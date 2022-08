Obývák ve skleníku. Dánští architekti navrhli novou podobu michelinské restaurace Äng

Uprostřed louky, která se rozprostírá na jedné z největších švédských vinic Ästad Vingård, navrhlo dánské studio Norm Architects objekt, v němž se ukrývá znovuotevřená michelinská restaurace Äng. V prostorách si mohou hosté vychutnat impozantní večeři o devatenácti chodech rozprostřenou do bezmála pěti hodin. Během nich se lze naplno ponořit do světa, kde se snoubí architektura, požitek z jídla a umění.

Restauraci Äng vévodí šéfkuchař Filip Gemzell s manažerkou Ann-Catrin Johanssonovou. Gastronomický koncept od počátku stavěli na skandinávských chutích a lokálních ingrediencích a v roce 2021 získali michelinskou hvězdu. Nyní má restaurace novou podobu od renomovaného architektonického studia a kromě skandinávské kuchyně se od svého znovuotevření 1. července soustředí také na víno – pod restaurací se tak nachází skrytý vinný sklep.

„Udržitelnost bereme neustále v potaz, a to ve všem, co děláme – ať už jde o sociální odpovědnost nebo ingredience. Tento přístup chceme odrazit také ve vinném lístku, soustředit se tak budeme na evropská vína klasických stylů a chutí. Nebudeme se zaměřovat jen na naturální vína, ale chceme pracovat s vinaři a producenty, kteří souzní s naší vizí udržitelnosti,“ uvedla Johansson pro magazín Star Wine List.

Foto: Jonas Bjerre Poulsen V interiéru se nachází dubový nábytek značky Karimoku

Po tom, co člověk projde zelenou loukou, vstoupí do prostoru, který zvenčí vypadá jako skleník. Ocelová konstrukce svírá velkoformátové prosklení a působí minimalistickým dojmem, který nijak nenarušuje okolní krajinu. Ta se od něj odráží a celý objekt díky tomu splývá se svým okolím. Interiér je zařízen velmi čistě a díky všudypřítomnému sklu se hosté stále cítí, jako by seděli v přírodě, nikoliv v uzavřeném prostoru.

„Inspirovali jsme se panenskou severskou přírodou, která obklopuje Äng, jakož i japonskou estetikou a řemeslem, díky čemuž interiér nabízí celistvý smyslový zážitek,“ popisuje architektonické pojetí Frederik Werner z Norm Architects. Japonského ducha dodávají prostoru nábytek z dubového dřeva od značky Karimoku, servírovací tácy ze studia Keiji Ashizawa Design nebo stojany na boty u vchodu, které se podobají těm v japonských chrámech.

Celý interiér povznáší také umění, například sochy norského výtvarníka Anderse Pfeffera Gjengedala, sochy a keramika od umělkyň Viki Weiland a Ully Bang nebo rozličné předměty od dánské umělkyně Sary Martinsen. Kamenná sousoší vytvořená z balvanů z lomu ve švédském městě Växjö opět navazují na japonskou zenovou zahradu, jejíž krása spočívá v prázdných místech, která vznikají mezi jednotlivými objekty.

Vinný sklep představuje kontrast k prosvětlenému prostoru situovanému ve vrchní části restaurace. A přesně o to architekti usilovali. „Změna světla nám umožnila využít techniku šerosvitu, známou z vizuálního umění. Spočívá v kombinování světla a stínů, díky čemuž lze dosáhnout kontrastů a pocitu hloubky,“ vysvětluje Jonas Bjerre-Poulsen, jeden ze zakladatelů Norm Architects.

Foto: Jonas Bjerre Poulsen Díky prosklení objekt splývá s okolní krajinou

Ztlumená světla mají mít na hosty efekt zesílení ostatních smyslů. V šeru člověk mnohem lépe vnímá okolní zvuky, vůně, doteky a především chutě. Na rozdíl od proskleného interiéru, který prozařuje přirozené světlo, je tak vinný sklep mnohem komornější a vytváří ideální podmínky pro vychutnání zdejší selekce vín. Prostor je tady až pro 3500 lahví, takže pozornost, kterou chtějí majitelé Äng věnovat vínu, je skutečně velkolepá.

Pokud zatoužíte po zážitku, který spočívá v potěšení všech smyslů, připravte si v přepočtu přibližně 4700 korun na osobu. Vinné párování přijde v Äng na 3500 korun, ale dopřát si můžete i nealkoholickou verzi za 1800 korun. A kdybyste toužili ještě po větším odpojení od reality všedních dní, součástí vinice Ästad Vingård je také hotel se spa, jehož součástí je třeba podvodní sauna.