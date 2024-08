Coldplay mají nejvýdělečnější rockové turné v historii. Příjmy se blíží miliardě dolarů

Uložit 0

Mezi nejdiskutovanější hudebníky dnes patří Taylor Swift, Beyoncé, Drake nebo Kendrick Lamar, poslední dobou se do středu pozornosti dostala i Charli XCX. Jakmile se ovšem přestane mluvit, všichni se evidentně vydávají na koncerty britských Coldplay. Jejich současná koncertní šňůra, která ještě není u konce, se totiž právě stala nejvýdělečnějším rockovým turné v historii.

Podle zprávy webu Billboard Boxscore, jenž sleduje koncertní tržby téměř čtyřicet let, má turné s názvem The Music of the Spheres World Tour na kontě už 945,7 milionu dolarů – tedy asi 21,4 miliardy korun. Vedle prvenství v rockovém žánru to znamená také druhé místo na seznamu nejúspěšnějších tour vůbec. Coldplay překonává jen Taylor Swift, jejíž The Eras Tour jako první v historii utržila přes miliardu dolarů – v současnosti se cituje číslo 1,039 miliardy, není ale zdaleka finální. Swift má před sebou ještě 18 koncertů, poslední proběhne v prosinci.

Do první desítky nejvýdělečnějších rockových turné patří jména jako Elton John, U2, The Rolling Stones, Roger Waters nebo Red Hot Chili Peppers. Před Coldplay prvenství držel od konce roku 2022 Elton John. Jeho masivní, pětiletá rozlučka s koncertováním Farewell Yellow Brick Road mezi lety 2018 a 2023 utržila 939,1 milionu dolarů. O stovky milionů dolarů v příjmech Coldplay překonali také popové hudebníky jako Ed Sheeran, Harry Styles nebo Beyoncé.

Důležité je zdůraznit, že Britové ostatní neporážejí jen díky drahým lístkům nebo tomu, že by se do čísel nezapočítávala inflace. Dominují také z hlediska návštěvnosti. Od března roku 2022, kdy The Music of the Spheres World Tour začalo, se na ně živě přišlo podívat 8,8 milionu lidí – třeba u Eltona Johna to bylo 6 milionů, u U2 7,2 milionu a u The Rolling Stones 6,4 milionu. Finální návštěvnost turné Coldplay by mohla dosáhnout i deseti milionů.

Koncerty, které trvají kolem dvou hodin, jsou rozdělené do čtyř sekcí s cílem provést publikum souvislým příběhem o vydávání se do neznáma a návratu domů s nabytou moudrostí. Coldplay přitom hrají skladby napříč celou svojí diskografií, od debutového alba Parachutes přes oblíbené Viva la Vida až po Music of the Spheres z roku 2021 a také chystanou novinku Moon Music.

Tento týden, počínaje středou, hudebníky čekají hned čtyři koncerty ve Vídni a do konce The Music of the Spheres pak ještě patnáct dalších v Irsku, Austrálii a na Novém Zélandě. Za posledního 1,5 roku se slavná kapela vydala do Spojených států, Mexika, Brazílie, Spojeného království, Německa, Francie, Itálie, Polska, na Tchaj-wan a do řady dalších zemí.

The Music of the Spheres World Tour je zajímavé nejen svými příjmy nebo návštěvností, ale také samotnou organizací. Umělci se totiž rozhodli udělat zábavu pro desítky tisíc lidí na obřích stadionech s bezpočtem světel a reproduktorů co možná nejšetrnější k životnímu prostředí. V roce 2019 oznámili, že s koncertováním na čas přestávají, a další dva roky strávili vymýšlením, jak minimalizovat uhlíkovou stopu svých vystoupení.

Ta na stávající koncertní šňůře napájí z většiny obnovitelné zdroje energie, prostřednictvím solárních panelů umístěných kolem místa koncertu. Pomáhá ale také samotné publikum. Ty, co mají místa ke stání, kapela vyzývá ke skákání, speciální podlaha pod jejich nohama totiž umí přeměnit kinetickou energii na elektrickou. Pokud se někdo chce zapojit ještě více, často jsou k dispozici také rotopedy generující elektřinu. Energie, která se při koncertě nevyužije, se ukládá do baterií.

Myslelo se samozřejmě také na cestování – Coldplay se snaží co nejméně létat letadlem, a když už, místo soukromého tryskáče využívají spíš komerční lety. Po silnicích je pak dopravují primárně elektromobily nebo dopravní prostředky poháněné biopalivy. Obecně si kapela vytyčila za cíl dopad stávajícího turné snížit o polovinu oproti tomu předchozímu.