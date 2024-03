Od tlačenky po tresku v majonéze. Jeden z nejbohatších Slováků otevřel v Praze Bistro u Býka

Uložit 0

Pražské centrum v okolí náměstí Republiky láká na spoustu zajímavých gastronomických zážitků, lidovější uzeniny a lahůdky, kde si člověk může dát na stojáka poctivou tlačenku nebo vlašský salát s čerstvým pečivem, aby tady ale pohledal. Mezeru nově zaplnily uzeniny a další masné výrobky ze Slovenska. Podnikatel Milan Fiľo totiž v Hybernské ulici otevřel první vlajkovou loď v Česku, která reprezentuje jeho masový byznys Tauris a společnost Ryba Košice.

Šunky, salámy, tlačenky, klobásy, párky všeho druhu, balené maso, ale i chlebíčky, burgery, lokše, polévky, guláš a rybí speciality podle tradičních slovenských receptur. To je jen stručný výčet toho, co je v novém Bistru U Býka k dostání. Základem jsou slovenské produkty z portfolia potravinářské skupiny Tauris, která má na Slovensku v současnosti síť přesahující 100 prodejen. Doplňují je ale i rybí výrobky ze společnosti Ryba Košice.

„Výrobky Tauris dovážíme na český trh již 10 let a těší se zde rostoucí oblibě. V Bistru u Býka si zákazníci budou moci dopřát to, na co jsme nejvíc hrdí: ikonickou košickou tresku, spišské párky či nejkvalitnější oravskou slaninu. V bistru rádi přivítáme nejen Slováky, kteří zde najdou kousek domova, ale i místní a také turisty, kteří chtějí ochutnat pravé česko-slovenské speciality,“ říká Milan Fiľo, prezident holdingu Eco-Investment, do kterého Tauris patří.

Jednou ze zmíněných specialit je slovenská rybí pochoutka známá jako „treskoslovenská treska“. Pro neznalé: jde o tresku v majonéze. V dnešní době už jde o pokrm s retro nádechem, který je ale mezi slovenskými strávníky velmi populární. Pokud si potrpíte na slanečky, zavináče nebo uzené ryby, můžete si rozšířit obzory.

Důležitou součástí nabídky nového pražského podniku jsou také produkty z portfolia české značky Crafted for Friends. Ta vznikla pod taktovkou vedení téměř sousední hospody Červený Jelen jako aliance, která sdružuje různé hráče na poli českých craftových produktů. A právě Bistro U Býka se stalo první vlaštovkou, kde jsou produkty uceleně nabízeny zákazníkům.

V lednici jsou tak například omáčky, které vznikly ve spolupráci rodinné značky Živina a šéfkuchaře z Červeného Jelena Marka Fichtnera, limonády z dílny Něco jako a pivo z pivovaru Proud. Vedle sortiment doplňuje nabídka pečiva z pekárny Zrno zrnko.

Bistro U Býka otevřelo nedaleko Prašné brány a jeho umístění není náhodné. Nachází se totiž v Hybernském paláci, jehož křídlo navazující na Divadlo Hybernia v minulých letech prošlo přestavbou. Jak palác, tak divadlo patří Milanu Fiľovi. V prostorách paláce se nachází také Slovenský institut, v němž jsou k vidění například výstavy věnované slovenským umělkyním a umělcům.

Miliardář Milan Fiľo se řadí mezi nejbohatší Slováky. Podle deníku E15 zbohatl na privatizaci společnosti Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok. Má také české občanství, svůj holding Eco-Investment přesunul v roce 2016 do Prahy. V Česku vlastní například společnost Trafo CZ, která vyrábí distribuční transformátory, nebo velkokapacitní pilu Labe Wood na Litoměřicku.