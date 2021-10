Začít v garáži, několik let pilovat svůj produkt, pak zcela mimo záři reflektorů rychle růst, zaujmout tím velkého globálního hráče a dojít až k prodeji, který se počítá ve stovkách milionů. Takový příběh jako vystřižený z byznysové příručky napsala pražská společnost DataSentics, o níž jste doteď dost možná nikdy neslyšeli. Petru Bednaříkovi a jeho týmu to ale nevadí. V byznysovém světě si totiž jméno udělali velké a teď za to slízli pomyslnou smetanu.

„Globální lídr Atos kupuje českou společnost DataSentics.“ Neznalý pozorovatel by tuto zprávu mohl minout jako nepříliš zajímavou, avšak při bližším pohledu zjistíte, že se za ní skrývá vskutku zajímavý příběh, který začalo před více než pěti lety psát pár kolegů v čele s Petrem Bednaříkem. „Začínali jsme jako parta matematiků a vývojářů, co chtěli podnikat,“ směje se při vzpomínce na rozjezd firmy její zakladatel.

Osmatřicetiletý absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT měl odjakživa v oblibě čísla, studoval i pojistnou matematiku a zajímaly ho také technologie. Velkou školou pro něj bylo několikaleté působení v Deloittu, kde přičichl k různým disciplínám, až se v roce 2016 rozhodl pustit do vlastního byznysu. Založil DataSentics, kde chtěl propojit matematiku a technologie tak, aby nevznikaly jen pěkné grafy, ale reálná řešení, která budou zlepšovat fungování firem.

V malé pražské kanceláři tehdy začínali s konzultacemi pro velké společnosti, jimž radili třeba s tím, jak jim může pomoci umělá inteligence. Během pár let získali klíčové poznatky z trhu, na základě kterých se pustili do vývoje vlastních produktů. Založili je právě na umělé inteligenci, strojovém učení a vytěžování dat. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat.

Postupujeme do Ligy mistrů

DataSentics se zaměřili na dvě klíčové oblasti – finanční svět a maloobchod. Bankám a pojišťovnám začali díky pokročilé práci s daty pomáhat s personalizací. „Pomáháme bance pochopit chování klientů, v jaké jsou životní situaci, co je zajímá a jak by jim mohla pomoct,“ vysvětluje Bednařík. V obchodech se zase díky počítačovému vidění pustili do optimalizace umístění produktů v regálech.

„Stačí málo a díky lépe uspořádanému regálu můžete zlepšit své prodeje. Prodavač jen mobilní aplikací vyfotí, jak regál vypadá, a my díky našim technologiím dokážeme detekovat, co je správně, co je špatně a jak to vylepšit,“ popisuje zakladatel DataSentics. Tuzemská firma dnes dodává služby pro banky v čele s Českou spořitelnou či Monetou, spolupracuje s Mallem nebo Nestlé a také s pivovarnickou skupinou Asahi, které patří Plzeňský Prazdroj.

Jakub Štěch, Petr Bednařík a Petr Dvořák z DataSentics Foto: DataSentics

Mezi klienty se postupně začali objevovat i významní evropští hráči, jako je německá pojišťovna Allianz či britská Esure, až v loňském roce DataSentics utržili přes 80 milionů korun, což představovalo meziroční růst téměř o sto procent. Navíc i při slušném zisku ve výši 18 milionů korun. To vše letos přivábilo francouzského technologického obra Atos, který Bednaříkovi a spol. zaklepal na dveře s nabídkou na odkup.

„Bylo to skvělé načasování. My jsme se dostávali do fáze, kdy jsme prokázali svou kompetenci, vybudovali funkční produkty a začali sklízet první úspěchy, ale cítili jsme, že pro další růst na globální trh potřebujeme silného a zkušeného partnera. Proto jsme si s Atosem padli do noty,“ popisuje genezi celého dealu šéf DataSentics, pro kterého byla klíčová filozofie francouzského hráče, jenž plánuje i po akvizici nechat novým kolegům značnou autonomii.

„Je to skvělá příležitost rozšířit naše stávající schopnosti v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Se společností DataSentics posilujeme naši globální továrnu na tyto technologie, která již využívá odborné znalosti z našich nedávných akvizic v této oblasti: zData, Miner & Kasch a Ipsotek,“ uvedl k obchodu Pierre Barnabé, výkonný viceprezident a vedoucí oddělení Big Data & Security ve společnosti Atos.

Oficiálně si obě strany nechávají výši transakce pro sebe, ale podle odhadů CzechCrunche zaplatil francouzský obr za nenápadnou českou firmu řádově stovky milionů korun. DataSentics navíc celou dobu fungují bez externích investorů, rozvoj si až na menší rodinnou výpomoc v začátcích financují sami, a tak celá firma stále patří Petru Bednaříkovi a jeho nejbližším spolupracovníkům.

„Jsme z toho nadšení. Vnímám to jako postup do globální Ligy mistrů v umělé inteligenci a nesmírně se těším na to, co nás čeká. Pro celou naši firmu je to skvělá zpráva,“ neskrývá nadšení Bednařík, jemuž se podařilo během pěti let vybudovat stohlavý tým, který zůstane i nadále pohromadě. Působit bude dál jako samostatná entita DataSentics, ale navíc k tomu získá obrovské zázemí Atosu, které firmě pomůže růst.

Francouzská společnost patří mezi globální lídry v oblasti digitální transformace, její roční příjmy činí více než 11 miliard eur (přes 280 miliard korun) a po celém světě zaměstnává 107 tisíc lidí. V 71 zemích se věnuje mimo jiné kybernetické bezpečnosti, cloudovým službám či superpočítačům. V plánu je, že DataSentics budou spolupracovat s regionálními týmy Atosu napříč celým světem a zásadně tím rozšíří svou působnost.

Dál by měl růst i tým, ale už patrně ne takovým tempem jako dosud. „Dnes je nás kolem stovky. Před pěti lety jsme byli dva a každý rok jsme se minimálně zdvojnásobili, ale byť budeme najímat i další posily do týmu, chceme dál růst hlavně prostřednictvím produktů. Díky tomu, že budeme působit globálně, se nám otevírají nové možnosti,“ těší se Bednařík.