Vyrobit oříškové máslo není technologicky nutně zas tak složité. Jelikož ho ale dnes vyrábí celá řada firem, je ho mnohem složitější prodat. Prodávat nejen arašídové krémy, a to ve velkém, se naučil Alex Koníček, jehož značka Big Boy vyrostla na stomilionový obrat. Nechybělo ale mnoho a už vůbec nemusela existovat. Více o garážovém příběhu a jízdě nahoru a dolů vypráví jeho hlavní postava v novém díle CzechCrunch Podcastu.

„Když jsme si koupili první mlýnek, na který jsme čekali devět měsíců, tak mi lidé říkali, co to dělám, že je tady takových produktů už plno. Tehdy jsem si ani já nemyslel, že z toho jednou bude tak velký byznys. Teď už jsme ale v obratu překonali 100 milionů korun,“ shrnuje v kostce příběh značky Big Boy Alex Koníček, který se pustil do výroby oříškových krémů a dalších souvisejících produktů tak trochu z nouze.

V mládí se totiž živil finančním makléřstvím, což nakonec skončilo neslavně. Ve třiadvaceti měl na sobě více než milionový dluh a musel vymyslet, jak ho splatí. „Nedokázal jsem vymyslet jiný nástroj než podnikání. Chtěl jsem ale dělat něco s vyšším principem, co nebude jen čistě o penězích, ale bude to mít vyšší přidanou hodnotu. Už jsem se nikdy nechtěl stydět za to, co dělám,“ říká Koníček v otevřeném rozhovoru.

V podcastu dnes devětadvacetiletý podnikatel popisuje, jak vlastně dostal nápad vyrábět oříškové krémy, jaké překážky musel překonat i jak mu firma vyrostla pod rukama, až byla tak velká, že na to málem doplatila. „Od začátku je to byznys na hraně,“ přitakává Koníček. Nový díl CzechCrunch Podcastu si můžete pustit v přehrávači níže nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů a Google Podcastů:

O čem dalším byla v podcastu s Alexem Koníčkem řeč?

***

Dnes už můžeme na arašídová másla a další oříškové krémy všech druhů a chutí narazit prakticky v každém obchodě. Když ovšem Alex Koníček kolem roku 2016 začínal, byl to – dle jeho slov – v této oblasti pravěk. „Byli tady tehdy dva čeští výrobci, jinak to válcovaly zahraniční firmy. Všichni ale oříškové krémy jedli ve velkém,“ vzpomíná Koníček, který v té době pracoval ve fitku a vzestup oříškových másel a spol. viděl v přímém přenosu.

Trenéři totiž do jídelníčků svých klientů předepisovali například právě ořechy a někteří si je rozmílali a různě ochucovali, aby měli stravu pestřejší. „Tak jsme si koupili mlýnek a šli do toho,“ říká Koníček, který za 16 tisíc korun vydělaných na brigádě nakoupil mlýnek, sto skleniček s víčky a pětadvacet kilogramů arašídů. A tak se zrodila značka Big Boy, která dnes ořechy obaluje v čokoládě, vyrábí granolu, kaše i třeba preclíky v čokoládě a chystá vlastní popcorn.

Alex Koníček neskrývá, že za výrobou krémů není žádná složitá technologie. Ne každý však dokáže vyrábět v tak velkých objemech – a o tom, že to není nic jednoduchého, se několikrát přesvědčil i samotný Big Boy. Na přelomu roku se výrobní firma rozjela tolik, že se rozrostla na 84 zaměstnanců a dle Koníčkových slov vyráběla opravdu ve velkém. Jenže to nebylo dlouhodobě udržitelné, a to jak pro celou firmu, tak i pro samotného zakladatele.

„Místo toho, abychom optimalizovali provoz, tak jsme jen přidávali další zaměstnance a mandatorní výdaje rostly. Když pak velký kšeft odešel, což se nám bohužel stalo, tak lidi zůstali, ale logicky se propadly příjmy. Dostali jsme se do finančních potíží a já věděl, že takovou situaci sám nevyřeším,“ popisuje zásadní momenty v rozvoji Big Boye Koníček. Věděl, že musí někoho najít, a nakonec si na poslední chvíli plácl s Martinem Glauschem.

Ten přišel do Big Boye ze softwarové firmy Abra, kde řídil rostoucí tým account manažerů a konzultantů, ale především uměl pracovat s daty. To bylo pro Koníčkovu firmu klíčové. „Nasadili jsme business inteligence a okamžitě jsme viděli, kde máme obrovské problémy, které jsme do té doby vůbec neřešili. Bylo to emotivní, museli jsme propustit mnoho lidí, ale jinak bychom firmu neudrželi,“ popisuje Koníček.

V CzechCrunch Podcastu otevřeně mluví také o tom, jak udělal nejlepší rozhodnutí, když odstoupil z pozice jednatele, proč se podle něj člověk nemá bát říct si o pomoc, když je mu nejhůř, a také o tom, jak rozhodující může být, když si do firmy najdete dobrého parťáka, který nakopne vás i celou firmu. Poslouchat ho můžete na Spotify, Apple Podcastech nebo Google Podcastech i ve svých oblíbených podcastových aplikacích.