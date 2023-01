Kateřina Kadlecová vyrostla se slovem pumprdentlich. Co to je? Něco, co se tváří dobře, ale stojí to za nic. V případě Oty Pavla, který toto slovo vymyslel, to byl sumec, co měl vážit aspoň dvacet, ale vážil jenom pět. „Prý je to asi tak, jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo báječném kožichu, všichni přihlížející jsou paf – a ona přitom šlápne do h…,“ psal Pavel a posledního slova se nebál. „Všechno u nás musí mít štábní kulturu, všechno musí nějak vypadat a nesmí to být pumprdentlich,“ říká Kadlecová. A přesně tím se řídí rodinná firma USSPA.

Před několika lety začala česká USSPA doslova vířit vodu, když do Česka přinesla svět luxusních vířivek. Několikrát ale šla ještě dál – a už několikrát rozvířila i světovou produkci ve svém oboru. Naposledy se to podařilo loni v listopadu ve francouzském Lyonu, kde firma představila ve světové premiéře vířivku Lounge iN a spolu s ní i celou novou produktovou řadu pro export Vibes by USSPA.

Světový veletrh Piscine Global Europe je takový svátek výrobců spa a bazénů. Kvůli koronaviru se nekonal. I proto teď jela výprava z Dolní Dobrouče, kde USSPA sídlí, do Lyonu obzvláště natěšeně. S sebou vezla produkt, který uvedla k pětadvacátému výročí firmy, covid ale tehdy jeho světovou premiéru překazil. Jde o vířivku, která je svým designem a zpracováním určená k zapuštění do země.

„Všechna spa, která vyrábíme, lze nějak zapustit do země, tento produkt jsme ale dělali vyloženě s tím cílem, že nebude stát volně. Výborně se doplňuje s naší swim spa, celoročním bazénem, přičemž oba produkty na sebe navazují tvarem a pohodlně se dá mezi nimi přecházet a naplno využívat přednosti obojího,“ říká spolumajitelka a ředitelka společnosti.

Zní to nejspíš banálně. Vířivka zapuštěná do země a k tomu bazén. Toto je ale ve skutečnosti docela něco jiného. USSPA se zaměřuje na prémiové výrobky. Nechce dělat průměr. A podle toho také termální bazén swim spa a samotná vířivka vypadá. „Věřím, že je to produkt, o kterém budeme v budoucnu ještě hodně mluvit,“ říká Kadlecová.

Foto: USSPA Letos v Lyonu firma představila novou vířivku, která je určená k zapuštění do země

Oba produkty (termální bazén swim spa a vířivka Lounge iN) mohou být vybavené automatickým termokrytem. To znamená, že stačí, když zmáčknete tlačítko a sám se otevře. Víko pak zajede do země, aby nepřekáželo. Třeba ve výhledu. I ten by totiž měl být součástí správného víření. Jde o patentově chráněné řešení, které získalo celosvětová ocenění za design a funkčnost.

Termální bazén swim spa má rozměry pět a půl na dva a půl metru. Tedy žádný velikán. O to ale také jde. Není potřeba mít pro něj spoustu místa a ani vody. Že v něčem takovém nejde plavat? Nejde. Od toho je tu protiproud, který dokáže nasimulovat i takovou bazénovou pětadvacítku. Poté, co si zaplavete a uděláte něco pro svoji kondici, můžete začít rovnou s relaxací.

Stačí udělat pár kroků do vířivky, která má schody zabudované uvnitř skořepiny. Produkty vyrábí firma odděleně, jinak to podle ředitelky nemá smysl. „Někteří výrobci dávají obě funkce do jednoho produktu. Jenže jinou teplotu vody potřebujete na plavání a jinou na masáž. Nebylo by to zdravé, tak to neděláme,“ tvrdí.

Designér dřív než uklízečka

Takto to ve firmě z Orlických hor chodí. Boří zavedená pravidla. Stejně i začala. Společnost hned na svém začátku zaměstnala designéra, což je i v dnešní době ve firmách vyrábějících spa spíše výjimka. „Designéra jsme měli dřív než uklízečku,“ komentuje Kadlecová a dodává. „Design jsme vždy chápali v té nejširší možné formě, tedy nejen ve smyslu, jak produkt vypadá, ale také jak funguje. Design má vylepšovat funkci.“

Kadlecová letos oslavila ve vedení společnosti jedenáct let. Do firmy, kterou založil její otec, naplno nastoupila hned po studiu na vysoké škole. Přestože nechtěla dělat ve firmě žádnou revoluci, nakonec se k ní později přece jen dostala, ale ne ve fungování společnosti, ale právě v designu a technologiích.

Foto: USSPA Majitelka firmy Kateřina Kadlecová

K dvacátému výročí firmy připravili novou produktovou řadu. „Tehdy vznikla spousta věcí, které byly revoluční v celém oboru. Pomohlo nám to vyskočit z tehdejší krize,“ říká Kadlecová, která rodinnou firmu vede společně s manželem. Do prodeje šla nová řada v roce 2015 a tehdy v Česku USSPA prodejně vyskočila o sedmdesát procent.

„Povedlo se to, ale šli jsme tenkrát do obrovského rizika. Designem jsme totiž šli úplně proti proudu. Všichni tenkrát používali kulaté až barokní tvary, my jsme naproti tomu použili ostré linie odpovídající aktuálním trendům průmyslového designu. Současně jsme pracovali i na technickém vývoji,“ uvádí majitelka firmy.

USSPA tehdy začala pracovat na vlastním rozvaděči, který vyvinula s českou firmou, jež dodává například kontrolní mechanismy pro Boeing nebo Airbus. Hodně daleká cesta od doby, kdy společnost začala dovážet vířivky z Ameriky, podle čehož také dostala svůj název. Firmě se přitom rok od roku daří lépe. Letošní rok zakončuje historicky nejvyšším obratem. Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 vyrostla o víc než sto procent.

Nejen díky spolupráci s designéry sbírá USSPA také spoustu cen. Mezi nimi je i Red Dot Award, jedna z nejprestižnějších cen za design. USSPA je také jedním z prvních členů Asociace českého průmyslového designu, která se snaží podpořit dobré jméno českého průmyslového designu ve světě a ukázat, že Česko v žádném případě není montovna.

Konečně firma překračuje hranice svého byznysu i tím, že se nebojí spolupráce s architekty. Do Dolní Dobrouče si k přebudování svého sídla přizvalo studio Vrtiška & Žák. To pro firmu připravuje také její showroomy a letos se podílelo i na podobě expozice na francouzském veletrhu.