na tuto zemi objevili. Ten dokonce na použití nějakou dobu čekal, podle analýzy firmy vznikl už na konci loňského prosince. „Z čehož lze vyvodit, že útok byl připravován poslední dva měsíce,“ říká Michal Cebák, bezpečnostní analytik společnosti Eset.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022