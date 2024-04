Ušetřete za kino. Boy Kills World chce být John Wick nebo Kick-Ass, ale ani souboj se struhadly nestačí

Uložit 0

Boy Kills World je nejkrvavější film roku. Bohužel je to taky trochu slátanina. Snímek, který právě běží v českých kinech, je celovečerní prvotina režiséra a scenáristy Moritze Mohra – a snad právě nezkušenost je na něm nejvíc znát. Má totiž všechny ingredience k tomu, aby šel v krvavých šlépějích stylizovaných nášlehů, jako jsou v titulku zmiňované akce Kick-Ass, John Wick nebo Sucker Punch. Jenže je nedokáže poskládat dohromady v dobře fungující celek.

To nejdůležitější na začátek. Boy Kills World je naprosto BRUTÁLNÍ. Je to ten nejbrutálnější film roku, který jen těžko něco překoná. Je tak brutální, že sledujete rozprskávající se hlavy, když na ně spadne něco těžkého. Anebo se při souboji v kuchyni používají opravdu ostrá struhadla. Případně se kamera vyžívá v detailních záběrech rozřezávání různých částí těl. Usekávání hlav tak vlastně ani nepřekvapí. Ale to vůbec neberte s nechutí, tohle šíleně přehnané násilí totiž umí ve filmech pobavit! Jenže samotné nestačí.

Protože pak tu máte akci. Od filmu jako Boy Kills World čekáte nejvíc právě v tomto ohledu. Zajímavou choreografii, přestřelky, pěstní souboje, šermování, parkour a tak dále. Čekáte, že právě fantasticky vymyšlené boje povedou (a ospravedlní) k tomu gigantickému krveprolití desítek, možná stovek nepřátel třeba jako v Johnu Wickovi. A což o to, film přesně k takovým okamžikům nakročí… ale nikdy neudělá ten finální krok k opravdu povedenému výsledku.

Rozjetá akce je kolikrát uťatá necitlivým střihem. Nápad na fakt drsný, kuriózní nebo komediální souboj skončí dřív, než se dokáže plně realizovat. Místo nadšeného užívání si nápaditého násilí se kolikrát ztrácíte v tom, co se vlastně děje. Je to škoda. A kvůli té nedotaženosti si pak o to víc všímáte takových těch jinak omluvitelných a klasických nesmyslů, jako že hlavní hrdina s kudlou v ruce naběhne na tucet chlápků se samopaly, kteří buď nestřílí, nebo nic netrefí, každopádně ale útočí většinou po jednom.

Když už je řeč o hlavním hrdinovi, sluší se říct i něco o něm a o ději snímku. U jiných filmů bychom tím nejspíš začali, ale Boy Kills World je brutální nářez, u kterého dává smysl do úvodu nacpat veškerý ten megamasakr. Každopádně titulního chlapce z názvu snímku hraje vyrýsovaný Bill Skarsgård, jeden z mnoha hereckých bratrů tohoto jména. Musela to pro něj být zvláštní role – záporáci totiž chlapci vyřízli jazyk a vypálili uši.

Na svou cestu za pomstou v postapokalyptickém městě ovládaném zlou rodinkou v čele s umělohmotnou Famke Janssenovou (znáte třeba ze starých X-Menů, ale možná ji ani nepoznáte) se tak vydává, aniž by mluvil. A mluvu ostatních jen odezírá. Bohužel ten potenciálem nabitý nápad o hendikepovaném hrdinovi autoři zabili hned dvěma způsoby.

Zaprvé občas chtějí vyprávět syrový příběh o drsné pomstě, traumatu a ztrátě rodiny… ale pak na mnohem delší chvíle přepnou do režimu crazy krvavé hláškovací akční komedie. Vše navíc činí extrémně předvídatelně. Zadruhé mladíkovi dali vnitřní hlas, který si chlapec vymyslel podle své oblíbené videohry z dětství.

Ve filmu tak jeho myšlenky zní v tónech Harryho Jona Benjamina, jehož jméno vám nejspíš nic neřekne, ale je to hlas, který jste slyšeli třeba v kreslených seriálech Bob’s Burgers, Archer nebo Central Park. Že to vypadá jako šance na vtipné i vtipně znějící hlášky? Ano, tušíte správně, zůstane nevyužitá.

Jistě, humor je otázkou vkusu, ale film sází ani ne na pubertální, ale prostě hloupé vtipy a vulgaritu. A určitě se můžete pousmát poznámce o nadávkách, když tu tečou doslova hektolitry krve a vnitřností, ale těch „fucků“ je prostě hodně a jsou pouze otravné, bez dopadu. Nejhorší ale je, že se u nich nezasmějete.

Protože legrace podle filmařů spočívá třeba v tom, že mladík nedokáže odezírat jedné postavě ze rtů. Ta tedy místo normální řeči povídá nesmysly jako „dřevorubec pták letadlo bum bum“. Hm, OK. Anebo v tom, že chlapec vidí přelud své mrtvé sestry, která si uprostřed akce chce hrát na jednorožce. Tak jo, no. Anebo v psychedelickém souboji s maskoty snídaňových cereálií. Zív.

Je to vlastně přesný příklad toho, co Boy Kills World trápí na všech frontách. Má s čím pracovat, ale neumí to. Snaží se o humor, ale chybí mu vtip. Pokouší se být nápaditý svou akcí, ale nanejvýš v pár místech připomene videoherní souboje. Chce šokovat svou drsnokrutou násilností, ale ta sama o sobě nefunguje. Boy Kills World není nekoukatelný, ale je to brutální zklamání.