Z horských průsmyků k rapperům v betonové džungli. Kultovní značka The North Face spojuje generace

Ať už jdete po ulici, jedete metrem nebo se procházíte v parku, šance, že narazíte na někoho s logem The North Face na bundě nebo čepici je velká. Značka se stala fenoménem a takzvanou must-have záležitostí pro současnou generaci Z, ale i její předchůdce. Mnohými spotřebiteli je vnímána jako vyloženě streetová záležitost, ve skutečnosti však historie třech oblouků odkazujících na vrchol Half Dome začíná právě v horách, kterým je věrná dodnes.

Psal se rok 1993, když legendární hiphopová formace Wu-Tang Clan vypustila hudební videoklip věnovaný skladbě Method Man. Ten se natáčel v zimě, proto Method Man a jeho parťáci vyměnili nadměrná bílá trička a šátky za flanelky, kulichy, fleecové čelenky a lyžařské bundy Tech Steep od značky The North Face.

Tihle chlapíci byli trendsettery své doby, a tak se z bund, které měly na loktech vyztužení proti nárazům do kamenů či pařezů schovaných pod sněhem, stala uniforma hiphopové subkultury v New Yorku. The North Face již nepatřilo jen horolezcům a milovníkům outdoorových aktivit, stala se z něj značka pro všechny.

Podobně jako u americké Patagonie, švédského Fjällrävenu nebo českých Horsefeathers stála u začátků The North Face láska k přírodě a snaha vyvinout co nejkvalitnější oblečení do mrazů. V roce 1966 ji rozjel Douglas Tompkins se svou tehdejší manželkou Susie. Tompkins pocházel z Ohia, ale jeho rodina se nakonec usadila v údolí Hudsonu v New Yorku. Právě tady Douglas přičichnul k lezení po skalách, když zdolával stěny pohoří Shawangunk na severu od New Yorku.

Foto: The North Face Mladý Douglas Tompkins, zakladatel The North Face

Pobyt v přírodě se pro něj stal vášní. Chodil na pěší túry, miloval lyžování a zdolával skalní stěny v Coloradu, Jižní Americe i Evropě. V té době si také našel mezi horolezci mnoho přátel, mezi kterými byl i Yvon Chouinard, zakladatel neméně slavné značky Patagonia.

Skutečně osudové setkání se však Tompkinsovi přihodilo během stopování na cestě k jezeru Tahoe. Tehdy mu zastavila zaměstnankyně nedalekého kasina Susie Russell, která byla taktéž vášnivým milovníkem přírody a dobrodruhem. Slovo dalo slovo a roku 1964 se spolu odstěhovali do San Franciska, kde se vzali.

Z pláže do hor

Oba se chtěli věnovat tomu, co milovali nejvíce, proto si v roce 1966 Douglas půjčil od banky pět tisíc dolarů. Za ně se svou ženou rozjel malý obchod na vysokovýkonné batohy a vybavení pro horolezce a lyžaře. Paradoxní bylo, že obchůdek otevřeli v oblasti North Beach v nadmořské výšce čtyřiceti pěti metrů nad mořem.

Ani to jim však nezabránilo pojmenovat podnik The North Face, po severní stěně hory Half Dome v Yosemitském národním parku. Tato stěna byla považována za nejledovější a pro horolezce nejextrémnější na zdolání. Nabízené zboží mělo tento úkol pomoci splnit.

Netrvalo dlouho a The North Face si vybudovalo jméno solidního obchodu, který dodával to nejlepší vybavení. Jeho katalog začali brzy odebírat outdooroví nadšenci z celé země a brzy přišla i změna adresy a majitele. Pouhé dva roky po založení obchodu totiž od Tompkinsových značku za padesát tisíc dolarů odkoupil dobrodruh a podnikatel Kenneth Klopp, přezdívaný Hap.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Hardware Engineer Trezor

React Native Developer Vexl

Network Specialist Livesport s.r.o.

Commercial Contracts Manager Monstarlab Czech Republic

Důvodem, proč se Tompkins vzdal svého obchodu, byl sen natáčet dobrodružné filmy, což s vedením prodejny nešlo dobře skloubit. I přesto Tompkins v následujících letech založil další velkou oděvní značku Esprit a celý svůj život se angažoval v projektech, jejichž primárním cílem byla ochrana přírody. Za tímto účelem například koupil rozsáhlá pralesní území v Jižní Americe, aby ochránil tamní faunu i floru. Zemřel v roce 2015 během nehody při vyjížďce na kajaku.

Po odkoupení The North Face začal Hap okamžitě pracovat na rozšiřování značky. Přestěhoval ji do Berkeley v Kalifornii a pustil se do návrhů a výroby vlastního funkčního oblečení, které již neslo ikonické logo společnosti odkazující právě na horu Half Dome. A nezůstalo se jen u oblečení.

V roce 1975 přišel na trh s novým pojetím expedičního kupolovitého stanu s vnější konstrukcí tvarovanou tak, aby co nejlépe rozkládala vlivy nepříznivého počasí na celý svůj povrch. Ke stanu byly dokonce vyvinuté speciální flexibilní hliníkové tyče, díky kterým se z Oval Intention, jak se stan jmenoval, stala malá nedobytná pevnost.

Foto: The North Face Hora Half Dome, která inspirovala jméno i logo společnosti

V osmdesátých letech se firma mimo horolezců zaměřila i na vybavení pro lyžaře, začala podporovat řadu sportovců a stávala se pojmem světa extrémních sportů. Designům vévodily pastelové barvy, brand se proto stal i určitým synonymem svobody, spojené s adrenalinovými sporty a nespoutaným životním stylem.

V této době se zrodily ikonické modely bund Mountain Gore-Tex a Mountain Light. Firma také začala s podporou výzkumných expedic – dokonce navrhla oblečení pro výpravu Trans-Antarktida, během které šestičlenný tým vědců urazil za 220 dní v ledových podmínkách téměř šest tisíc kilometrů. Na míru vyrobené „gore-texové“ bundy dodnes platí za jedny z nejexkluzivnějších sběratelských kousků značky.

Z hor do ulic

Nízké teploty však netrápily jen polárníky. Pořádné mrazy se v zimě objevují i v ulicích New Yorku, což byl důvod, proč na sebe i tvrdí rappeři jako The Notorious B.I.G. nebo Sean „Puffy“ Combs rádi hodili pořádně teplé bundy od The North Face, na kterých se jim líbili i jejich křiklavé barvy. To značky typu Patagonia nebo Marmot tehdy nenabízely.

Právě díky nim – a již zmíněnému rapovému uskupení Wu-Tang Clan, které změnilo světový rap – se značka začala stále více prolínat se streetwearovou módou. Takzvaně napufovaná bunda Nuptse, představená v roce 1992, se stala absolutní ikonou ulic a The North Face vycítil potenciál.

Začal více šlapat do módy určené právě do ulic, což umocnil přechod pod společnost VF Corporation v roce 2000. The North Face se tím ocitl v obklopení značek jako Vans, Dickies, Timberland, Lee či Wrangler, které pod VF spadají. I díky tomu dnes The North Face občas spolupracuje se značkami, jako je Supreme, Sacai nebo Gucci, a stalo se neodmyslitelnou součástí módy, což mu jen za minulý rok na výnosech přineslo zhruba 260 miliard korun.

I přesto nezapomíná na své kořeny. Stále se věnuje výrobě špičkového vybavení pro všechny milovníky pobytu v přírodě a vyznavače extrémních sportů. V roce 2000 vznikla série Summit, pod kterou The North Face dodává nejpokročilejší vybavení horolezcům a dalším dobrodruhům.

Velkým tématem pro ni navíc i nadále zůstává ochrana přírody, udržitelnost a podpora projektů spojených s ekologií. The North Face tak dnes dokáže propojovat generace a vyznavače zcela odlišných životních stylů. Dva lidé mohou tuto značku nosit ze zcela rozdílných důvodů, a přesto podporovat jednu a tu samou filozofii.