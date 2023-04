Obří trend, ale nevyčerpaný. Nový český fond má půl miliardy pro startupy z oblasti umělé inteligence

Vývoj umělé inteligence aktuálně představuje jedno z nejrychleji rostoucích technologických odvětví na celém světě, největší ekonomické zisky z něj ale zaznamenávají Severní Amerika a Čína. Zajímavé startupy či projekty s velkým potenciálem přitom vznikají také v našem regionu. A právě ty chce podpořit nově vzniklý český fond Look AI Ventures (LAIV). Jeho cílová částka je dvacet milionů eur, asi 480 milionů korun.

LAIV se bude zaměřovat na startupy využívající umělou inteligenci, které se nachází v rané fázi vývoje a jsou původem hlavně – ale nejenom – z regionu střední a východní Evropy. Cílená výše jedné investice je 250 tisíc eur (bezmála šest milionů korun) s možností reinvestice do jednoho milionu eur (přes 23 milionů korun). Tým plánuje portfolio sestavit z alespoň 35 startupů během následujících tří let a svůj fond otevírá kvalifikovaným investorům. Kromě financí projektům poskytne také byznysovou a technickou podporu.

Za založením fondu stojí tým manažerů, podnikatelů a investorů Daniel Kunz, Pavel Rosendorf a Alexander Brányik. Jeho širší tým tvoří také partneři AI Startup Incubatoru (AISI) Martin Havlík, Martin Dostál a Angelo Burgarello, kteří jsou také členy investičního výboru a řídí scoutingové a evaluační procesy investic.

„Umělá inteligence je v unikátní situaci. Na jednu stranu jde o ověřený megatrend, ale zároveň není zdaleka vyčerpaný. S ohledem na ekonomickou situaci vidíme časování trhu jako mimořádně příznivé, kdy jsou na trhu velmi kvalitní projekty za mnohem lepších podmínek, než tomu bylo v posledních letech,“ říká Martin Dostál.

V posledních pěti letech akcelerátor AISI vybudoval vlastní síť na vyhledávání startupů, metodu evaluace a procesy přizpůsobené specifikům umělé inteligence a zařadil do svého portfolia devět projektů. Své investice směřoval do startupů v pre-seed a seed stadiích. Fond LAIV do své struktury začlenil veškeré know-how AISI, síť kontaktů, partnerů a stávající portfolio devíti startupů.

Jedním z nich je například rakouský Trackbar, který pomáhá výrobcům fitness zařízení digitalizovat zastaralé přístroje a vylepšit generaci nových. Díky tomu mají jednotlivci možnost být vedeni prostřednictvím strukturovaného, účinného a bezpečného tréninku, klienti trenérů mají přístup k lepším analýzám svého cvičení.

Dalším příkladem je švýcarský projekt Visense stojící za vývojem systému diagnostiky chyb průmyslových strojů. Shromažďuje a analyzuje data v reálném čase, což umožňuje analýzu a předcházení potenciálním problémům ve výrobě.