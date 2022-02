Nenápadné místo, ve kterém byly učiněny objevy pomáhající definovat moderní biologii, přesně taková je zahrada augustiniánského kláštera na Starém Brně. Své pokusy s křížením hrachu zde prováděl opat Gregor Johann Mendel, od jehož narození letos uplyne 200 let. Ve jménu oslav by zde proto měl ještě v tomto roce vzniknout skleník dle návrhu architektonického studia Chybik+Kristof, který bude celé Mendelovo dílo připomínat.

Nový skleník vyroste na základech toho původního, ve kterém Mendel popsal zákony dědičnosti. Ještě před pár lety však nic nenasvědčovalo tomu, že zde kdysi vůbec nějaký skleník stál. Na místě byl pouze štěrk a stolky se židlemi, na kterých usedávali hosté nedaleké kavárny. Na podzim roku 2021 ale základy Mendelova skleníku odkryl tým archeologů pod vedením Lenky Sedláčkové ze společnosti Archaia.

„Po odstranění sutin, kterými byly základy skleníku zahrnuty, se nám každým dnem objevovaly nové a nové konstrukční detaily, které v konečném výsledku skládají úchvatný pohled na vnitřní podobu skleníku v úrovni podlahy. Zmínit lze především systém topenišť a kanálů rozvádějících teplo, byť právě tato část byla v minulosti nejvíce přestavována a při bourání skleníku nejvíce poškozena,“ uvedla tehdy pro Českou televizi Sedláčková.

Obnovený skleník bude sloužit i ke vzdělávacím a kulturním akcím Foto: monolot

Město se zde rozhodlo vybudovat památník odkazující na Mendelovo celoživotní dílo, ve kterém propojil principy matematiky a biologický výzkum. Místo strnulé tváře busty či chladu žulové desky se však investoři rozhodli připomenout Mendelův odkaz obnovením skleníku, a to přímo na základech původní stavby.

Návrh tohoto záměru byl svěřen do rukou architektonického studia Chybik+Kristof, které se inspirovalo nejen podobou původního skleníku, jenž byl v 19. století zničen bouří, ale i zákony dědičnosti. Některá řešení konstrukce skleníku tak vycházejí z linie grafů přebírání vlastností mezi generacemi organismů.

Nový skleník o rozloze 160 metrů čtverečních umožní díky transparentním prvkům pohled na původní základy. „Součástí skleníku bude i dvoukubíková nádrž s vodou, která poslouží k aeroponickému pěstování hrachu. Ten bude k vidění zároveň ve všech svých vývojových fázích od klíčícího semínka až po zralou rostlinu s plody. Rostliny bude možné spustit k zemi, a lidé si tak budou moci zralé lusky utrhnout,“ popsal záměr náměstek brněnské primátorky Petr Hladík, který dodal, že město i kraj budou usilovat o zapsání Mendelova odkazu na seznam nehmotného dědictví UNESCO.

Výstavba objektu tvořeného sklem a ocelí si vyžádá investici ve výši 38 milionů korun. Celý projekt by měl být dokončen v prosinci tohoto roku v rámci oslav 200 let od Mendelova narození. To je také důvod, proč byly v těchto dnech zahájeny stavební práce položením základního kamene, který posvětil sám papež František.

„Je to pro nás odkaz pro budoucí generace, který v sobě spojuje víru a vědu,“ uvedl vyšší představený opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina Juan Provecho. Právě augustiniáni dostanou objekt po dokončení do své správy. Sami realizaci obnovy skleníku financovali spolu s městem Brno, Jihomoravským krajem a část financí putovala také z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Po svém dokončení by měl skleník fungovat jako vzdělávací a také kulturní centrum. Pro tyto účely bude možné obě strany otevřít, aby objekt lépe splynul s revitalizovanou zahradou plnou zeleně, ve které se dochoval i starý včelín, který zde nechal Mendel postavit.

S přispěním ČTK