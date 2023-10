Jaký bude rok 2024? Zřejmě lepší než letos, jsou důvody k optimismu, věří ekonomka Helena Horská

Uložit 0

Z české ekonomiky moc dobrých zpráv poslední dobou nepřichází. Tak je dobré si aspoň nějaké vysnít – třeba o roku příštím. Ačkoli… možná není třeba snít, množí se signály, že právě rok 2024 by mohl přinést zvrat: inflace se vrátí ke dvěma procentům, ekonomika se vrátí k mírnému růstu, lidé se osmělí a znovu začnou utrácet. Že to zní dobře? Nejen to, že by tak příští rok mohl opravdu vypadat, se v CzechCrunch Podcastu shodly také známá ekonomka Helena Horská a podnikatelka Kateřina Kadlecová. Současně ale přesně pojmenovaly, co je třeba změnit, aby české hospodářství znovu stabilně a silně rostlo.

Ekonomika by v letošním roce podle propočtů ministerstva financí měla v lepším případě stagnovat, což znamená, že bude stejně velká jako před rokem. Česko tak potvrdí pozici evropského lůzra, protože jako poslední země EU jsme ještě stále nepřekonali hospodářské výkony z předcovidových let. Už v roce 2024 by ale mělo být konečně líp, statistici prognózují pro příští rok růst HDP o 2,3 procenta. Zároveň se podle České národní banky má inflace vrátit na úroveň dvou procent.

„Vidím také důvody k optimismu,“ řekla hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka Národní ekonomické rady vlády (NERV) Helena Horská. A Kateřina Kadlecová, majitelka východočeské rodinné firmy USSPA, která vyrábí domácí vířivky, jí doplnila: „Většina podnikatelů vám řekne, že letošek je na houby. Ale že příští rok by mělo být líp.“ Horská i Kadlecová, dvě přední dámy českého byznysu, byly hosty nejnovější epizody CzechCrunch Podcastu. Můžete si ho pustit na odkazu níže nebo na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech a na YouTube.

Jedním z hlavních důvodů, proč se ekonomice moc nedaří, je podle Horské fakt, že lidé pořád oddalují útraty, přestože v bankách mají uložené rekordní objemy peněz: „Ze statistik víme, že podnikům klesají zakázky.“ Podle Kadlecové to má ale i pozitivní stránku, totiž že firmy se musí začít ohánět a nemohou jen spoléhat, že si je klienti najdou: „Odpadávají pak zaměstnanci, kteří se jen vezli.“

Se zaměstnaností pak podle obou dam souvisí i to, jak se bude ekonomice dařit dál – trh práce prý potřebuje nutně reformovat, protože je přehřátý a špatně funguje. „Máme sklerózu, zapomněli jsme, jak máme růst,“ nechala se slyšet Helena Horská s tím, že znaky zpomalování a zadrhávání tuzemské hospodářství jevilo už před pandemií.

„Trh práce je peklo,“ dodala Kadlecová. Zároveň ale naznačila, že se situace zlepšuje a začíná být aspoň nějaká nabídka: „Loni jsme obsazovali pozici byznys developera a přihlásilo se deset uchazečů, teď to bylo 130 zájemců.“

S tím souhlasila i Helena Horská, která už dříve na sociální síť X komentovala, že si všímá, jak čím dál více firem ohlašuje propouštění, což může znamenat, že ochlazující se ekonomika upustí trochu páry i z napjatého trhu práce – Česko má jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU, což řadě podniků komplikuje život, protože nejsou schopné sehnat zaměstnance.

Horská zároveň připustila, že problémy spojené s rekordně nízkou nezaměstnaností a neflexibilním zákoníkem práce si uvědomuje i vláda Petra Fialy, jíž s kolegy z NERVu radí: „Něco se chystá.“ O tom, jak špatně funguje trh práce, v CzechCrunch Podcastu nedávno hovořili i Petros Michopulos s Pavlem Drobilem.

Na jaká všechna témata v našem podcastu s Helenou Horskou a Kateřinou Kadlecovou došlo?

Proč lidé šetří?

Jak bude vypadat rok 2024?

Co se děje na trhu práce?

Jak změnit vzdělávání?

Je nutná druhá ekonomická transformace?

Jak fungují rodinné firmy?

