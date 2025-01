Firma s vířivkami jí nestačila. Loni otevřela restauraci a vymyslela mýdla, která jinde ve světě nejsou

Co si myslíte o tom, že je Česko stále vnímáno jako montovna?

Česko je stále do značné míry montovnou, prostě jsme se po revoluci vydali směrem subdodavatelské výroby. Tehdy to dávalo smysl a přineslo to potřebný rozvoj ekonomiky, což už ale nyní nestačí. Na druhou stranu tu v té době vzniklo i mnoho firem, které samy vyvíjejí, vyrábějí a prodávají produkty s přidanou hodnotou – jako USSPA. Investujeme do vývoje, vymýšlíme nové věci, vyrábíme přímo v Česku, používáme maximum místních dílů, exportujeme. Jako národ jsme my Češi nesmírně kreativní. Navíc průmysl není jen často omílaný automotive. Jde o podstatně širší pojem.

Vy jste rovněž členkou správní rady iniciativy Druhá ekonomická transformace, která sdružuje osobnosti podnikatelské sféry a má za cíl zvýšit konkurenceschopnost Česka. Co by teď mohlo nakopnout českou ekonomiku?

Pro zmíněný posun k výrobě s vyšší přidanou hodnotou je klíčová změna ve vzdělávání. Potřebujeme co nejvíce lidí, kteří mají potřebné dovednosti, kritické myšlení, odvahu inovovat, rozhled a drive. To je samozřejmě běh na delší trať, ale jde dělat i rychlejší změny včetně vytvoření vstřícného prostředí pro schopné zahraniční studenty. Za mě je to ale také podpora Čechů ve studiu v zahraničí a jejich následného návratu. Důležité je i smysluplné zapojení vědy a aplikovaného výzkumu, což se neobejde bez kapitálu.

Jak se loni dařilo USSPA?

Vypadá to, že se situace začíná otáčet k lepšímu. Během covidu jsme zažili obrovský boom, od léta 2022 ale celý obor zpomalil, a to hlavně v zahraničí. Předloňský rok byl těžký, loni se nám nicméně podařilo vyrůst v exportních prodejích o 40 procent. Naší výhodou je, že vyrábíme spíš na zakázku, ne na sklad. Přece jenom jde o prémiové produkty – zákazník si chce vybrat podle svých představ.

A jaké jsou vaše největší zahraniční trhy?

Dlouhodobě je silným trhem Švýcarsko, kde se teď rýsuje spolupráce s dalšími partnery. Historicky se nám daří ve Francii, Španělsku, na Slovensku a také třeba v Rakousku. A hodně zajímavě začíná vypadat Polsko. Před ruskou invazí na Krym v roce 2014 se nám dařilo i na Ukrajině, ta je teď ale bohužel okrajovým trhem. Celkově vyvážíme do dvaceti zemí.

Díváte se i směrem na Spojené státy?

Ty jsou samozřejmě velkým lákadlem. Ostatně právě tam jsou naše kořeny – původně jsme dováželi vířivky z USA, což se odrazilo i v našem názvu. Čas od času se rýsují příležitosti, ale zatím se soustředíme na Evropu.

A co Čína? Některé firmy tam přesunuly výrobu, aby ušetřily.

Pro nás je Čína no-go, především kvůli totalitnímu režimu a jejich přístupu ke světu. Nedává mi smysl zanevřít na naše hodnoty jen proto, abych mohla říkat, že mám velikánskou fabriku v Číně. Nechci tam ani působit, ani vyrábět. Prostě jim nehodlám předat naše know-how na stříbrném podnose. Tak daleko na východ se ani dívat nechceme.

Narážíte na čínské kopie vašich produktů?

Se snahami o kopírování se setkáváme od samého začátku vlastní výroby. Poslední pokus o výrazné kopie naší hlavní produktové řady se nám podařilo odrazit vítězným soudem s jejich dovozci.

Foto: USSPA Swim Spa XL, tedy celoroční alternativa bazénu

Řekla jste, že průmysl je široký pojem. Můžou do něj spadat i startupy – jeden jste ostatně také založila, konkrétně Spaculture.

Moderní terminologií bychom to mohli nazvat startupem. Pro mě jde spíš o firmu ve firmě, Spaculture jsme nevyčlenili samostatně, zůstává součástí USSPA. Je to nový brand založený na inovacích.

O jaké inovace jde?

Vytvořili jsme produkty, které vycházejí ze zkušeností našich zákazníků. Jsme v podstatě první, kdo řeší prevenci údržby vody ještě před vstupem člověka do vířivky či bazénu. Vyvinuli jsme speciální mýdlo, které očistí tělo od všeho, co by mohlo kontaminovat vodu – například krémů, make-upu nebo mastnoty. Snižují se tak nároky na údržbu vody i spotřeba chemie.

K tomu jsme vyvinuli i mýdlo po koupeli, které pokožku člověka po pobytu v chemicky udržované vodě hezky hydratuje a navíc ho zbaví chlorového odéru. Ve veřejných provozech, například ve wellness centrech, to je téměř nutnost. Prostě jsme objevili mezeru na trhu. Stále to jde, i v dnešní době. A navíc to je hmatatelné, což mi přijde sympatické. Zvlášť v době, kdy se inovace odehrávají převážně v IT světě.

Takže taková kosmetika jinde ve světě neexistuje?

Jiné mýdlo, které by bylo určeno k použití před vstupem do vířivky nebo bazénu, ve světě skutečně neexistuje. Co se týče mýdel po koupeli, podobné produkty jsme objevili dva, ale ty chlorový odér maskují, neodstraňují ho. Takže jsme první.

Foto: Spaculture Funkční mýdla pro uživatele vířivek a bazénů Spaculture Before a After

Jak se Spaculture daří?

Máme teď za sebou tři čtvrtě roku takového testovacího rozjezdu, kdy jsme zjišťovali, která z cest bude ta pravá. A ony fungují všechny. Rozhodně to není raketový start, na druhou stranu jsme se už začali v některých oblastech etablovat. Všechno vyvrcholilo v Lyonu, kde se v listopadu konala největší oborová výstava bazénů, saun a spa. Ohlasy na naše produkty tam byly výborné, protože dodavatelé bazénů a vířivek vnímají potřebu takových produktů.

Vím, že nepovažujete Spaculture za startup v pravém slova smyslu. Přemýšlíte nicméně o vstupu externího investora?

Původní úvaha byla postavit samostatnou firmu, zatím ale jedeme v rámci USSPA, což se vzájemně dobře doplňuje. Pokud ovšem Spaculture vyčleníme, mohli bychom k tomu přibrat i někoho externího. Uvidíme, jaký bude další vývoj.

Plánujete vytvořit ještě nějakou další kosmetiku?

Máme už vyvinuté i další produkty, nejenom z oblasti kosmetiky. Musíme ale postupovat krok za krokem a nenechat se unést vlnou nadšení. Půjde o produkty naplňující vizi značky – napomáhat povýšení kultury domácí relaxace a obohacení rituálů s ní spojených. Navíc se chystáme přenastavit i obchod u nás v USSPA.

V Dolní Dobrouči se věnujete ještě provozování restaurace v místním Lidovém domě. Jak to stíháte?

Je to masakr. Tenhle projekt mě letos dost zaměstnával, protože jsem ho táhla hlavně já. Manžel se hodně soustředil na export USSPA, já vedle firmy řešila rozjezd restaurace.

Foto: Lidový dům v Dolní Dobrouči Kateřina Kadlecová v restauraci v Dolní Dobrouči s „Kuchařkou pro vnučky“ od své babičky, kterou pro ni vydala

Lidový dům jste měli koupený už nějakou dobu, restauraci jste v něm otevřeli teprve nedávno. Proč jste vyčkávali?

Lidový dům jsme před dvěma lety koupili kvůli sálu, který vždy sloužil jako centrum setkávání. Teď z něho ale měla být tržnice s asijským zbožím. Nejprve jsme zrekonstruovali interiér restaurace a vytvořili v něm provizorně výdejnu obědů pro naše zaměstnance, zatímco jsme hledali někoho, kdo by si objekt pronajal a provozoval v něm restauraci. Nikoho s nějakou alespoň základní vizí jsme bohužel nesehnali, a tak jsme se rozhodli do toho jít sami, restaurace tady prostě chyběla.

Jeli jsme od úplné nuly. Od února jsme postupně přestavěli celou kuchyň, sklep se sklady a zázemím, vlastně všechno až po rozvody. Dokončili jsme rekonstrukci interiérů, vybavili kuchyň a restauraci od výčepů po nádobí. Souběžně s tím vznikala koncepce kuchyně, menu, stavěl se tým, prostě za pět měsíců jsme postavili celou firmu. Koncem června bylo hotovo, v červenci jsme otevřeli na osm akcí. Od srpna už jedeme naplno. A musím říct, že se občas za tenhle projekt i pochválím.

Tak to je dobře, občas se za něco pochválit.

Jasně, ale já obvykle funguju trochu jinak. Mám z toho velkou radost, nicméně pořád vidím spoustu práce, která nás ještě čeká. Třeba nyní dokončujeme opravy sálu, ten také začneme zpřístupňovat na různé akce. Ale těší mě, že máme převážně pětihvězdičkové recenze.

Chodí dál do restaurace i vaši zaměstnanci?

Ano, denně. Mají navíc obědy dotované v rámci firemních benefitů. Je myslím přínosné mít v poledne v práci kvalitní jídlo. Jako rodina jsme rádi, když můžeme nějak přispět ke zlepšení prostředí kolem nás. A vlastně si z toho občas děláme trochu srandu, že když tady něco není, tak si to musíme postavit sami. Teď je to restaurace, táta v Dobrouči postavil před lety tenisové kurty, pak golfové hřiště.

A co návratnost takového podniku?

Teď je ještě příliš brzo, abych to hodnotila. Když tam budou chodit lidi, bude všechno dobré. A už máme první štamgasty!

Baví vás nakonec vaše angažmá v gastronomii?

Vlastně ano, i když mým cílem je, abych se v tom nemusela tolik angažovat a restaurace byla samostatná. Možná to zní jako strašný záhul, ale pro mě je střídání aktivit spíš občerstvující. Vždy se uvolním, když se začnu věnovat něčemu úplně jinému. Můžu si to dovolit i proto, že máme v USSPA skvělý tým. A i když jsou Spaculture a Lidový dům v rozjížděcí fázi, kdy je všechno trochu složitější, na konci dne si vždycky říkám, že to stojí za to.