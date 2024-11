Obstojí i na plesu, přitom mluví, bliká a má alarm. Vyzkoušeli jsme obrannou kabelku

Uložit 0

Praha sice patří k nejbezpečnějším místům pro život, to ale neznamená, že by byla zcela bez rizika. Na to mysleli i autoři české kabelky Irma, která nemá být jen módním doplňkem, ale také obranným prvkem. Stojí za ní duo Klára Šmakalová a designér Jakub Stedina, a to za podpory akcelerátoru PrusaLab. Speciální kabelka jde nyní do prodeje a my jsme měli možnost si ji vyzkoušet.

Je to decentní kabelka, která by obstála i k velké večerní. Uvnitř je ale nabitá technologiemi, díky kterým by se její majitelka měla cítit bezpečně. První várka, která se od čtvrtečního večera ocitla v prodeji, umí tři hlavní věci – nabít telefon, zapnout silné LED světlo a spustit hlasitý alarm. To všechno se přitom ovládá velmi jednoduše, bez toho, aby bylo nutné kabelku otevřít.

Irma je rozdělená do dvou částí – jako psaníčko, které ale můžete otevřít na jednu nebo na druhou stranu. Na jedné straně je dobíjení telefonu. Pokud má majitelka iPhone, stačí ho do přihrádky jen vložit. Některé telefony se ale bohužel neumí nabíjet bezdrátově, uvnitř kabelky je proto pro takové případy vstup na USB-C, takže lze mobil s kabelkou spojit přes kabel. Dobíjení autoři do kabelky zakomponovali proto, aby bylo možné kdykoli přivolat pomoc.

Na horní straně kabelky, kde je i zapínání, lze zmáčknout tlačítko a dát povel, aby kabelka telefon dobila. Není potřeba se bát, že se tak vybije i celá kabelka. Její tvůrci ji vytvořili tak, aby si vždycky nechala nějaké procento pro svoje fungování, zároveň přizpůsobuje i nabíjení telefonu. Kabelka navíc vydrží nabitá dlouho – bez používání rok, se spuštěným alarmem by pak vydržela 24 hodin.

U zapínání je pak ještě druhé tlačítko, to spouští silné světlo. Pokud má žena kabelku na rameni, bude jí svítit přesně pod nohy. Dá se s ním ale také snadno zasvítit útočníkovi do očí a oslnit ho. Pokud by pak bylo opravdu namále, lze na horní části kabelky také zapnout hlasitý alarm. Ten je uzpůsobený tak, aby ho nebylo snadné vypnout. Znamená to, že případný útočník ho nemůže jen tak zamáčknout. Zároveň platí, že čím déle je alarm zapnutý, tím víc efektů přidává – začne třeba blikat.

V druhé části kabelky je pak umístěné také zrcátko. Pokud tuto stranu majitelka otevře, kabelka ji ocení – řekne wow. „Dokáže ale říct téměř cokoli, na co ji naprogramujeme,“ říká Klára Šmakalová, která s nápadem přišla. Ostatně kabelka něco sdělí také každému, kdo si ji koupí, a to hned, kdy ji majitel vybalí ze svého obalu.

Šmakalová chtěla, aby byla kabelka poctou precizní výrobě, a tak je její vrchní část pokrytá stejným lakem, jako jsou auta Porsche. „Nechtěli jsme dělat kompromis mezi krásou, designem a bezpečností. Designové věci nejsou bezpečnostní a bezpečnostní prvky jsou zase ošklivé. My jsme chtěli vytvořit něco, co bude umět všechno. Výhoda kabelky je pak to, že se dá celá ovládat zvenku, v případě nebezpečí tak nemusíte nic hledat,“ dodává Šmakalová.

Nechceme motivovat strachem, chceme, aby se kabelka lidem opravdu líbila.

Autoři zároveň chtěli, aby byla kabelka využitelná nejen pro různé příležitosti, ale také pro různé členy rodiny. Irmu sice tvoří celohliníkový základ, zvenčí má ale vyměnitelné kryty. Měnit lze barvy, a to i jen na přední či zadní straně, lze je tak různě kombinovat. Funguje to podobně jako kryty na telefon, které se u starších telefonů daly různě střídat. Zvolit lze třeba i chlupatou verzi. Stejně tak je možné měnit i řemínky, může být kožený, dlouhý a přes rameno, anebo v řetězové variantě pouze do ruky. „Nechceme motivovat strachem, chceme, aby se kabelka lidem opravdu líbila,“ říká druhý z autorů, Jakub Stedina.

Do prodeje půjde prvních 66 kusů. Proč 66? Je to číslo, které zcela náhodně Irmu provázelo od jejího počátku. Bylo součástí nového identifikačního čísla osoby, které si Šmakalová pro byznys založila, nakonec byla kabelka náhodou složená i z 66 kousků elektroniky. V prodeji budou na e-shopu, na živo si je pak lidé budou moci osahat v obchodě Ones Concept Design na pražském Újezdě.

Autoři Irmy mají zároveň spoustu plánů, co s kabelkou dál. Chtějí jí přidávat různé funkce. Prvních 66 lidí, kteří si kabelku koupí, bude mít v příštích dvou letech nárok na jakýkoli update, který s kabelkou přijde. Stanou se spolu s nákupem v podstatě členy klubu. Šmakalová se Stedinou chtějí například zakomponovat GPS tracker. Kabelka má už nyní airtag, autoři by ale byli rádi, kdyby měla Irma i svoje vlastní zařízení. V plánu je také například zamykání kabelky tak, aby se dala otevřít třeba jen vlastním telefonem, a uvažuje se také o doplnění o slzný gel. To ale autoři budou ještě řešit s odborníky na sebeobranu, názor na jejich použití se u nich totiž rozchází.

Cena jednoho kusu je 19 666 korun. Jak ji zlevnit, na tom budou autoři rovněž pracovat. Na koho by se každopádně v první várce nedostalo, stačí si počkat do dubna, tehdy by měla být na trhu další tisícovka kusů. Přibude také vlastní aplikace. Kabelka má sice vysokou cenu, Šmakalová ale vysvětluje, že by mělo jít o produkt, který není jen na jednu sezónu. Měl by dlouho vydržet.

S nápadem přišla Klára Šmakalová. Dřív stála za značkou sukní Akari, která se objevovala na designových marketech. Nově se Šmakalová pustila do projektu Irmy, jejíž název vznikl ze jména Irmagard znamenající stálá, pevná a světová. „První motivace byla moje dcera. Představuju si ji za deset let, jak bude večer chodit ven, bude zarytě odmítat mít s sebou jakýkoliv bezpečnostní prvek a vracet se domů večer se sluchátky na uších, odtržená od okolní reality. Chtěla jsem mít možnost nabídnout jí něco smysluplnějšího, než jsou klíče mezi prsty,“ uvedla už dříve pro CzechCrunch autorka nápadu.

Prototyp kabelky pak vznikl společně s Jakubem Stedinou, který má studio věnující se průmyslovému designu a inovacím. „Lákala mě představa využít svoje zkušenosti s kombinováním funkce, designu a inovací při vytváření takhle dámského produktu. Navíc mám ženu a dceru, pro které bych tu kabelku chtěl,“ dodal Stedina.

Ostatní je navrženo k udržení hrozícího nebezpečí v co největší vzdálenosti a k narušení ideálního scénáře násilníka.

Kabelku dali dohromady po konzultaci se specialisty na osobní bezpečnost a psychologii útočníka. Primárním smyslem Irmy je tak ve finále zajistit, aby se ženy do nebezpečné situace vůbec nedostaly. „Proto umí kabelka nabíjet telefon, aby se ženy neocitly mimo kontakt se svými blízkými. Ostatní je navrženo k udržení hrozícího nebezpečí v co největší vzdálenosti a k narušení ideálního scénáře násilníka. Už samotné svícení pod nohy je překvapivě efektivní ve snížení pravděpodobnosti útoku,“ popisuje Šmakalová. Prevence by podle autorky nápadu měla být sexy, ochranné prvky by pak podle ní měly tvořit nový kabelkový standard.

Dvojice kabelku vytvořila za podpory akcelerátoru PrusaLab, který nabízí technologickým startupům zázemí, mentoring a také možnost ucházet se o další investice. Vývoj kabelky, který spolykal na 2,5 milionu korun, tak probíhal v prototypové dílně Josefa Průši. Ten se rozhodl, že bude do Irmy investovat dál. Projekt tak získal finanční injekci v řádech milionů korun jako podporu na začátek jejího vstupu na trh.

Kabelku uvedla dvojice na trh pouhý rok od prvotního nápadu. Vyrábět se bude v Česku a na Tchaj-wanu, přičemž autoři chtějí především vysokou kvalitu. Šmakalová se Stedinou už ji představili ve Vídni, odezva je také z Ameriky. Irma je jediná svého druhu, a tak se počítá, že půjde do světa. Oněch prvních 66 kusů je ale jen pro Česko.