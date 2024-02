O úspěchu firmy rozhodují lidé. Jak získat ty nejlepší? Záznam eventu Trendy a výzvy 2024

Uložit 0

V současné době už nestačí plná lednice kombuch a fotbálek k tomu, abyste přesvědčili talenty při hiringu. Víte, jak do firmy dostat ty nejlepší ajťáky na trhu? A máte nastavené podmínky pro muže i ženy stejně? Při tom všem je ale potřeba nenechat se strhnout daty a udržet rovnováhu mezi technologiemi a lidskou intuicí. To, co platilo loni, už letos nemusí fungovat. Záleží na detailech. Podívejte se na záznam eventu CzechCrunche Trendy a výzvy 2024, na kterém vystoupili například IT headhunter Matěj Kotrba, Martin Menšík z Alma Career nebo Barbora Týrová a Marek Lejsek z Philip Morris.