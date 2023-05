Objevil díru na stárnoucím trhu a ve 32 letech je z něj miliardář. Hledá kupce pro firmy bez nástupce

Když bylo Šunsakuovi Sagamimu pětadvacet a měl krátce po vysoké, na které studoval biologii, založil web věnovaný dámské módě a kosmetice. S tím, co jej učili na univerzitě v Kobé, to sice nemělo moc společného, aspoň ho ale pojmenoval po zvířeti – Alpaca jako jihoamerická lama. A byl to sukces, takže po dvou letech v roce 2017 portál prodal PR agentuře Vector a začal pro ni pracovat jako akviziční manažer.

U toho si všiml, že japonský trh podnikových fúzí a nákupů je dost neefektivní a pomalý. A přitom že na něm je spousta příležitostí, protože malé a střední podniky jsou páteří tamní ekonomiky (představují 99 procent všech japonských firem), jenže kvůli stárnoucí populaci jich čím dál víc řeší problém s nástupnictvím a tisíce z nich kvůli tomu každý rok skončí, i když jsou ziskové.

Sagami si proto řekl, že by mohl zkusit tento trh trochu rozhýbat a ukrojit si z něj část peněz za úspěšně dokončené transakce. V roce 2018 proto založil poradenskou společnost M&A Research Institute, která s pomocí umělé inteligence vyhledává potenciální kupce právě pro tradiční menší podniky, kterým by jinak hrozil konec, i když nemají byznysové trable, leč nemá je kdo převzít.

Za pět let, co je na trhu, M&A Research Institute narostl do solidních rozměrů, momentálně pro něj dělá na 160 lidí včetně více než stovky konzultantů. Loni firma vstoupila na burzu v Tokiu a od té doby hodnota jejích akcií posílila více než trojnásobně. A jelikož Sagamimu patří 72 procent podniku, stal se z něj nejmladší japonský dolarový miliardář.

„Vždycky jsem naslouchal svému dědečkovi, když mi jako malému klukovi vyprávěl, jaké to je být úspěšným byznysmenem,“ řekl agentuře Bloomberg dnes dvaatřicetiletý podnikatel. A dodal, že právě jeho dědeček musel svůj realitní byznys nakonec zavřít, protože ho po něm neměl kdo převzít – a tato zkušenost spolu s tím, co poznal při práci pro agenturu Vector, pak Sagamiho inspirovala k novému projektu.

To, čemu se Sagami a spol. věnují, je podle všeho v Japonsku velmi perspektivní byznys. Za posledního půlroku se jim podařilo uzavřít přes 60 obchodů a dalších pět stovek dealů mají v běhu. Analytická společnost Teikoku Databank uvádí, že dvě třetiny všech malých a středních firem v Japonsku nemají nástupce. Sagami jim proto pomáhá najít kupce, navíc to dělá na poměry země rychle – průměrná transakce u něj zabere maximálně půl roku, národním zvykem ale bývá spíš rok.

Podle magazínu Forbes vykázala společnost M&A Research Institute za předminulý kvartál, který skončil prosincem 2022, čistý zisk 7,1 milionu dolarů (160 milionů korun) při obratu 15,7 milionu dolarů (345 milionů korun). Meziročně se jí výsledky zvedly o 200 procent.