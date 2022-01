Wisk Aero chce s prvními zákazníky začít létat do pěti let

Společnost Boeing platí za jednoho z nejvýznamnějších producentů velkých dopravních letounů, přesto ji zajímá i podstatně minimalističtější forma vzdušné přepravy. V roce 2019 tak ve spolupráci se společností Kitty Hawk založila startup Wisk Aero, který se zabývá vývojem vzdušného elektrického taxíku s autonomními schopnostmi. Na tuto činnost mu nyní Boeing poskytl finanční prostředky ve výši 450 milionů dolarů, díky kterým se má vzdušné taxi zkomercializovat do pěti let.

Díky sumě, která činí v přepočtu téměř 9,8 miliardy korun, se z Wisku stala jedna z nejlépe financovaných společností působících na poli vývoje elektrických letounů schopných kolmého vzletu a přistání. Finance chce využít především k růstu, k čemuž pomůže nábor přibližně 350 nových zaměstnanců a urychlení vývoje letounu Cora.

Ten Wisk zdědil po startupu Kitty Hawk, do něhož dříve investoval například i spoluzakladatel Googlu Larry Page a který nyní pracuje na koncepčně odlišném letounu H2. Cílem Wisku je přinést na trh nejen funkční letoun, ale i celé řešení komerční přepravy na jeho palubě do pěti let.

Cora by měla nabízet služby autonomní letecké přepravy Foto: Wisk Aero

Wisk aktuálně hovoří o plánu provádět až 14 milionu letů ročně na 20 trzích po celém světě. Pokud by se naplnily plány všech společností vyvíjejících elektrické vzdušné taxíky, byl by Wisk až několikátým v pořadí, komu by se podařilo svou službu zprovoznit. Ovšem pětiletý odhad je dle odborníků relativně střízlivý.

Zda a především kdy tento zcela nový druh letounu začne přepravovat první cestující, bude totiž záležet především na rozhodnutí Federální letecké správy Spojených států a dalších podobných orgánů v ostatních zemích. Bez náležité licence totiž žádná ze společností nikoho svými letouny přepravovat nemůže a podle odhadů je právě oněch pět let tím nejbližším termínem, ve kterém by mohla být první taková licence udělena. Orgány musí mít jistotu, že se jedná o bezpečný druh přepravy.

Pokud se však podaří společnostem vyvíjejícím vzdušné taxíky dosáhnout svého, může podle analytiků trh s tímto typem letounů do roku 2035 vyrůst na hodnotu 150 miliard dolarů, tedy v přepočtu na více než 3,2 bilionu korun. Proto si Wisk pomalu, ale jistě připravuje půdu pro to, aby si z tohoto koláče mohl ukrojit co možná největší podíl.

Již v minulém roce uzavřel dohodu se společností Blade, která se specializuje na přepravu cestujících pomocí helikoptér a která je připravena provozovat 30 elektrických letounů Wisku. Ten má ve svých rukou také předběžnou smlouvu s Novým Zélandem, kde své letouny aktuálně testuje. Smlouva se týká možnosti zahájit zkušební provoz letecké služby na křídlech Cory hned, jak to bude jen trochu možné.

Tato služba by měla podle představ Wisku fungovat podobně jako Uber. Zákazník prostě jen otevře aplikaci v telefonu a letoun si přivolá. Stroj by navíc měl létat pouze v autonomním režimu se vzdáleným dohledem operátora, který bude připraven zasáhnout v případě jakýchkoliv potíží. Ovšem právě bezpečná autonomie bude jedním z největších oříšků, které musí Wisk spolu s leteckými úřady rozlousknout, což bude úkol natolik nákladný, že ony investované miliardy možná stačit nebudou.