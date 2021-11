Od bydlení pro chudé až po nejvyšší luxus. Italové z hlíny tisknou levné a ekologické stavby

Alespoň částečně si lidé z hlíny stavěli obydlí už před tisíci, ba desítkami tisíc let, jen co opustili jeskyně. Také budoucnost naší civilizace ale bude možná do velké míry hliněná, s jednoduchým a spolehlivým materiálem jen budeme pracovat mnohem sofistikovaněji. Třeba jako to dělá italská firma WASP, která z jílu tiskne na největší 3D tiskárně na světě. Jejich obydlí vznikne za pár stovek hodin, má téměř nulovou uhlíkovou stopu a může se samo rozložit.

WASP má ve světě 3D tisku dobře zavedené jméno hlavně díky svým menším přístrojům, zaměřeným třeba na nezvyklou keramiku, ale také plast nebo kovy pro modely i součástky. V základech stejnou technologii jako u nich pak aplikuje ve velkém měřítku, kde dokáže tisknout celé budovy. Primárním cílem je přitom vytvořit řešení, které pomůže rychle a levně poskytnout ekologické přístřeší chudým v rozvojových zemích.

Nejnovějším projektem tohoto zaměření je Tecla. Stavbu, jejíž název je kombinací slov technology a clay (technologie a jíl), firma WASP navrhla ve spolupráci se studiem Mario Cucinella Architects. Stojí v v italské obci Massa Lombarda a 350 vrstev směsi, které tvoří její stěny, pochází z koryta nedaleké řeky. Není třeba žádné složité chemické úpravy ani konvenční stavební materiál.

Dům tvoří dvě propojené kulovité části, jejichž plášť je zvenku i zevnitř vlnovitý. Taková konstrukce jednak zajišťuje stabilitu bez použití dodatečného zpevnění, jednak funguje jako tepelná bariéra. Lidé z Mario Cucinella Architects tvrdí, že Tecla kombinuje starověké stavební techniky s moderními technologiemi pro vytvoření recyklovatelného bydlení, které se dokáže přizpůsobit klimatu a má nízkou uhlíkovou stopu.

Dům Tecla nemá klasická okna, ale velký prosklený vchod Foto: WASP/MCA

Jelikož je Tecla prototypem domova zaměřeného spíše na chudé, nenabídne žádný velký luxus, netypický design ale poskytne vzdušný, útulný prostor. Vnitřní rozloha stavby je 60 metrů čtverečních, výška pak dosahuje 4,2 metru. Sem se vejde obytná část, kuchyň i místo pro spaní, nechybí samozřejmě ani hygienické zařízení. Chybí sice klasická okna, zato ale obyvatelé dostanou velký prosklený vstup a velké světlíky.

S výjimkou dveří a světlíků celý dům vytiskne zařízení WASP se dvěma tiskařskými rameny pracujícími souběžně. Celý systém je modulární, takže dokáže vytvořit také jiné a větší struktury. Tecla byla specificky navržena pro určité podmínky, které diktovaly tvary, rozměry i další vlastnosti. WASP dokáže bydlení kompletně vytisknout za dvě stě hodin.

Díky tomu, jak rychle a levně lze stavbu vytvořit, může poskytnout přístřeší jak stávajícím chudým v rozvojových zemích, tak případným migrantům prchajícím před důsledky změn klimatu. „Tecla je odpovědí na čím dál tím vážnější klimatickou krizi, na potřebu udržitelných domovů a na celosvětovou bytovou krizi, které budeme muset čelit,“ říká Mario Cucinella Architects.

První prototyp ekologického hliněného domu s názvem Gaia vznikl v roce 2019. Už ten se (pochopitelně s výjimkou oken a dveří) pyšnil použitím výhradně přírodních materiálů, získaných z nedalekého okolí staveniště. Díky tomu je, podobně jako Tecla, snadno biodegradovatelný nebo recyklovatelný. Navíc u stavby nevznikl takřka žádný odpad, což neplatí pro konvenční stavebnictví.

Hliněný obchod s francouzským luxusem

Po prototypu Tecly nedávno následoval další zajímavý projekt firmy WASP. Ta navázala spolupráci s francouzskou luxusní značkou Dior a na pláži v Dubaji postavila dvojici kruhových obchodů. Jako hlavní stavební materiál zde opět posloužila hlína, tentokrát ale ve výsledku oděná do typických barev Dioru, bílé a zlaté. Stěny dokonce zdobí vzor známý třeba z kabelek značky, které lze přímo v obchodě koupit.

WASP vytvořila také obchody pro luxusní značku Dior Foto: Mohamed Somji

Překvapivé spojení firmy zaměřené na ubytovávání chudých a ikony francouzského luxusu okomentoval přímo zakladatel WASP Massimo Moretti, jehož cituje server 3D Printing Media Network: „Život je zvláštní. Začnete vyvíjet proces, který zajistí každému člověku domov jako právo po narození, a deset let na něm pracujete s vlastním financováním. Pak přijde Dior, firma reprezentující ten nejvytříbenější luxus, a požádá vás, abyste jí vytiskli obchody. A zároveň nabídne, že pokryje náklady na vývoj.“

Technologie, které mohou výrazně proměnit život chudým lidem, se tak ukazují jako atraktivní i pro prestižní firmy, když jejich mise udržitelnosti zároveň představuje neotřelé stavby. „Bylo by úžasné utvářet budoucnost tím, že tento starověký materiál proměníme technologiemi, jež máme dnes,“ řekl zakladatel studia Mario Cucinella Architects. Prototyp Tecly nebo obchody Dior jsou tak zřejmě jen začátek.