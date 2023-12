Obchod snů před koncem roku. Mark Cuban na prodeji svého týmu NBA vydělal desítky miliard

Uložit 0

Většinový podíl v něm držel přes dvacet let a byl svědkem toho, jak se z dříve zatracovaného týmu stával jeden z obávaných mančaftů celé NBA, teď ale nastal čas, aby své milované Dallas Mavericks prodal – a současně na tom pohádkově vydělal. Americký miliardář Mark Cuban si jen pár dní před koncem roku připsal obchod, který se v nejprestižnější basketbalové lize jen tak nevidí.

K prvním větším penězům přišel Mark Cuban v době, kdy prodal své internetové rádio Broadcast.com do rukou společnosti Yahoo. To se psal rok 1999, během takzvané dot com éry. Postupně se rozhodl investovat, mimo jiné se stal jednou z hlavních tváří americké podnikatelské reality show Shark Tank – a také se u něj začal projevovat zájem o basketbal.

Svůj sen vlastnit tým z NBA si splnil hned o rok později, kdy koupil většinový podíl v Dallasu Mavericks za 285 milionů dolarů od amerického byznysmena a developera Henryho Rosse Perota Jr. Nákup zkompletoval v momentě, kdy se mančaft z Texasu začal výrazně zlepšovat, a to hlavně díky legendě sportu, německému basketbalistovi Dirku Nowitzkému.

Právě s ním zažívali Mavericks své nejlepší časy. Nejenže jim pomohl se dostat do několika vyřazovacích částí soutěže (play-off), ale také je dovedl k zisku vůbec prvního titulu mistrů NBA, který přišel v roce 2011. Dnes patří Mavericks k uznávaným týmům soutěže, ačkoliv v posledních letech žádného většího úspěchu nezaznamenali. Hodnotu ale mají velkou.

Jak uvádí agentura AP, hodnota týmu se pohybuje okolo 3,5 miliardy dolarů – a právě v tomto rozmezí se měl prodej uskutečnit. Cuban prodal podíl společnosti Las Vegas Sands, vlastněné rodinami Adelsonů a Dumontů v čele s Miriam Adelsonovou, která provozuje kasinové resorty a je známá tím, že ve státě Texas, odkud Mavericks jsou, lobbovala za legalizaci hazardu.

Cuban v týmu nadále zůstane coby minoritní vlastník s podílem okolo 27 procent a možností kontrolovat sportovní operace uvnitř klubu, tím pádem by mohl nadále promlouvat do draftů hráčů a podobně. Z investičního pohledu jde zároveň o obchod, který pětašedesátiletému byznysmenovi mohl za období třiadvaceti let přinést více než tři miliardy dolarů.

„Výhodou je, co a kde můžete postavit. A k tomu potřebujete někoho, kdo je v tom opravdu dobrý,“ řekl Cuban před středečním zápasem Dallasu s Clevelandem pro NBC. „Patrick Dumont a Miriam Adelsonová jsou v tom, co dělají, nejlepší na světě. Doslova na celém světě,“ uvedl důvod, proč si je pro prodej vybral. Byť dodal, že kdyby chtěl, mohl si vybrat i někoho, kdo by mu zaplatil více peněz.

Obchod mimo jiné odráží trend, kdy profesionální sportovní ligy, které se dlouho bránily spojení s hazardními hrami, přijaly sázení a navázaly vztahy se sázkovými kancelářemi. V roce 2018 se NBA stala první velkou americkou sportovní ligou, která uzavřela partnerství s firmou pro legální sázení. Díky této dohodě se společnost MGM Resorts stala exkluzivním herním partnerem NBA a WNBA. V roce 2021 tato práva převzal FanDuel.

Současně s tím se ale řeší, proč se Cuban rozhodl Dallas Mavericks prodat zrovna teď, v době, kdy má tým i díky hráčům jako Luka Dončić nebo Kyrie Irving dobře našlápnuto, podle mnohých nejlépe od roku 2011, kdy vyhráli titul. Jednou věcí je právě vysoká hodnota týmu, druhou ale může být i fakt, že se sám Cuban nepovažuje za člověka „zběhlého v budoucím finančním směřování NBA“.

Zřejmě z důvodu toho, že se diametrálně mění to, jak lidé NBA a hlavní sporty v Americe obecně konzumují. Internetové streamovací služby totiž už velmi přesvědčivě nahradily kabelovou televizi, tím pádem i vysílací práva, což ligy nutí přecházet na alternativní zdroje příjmu. Cuban navíc uvedl, že díky prodeji se příjmy ze smluv o mediálních právech stávají pro Mavericks mnohem méně důležitými.