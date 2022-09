Yvon Chouinard se vzdal oděvní značky Patagonia. Jejím novým akcionářem se stává planeta Země

Miliardář proti své vůli, člověk, který nevlastní počítač ani mobilní telefon, ale především obrovský milovník přírody, který celý svůj život zasvětil snaze ochránit přírodní bohatství. To je Yvon Chouinard. Nástrojem k naplnění jeho environmentálních cílů se mu stala oděvní značka Patagonia, která ročně vygeneruje zisky ve výši 100 milionů dolarů. Po půl století se však Chouinard svého životního díla vzdává. Ve prospěch nikoho jiného než planety.

Příběh značky Patagonia se začal psát v roce 1973 ve skalách, když Chouinard začal prodávat vlastnoručně vyráběné horolezecké vybavení. Po téměř 50 letech platí Patagonia za legendu. A logo nesoucí reliéf stejnojmenné hornaté oblasti v Jižní Americe symbolem, kterým lidé dávají najevo, že jim osud planety není cizí.

Funkční a udržitelné oblečení se stalo záležitostí trendu a dnes jej nosí i lidé žijící ve městech, což je také důvod, proč někteří značku překřtili na Patagucci. Díky vysoké popularitě se nyní průměrné zisky společnosti pohybují okolo 100 milionů dolarů ročně, tedy bezmála 2,5 miliardy korun. Z Chouinarda se tak stal během let nechtěný miliardář, jak sám sebe s oblibou nazývá, který se vždy snažil získané peníze využít ve prospěch planety.

Foto: Depositphotos Jeden z kamenných obchodů značky v kanadské Albertě

Patagonia proto investuje finance do celé řady projektů, které napomáhají ochraně přírody a razí osvětu o důležitosti šetrného přístupu k životnímu prostředí. Po 50 letech se však Chouinard své Patagonie vzdává a svěřuje ji do rukou planety Země, která se stává jejím hlavním a jediným akcionářem.

„Je to již půl století, co jsme začali experimentovat s odpovědným podnikáním. Pokud máme naději, že za 50 let bude naše planeta prosperovat, je třeba, abychom všichni dělali vše, co je v našich silách. A to s využitím zdrojů, které máme k dispozici,“ řekl Chouinard v tiskovém prohlášení. „Jako podnikatelský lídr, kterým jsem nikdy nechtěl být, se o to snažím. Namísto toho, abychom z přírody vytěžovali hodnoty a přeměňovali je v bohatství, využíváme bohatství, které Patagonia vytváří, k ochraně zdroje. Děláme ze Země našeho jediného akcionáře. Záchranu planety myslím smrtelně vážně.“

Spolu se svou rodinou převedl dnes třiaosmdesátiletý Chouinard celkové vlastnictví podniku, jehož hodnota je vyčíslena na tři miliardy dolarů, tedy přibližně 73,5 miliardy korun, na dva subjekty. Tím prvním je společnost Patagonia Purpose Trust, která získala veškeré akcie s hlasovacím právem, tedy přibližně dvě procenta celkových akcií. Zbylých 98 % akcií bylo převedeno na neziskovou organizaci s názvem Holdfast Collective.

Tyto společnosti budou mít na starost příští směřování značky, ale především je jejich úkolem každičký vydělaný dolar, který nebude reinvestován zpět do Patagonie, poslat na ochranu planety, respektive podpořit nejrůznější projekty s tím spojené.

Chouinard také v tiskové zprávě popisuje další možnosti, jak mohl se svou společností naložit. Jednou z cest bylo například celou Patagonii prodat a veškeré peníze věnovat na účely ochrany přírody. Tento krok ovšem neučinil z toho důvodu, že by nový vlastník nemusel dodržovat hodnoty společnosti.

Foto: Patagonia Rozhodnutí vzdát se značky je zčásti motivováno i Chouinardovým věkem

V úvahu nepřipadalo ani vytvořit z Patagonie veřejně obchodovatelnou společnost. „To by byla katastrofa. I veřejné společnosti s dobrými úmysly jsou pod příliš velkým tlakem, aby vytvářely krátkodobý zisk na úkor dlouhodobé životaschopnosti a odpovědnosti,“ napsal Chouinard.

Učiněný krok je tak dle něj nejlepším způsobem, jak maximalizovat množství financí, kterými může Patagonia pomoci planetě. Zároveň navíc nadále zůstává symbolem boje za ochranu přírody. Dle Chouinarda by jeho krok mohl ovlivnit zcela novou formu kapitalismu, pro který bude ochrana planety na prvním místě.