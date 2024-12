Oblíbené Mapy.cz už nejsou jen zdarma. Za roční poplatek mají neomezené offline mapy a další funkce

Uložit 0

V západním světě hrají prim v navigacích Google Mapy nebo Waze, v Česku jim ale zdatně konkurují Mapy.cz, za nimiž stojí tuzemská internetová jednička Seznam. V hlavní sezoně má Mapy.cz používat až 4,8 milionu lidí, kteří je už nemají zdaleka jen pro turistiku, v čemž byly vždy velmi silné, ale také třeba pro navigování v autě. Dosud byla celá aplikace zdarma, nyní Seznam spouští placenou verzi, v rámci které uživatelům nabídne několik nástrojů navíc. Bezplatné Mapy.cz by ale měly nadále nabízet většinu funkcí, které pro běžnou navigaci dostačují.

Dlouho bylo zvykem, že prakticky všechny služby od Seznamu jsou zdarma. Firma stavěla na své masivní uživatelské základně, které následně zobrazovala reklamu. Tento výdělečný model však začíná dostávat trhliny s tím, jak regulátoři stále více tlačí na omezování sledování uživatelů a sbírání jejich dat. Na tom je přitom postavena úspěšnost internetové reklamy. Seznam se tak snaží hledat nové způsoby monetizace svých služeb a po možnosti připlatit si za jeho weby bez reklam nyní přichází s placenou verzi svých Map.

„Seznam poskytoval dlouhá léta své služby zdarma včetně aplikace Mapy.cz. Mohl si to dovolit primárně proto, že miliardové investice do jejich vývoje a inovace byly financovány z reklamy, převážně té cílené. S ohledem na měnící se digitální trh i chování uživatelů je ale výše zmíněný model neudržitelný. Proto se Seznam, stejně jako jiné subjekty na tuzemském i zahraničním trhu, snaží hledat vhodná řešení. Nabízet pokročilé funkce za poplatek může být jedno z nich. Avšak základní verze našich Map bude zdarma,“ vysvětloval v květnu Seznam v později smazaném příspěvku na síti X.

Firma zároveň tehdy ještě nechtěla uvádět bližší informace, jak má placená verze populární mapové služby vypadat. Nyní prozradila, v jaké podobě Mapy.cz Premium odstartují. Pro české uživatele budou k dispozici za 249 korun ročně a nabídnou několik exkluzivních funkcí. Češi a Slováci navíc dostanou výhodnější cenu.

„Základní cena předplatného je 18,99 eura, tedy v přepočtu 480 korun. Pro naši silnou českou a slovenskou komunitu, která nás už přes dvacet let podporuje, umožníme výhodnější nabídku 249 korun. Na Slovensku je to ekvivalent 9,99 eura,“ popsal pro CzechCrunch Martin Jeřábek, manažer týmu Mapy.cz. K dispozici zároveň bude pouze roční tarif, nikoliv měsíční.

Prémioví podporovatelé budou mít možnost přizpůsobit si rychlost chůze, běhu nebo jízdy na kole přesně podle sebe. K uloženým místům v Moje Mapy si budou moct vkládat vlastní poznámky a budou mít neomezené stahování offline map. Do budoucna mají přibývat další funkce určené pouze pro platící uživatele.

„Věříme, že prémiové funkce budou mít význam a přínos nejen pro uživatele z České republiky. Mapy.cz jsou v mnoha ohledech lepší než konkurenční zahraniční služby, a to i díky obrovské a aktivní komunitě, která nám pomáhá dělat z nich službu světové úrovně. Do vývoje a provozu Mapy.cz jsme jen za posledních několik let investovali miliony korun. Jsme hrdí, že spolu s našimi fanoušky vytváříme službu světových parametrů,“ vysvětluje Martin Jeřábek.

Základní režim Mapy.cz bude i nadále zdarma a Seznam připomíná, že při používání online se pro uživatele prakticky nic nezmění. Proti placené verzi bude rozdíl ve využití offline režimu, který bezplatně nabídne aktivní využití mapy pouze jednoho státu včetně všech jeho regionů. Pěti tisícům nejaktivnějších uživatelů, kteří pravidelně hodnotí, aktualizují údaje, vkládají fotografie nebo využívají navigaci, navíc Seznam plánuje nabídnout placenou verzi zdarma.

V příštím roce má v Mapách přibýt řada nových funkcí, Seznam ale prozatím nechce odhalit, které budou určené pro platící uživatelé a které budou pro všechny zdarma. Dorazit by měly aplikace pro chytré hodinky Apple Watch a operační systém Wear OS, který využívá například Samsung Galaxy Watch. Vývojáři pracují také na vlastní verzi funkce, která bude umět rozpoznávat vrcholy na horizontu, a v rámci budoucích aktualizací by mělo být možné sdílet svou polohu nebo rozšířit plánování tras o další způsob dopravy.