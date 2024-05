Službu Mapy.cz nakonec nechá Seznam zdarma i bez sbírání dat. Chystá však navíc placenou verzi

Uložit 0

Dlouho bylo zvykem, že prakticky všechny služby od Seznamu jsou zdarma. Česká internetová jednička stavěla na své masivní uživatelské základně, které následně zobrazovala reklamu. Tento výdělečný model však začíná dostávat trhliny, jak regulátoři stále více tlačí na omezování sledování uživatelů a sbírání jejich dat. Na tom je přitom postavena úspěšnost internetové reklamy. Seznam se tak snaží hledat nové způsoby monetizace svých služeb a jednou z novinek, na kterých pracuje, je zavedení placené verze služby Mapy.cz.

„Seznam poskytoval dlouhá léta své služby zdarma včetně aplikace Mapy.cz. Mohl si to dovolit primárně proto, že miliardové investice do jejich vývoje a inovace byly financovány z reklamy, převážně té cílené. S ohledem na měnící se digitální trh i chování uživatelů je ale výše zmíněný model neudržitelný. Proto se Seznam, stejně jako jiné subjekty na tuzemském i zahraničním trhu, snaží hledat vhodná řešení. Nabízet pokročilé funkce za poplatek může být jedno z nich. Avšak základní verze našich Map bude zdarma,“ stálo původně v nyní již smazaném příspěvku na síti X.

Šlo o jednu z reakcí na sérii příspěvků Ondřeje Procházky, člena představenstva společnosti Seznam.cz, který prozradil, že s kolegy intenzivně pracují na službě Mapy.cz Premium. Ta má být zaměřená na pokročilejší funkce, přičemž při jejich spuštění mají být zvýhodněni aktivní uživatelé, kteří pravidelně přidávají fotografie či recenze. Bližší podrobnosti Seznam na dotaz CzechCrunche k prémiové verzi své populární mapové služby zatím prozradit nechtěl, prý je vše ve fázi příprav a vývoje.

Po vyhodnocení provozních zkušeností, zpětné vazby uživatelů a na základě plánů dalšího rozvoje jsme se rozhodli umožnit další využívání služby https://t.co/qcWskrHb0U všem, i bez platby a bez souhlasu k využití osobních dat pro cílenou reklamu. 1/4 — Ondřej Procházka (@ondrej1974) May 9, 2024

Jedná se o další iniciativu Seznamu, jak najít alternativní zdroj příjmů poté, co se mimo jiné chystá konec takzvaných cookies třetích stran. Díky nim firmy sledují, jaké weby uživatelé navštěvují, aby jim mohly naservírovat vhodnou reklamu. Úřady však dlouhodobě tlačí na to, aby bylo sledování uživatelů prostřednictvím sběru těchto dat omezováno a bylo co nejvíce transparentní. Cookies třetích stran tak například brzy skončí i v nejpoužívanějším prohlížeči Chrome, který je jedním z posledních, co je podporuje.

V posledních týdnech proto Seznam představil předplatné řady svých služeb pro uživatele, kteří s ním svá data již dál sdílet nechtějí. Pokud uživatel zpracování dat při návštěvě domovské stránky Seznam.cz a dalších povolí, může dané služby včetně vyhledávače využívat i nadále zdarma, přičemž při tom uvidí cílenou reklamu. Pokud ale nebude chtít například data o poloze nebo navštívených stránkách sdílet, musí nově zaplatí 79 korun měsíčně. A i tak nadále uvidí reklamu, byť necílenou.

Tento krok tuzemského internetového hráče číslo jedna vyvolal mezi uživateli poměrně velké pozdvižení, až se nakonec rozhodl vše co nejpodrobněji vysvětlit prostřednictvím příspěvku na sociální síti X zakladatel a majitel Seznamu Ivo Lukačovič. „Uživatel, který na Seznamu konzumuje necílenou reklamu, je pro nás prodělečný,“ uvedl mimo jiné Lukačovič, aby vysvětlil, proč uživatelé, kteří už nechtějí se Seznamem sdílet svá data, musí začít platit.

Seznam s možností bez cílené reklamy, tedy s poplatkem 79 korun měsíčně, byl přitom původně nasazený i na službě Mapy.cz. To už ale neplatí. „Po vyhodnocení provozních zkušeností, zpětné vazby uživatelů a na základě plánů dalšího rozvoje jsme se rozhodli umožnit další využívání služby Mapy.cz všem i bez platby a bez souhlasu k využití osobních dat pro cílenou reklamu,“ potvrdil na síti X Ondřej Procházka, který je jako člen představenstva společně s Pavlem Zimou, Tomášem Kapalínem, Ondřejem Krišicou a Matějem Huškem jedním ze šéfů Seznamu.

Tento krok pro CzechCrunch potvrdila také tisková mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová: „Seznam bez cílené reklamy byl původně nasazený i na službě Mapy.cz. S ohledem na budoucí vývoj prémiové verze jsme se ale nakonec rozhodli toto dialogové okno stáhnout a ponechat zatím Mapy.cz v režimu, na který byli uživatelé doposud zvyklí. Seznam bez cílené reklamy, jak paywall nazýváme, aktuálně není na Mapy.cz a dále na těchto službách (po příchodu přes přímý odkaz): kalendar.seznam.cz, ucet.seznam.cz, kupi.cz, napoveda.seznam.cz, login.szn.cz.“