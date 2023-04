Odhoďte pomlázku a vydejte se na výstavu. Máme pro vás tipy, kam můžete o Velikonocích za uměním

Dlouho očekávaný, z obou stran prodloužený víkend je tady. Jenže počasí nám vráží kudlu do zad a nízké teploty nás místo do přírody ženou spíš pod peřinu. Volné dny si ale můžete zpestřit alespoň kulturním vyžitím, kterého je nyní spousta. Podívejte se, kam můžete během velikonočních radovánek vyrazit za uměním.

Pleslovy stromy z nebe a Sekalovy sochy – Museum Kampa

V prostorách galerie zaměřené na moderní středoevropské umění začaly 1. dubna hned dvě výstavy – Stromy rostou z nebe a Sekal 100. V prvním případě jde o výstavu českého designéra Ronyho Plesla, který je dlouhodobě fascinován sklem a jeho možnostmi. V rámci loňského benátského bienále umění představil unikátní skleněné plastiky stromů, které vytvořil pomocí přelomové sklářské techniky. Sklo se mu totiž společně se sklářským mistrem Jiřím Šínem podařilo odlít do monumentálních trojrozměrných objektů. A ty jsou nyní k vidění společně s menšími skleněnými kousky právě na Kampě.

Druhá výstava vznikla k příležitosti 100. výročí narození sochaře a malíře Zbyňka Sekala a zaměřuje se na období jeho tvorby od 40. let do roku 1970. Sekalův život zasáhlo již v 18 letech v roce 1941 zajetí nacisty. Tehdy totiž rozdával letáky protinacistické skupiny. Po uvěznění v Praze na Pankráci byl převezen do koncentračního tábora Terezín a následně do Mauthausenu. Hrůzy, které zažil, zaznamenal ve svých dílech a jistá existenciální tíseň se jeho tvorbou nesla po zbytek jeho života.

Foto: Museum Kampa V Museu Kampa je k vidění také výstava Zbyňka Sekala

Legendární Mánes – Národní galerie, Valdštejnská jízdárna

Tvorba jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 19. století je od konce března k vidění ve Valdštejnské jízdárně, kde Národní galerie uspořádala výstavu Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda. Mánesovo dílo je nesmírně široké. Tvořil intimní portréty i rozsáhlejší žánrové scény, krajinomalby, grafiky a zdobil rovněž veřejný prostor, například reliéfy pro vchodová vrata kostela v Karlíně nebo palác Žofín.

Aktuální výstava představuje stěžejní okruhy jeho tvorby a doplňuje je o srovnávací práce jak jeho českých současníků, tak zahraničních umělců, kteří měli na české umělecké prostředí vliv. Návštěvníci si mohou o umělci udělat ucelený obrázek také díky ukázkám korespondence, dobovým textům a fotografiím, jakož i díky novým objevům, které vzešly z restaurátorského průzkumu Mánesových děl.

Foto: Josef Mánes / Národní galerie Na konci března začala velká výstava představující dílo Josefa Mánesa

Různé rozměry reality – Galerie Rudolfinum

V galerii na břehu Vltavy momentálně běží společná výstava Shifted Realities několika českých i zahraničních umělkyň a umělců. Marwa Arsanios, Ed Atkins, Adéla Babanová, Zach Blas, Paul Maheke, Leslie Thornton v ní prezentují, jak vnímají realitu a její rozvětvenost. Na tu mají totiž stále větší vliv moderní technologie, digitalizace světa, ale také proměny ekosystémů a lidských společenství jako takových. Výstava je tvořena především videi, u každého díla se tak může divák zastavit na delší dobu.

Britský umělec Ed Atkins, který tvoří zejména hyperrealistická, počítačově generovaná videa, zkoumá hranice mezi digitálním a skutečným – v tomto případě mezi skutečným tělem a jeho digitální podobou. Pražská rodačka Adéla Babanová na výstavě představuje video instalaci Zákon času, kde tematizuje lidské strachy ze sdílené budoucnosti ve světě, kde panuje blíže neurčený chaos. Multimediální instalace The Doors od Zacha Blase vytváří iluzorní prostředí, které představuje svět poháněný umělou inteligencí.

Fenomén konstruktivismu – Galerie Benedikta Rejta

V Lounech se nachází galerie, která je díky šíři své sbírky, ale také díky jejímu zaměření a obsahu velmi významná. Už v době svého vzniku v 60. letech minulého století se zaměřovala na neokonstruktivistické umění, kterému se v té době věnovala jen hrstka kulturních institucí. V rámci aktuální výstavy Konstruktivní tendence představuje vrcholná díla právě tohoto mezinárodního uměleckého směru.

K vidění jsou zde práce dvaceti českých i zahraničních tvůrců, například Zdeňka Sýkory, Karla Malicha, Huga Demartiniho, Stanislava Kolíbala, Milana Dobeše, Bridget Rileyové, Victora Vasarelyho či Getulioho Alvianiho. V takovém rozsahu přitom galerie svá díla prezentuje úplně poprvé. Výstava trvá už jen do 9. dubna.

Foto: Galerie Benedikta Rejta V Lounech lze stihnout ještě výstavu věnovanou konstruktivismu

Cesta sester Válových – Galerie Středočeského kraje

Sestry Válovy patří mezi nejvýznamnější tvůrčí osobnosti českého umění od konce 50. let 20. století. Jelikož se ale vzpíraly narativu, který umělcům diktoval socialistický realismus, zasloužené pozornosti se jim dostalo až po převratu. Ačkoliv byly každá jiná, celý život tvořily společně v malém domě na Kladně, kde také pořádaly pravidelná setkání pro umělkyně a umělce. V jejich dílech lze spatřit jak výjevy z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, tak zápas člověka s neustálými tlaky a tíhami pramenícími nejen z totality.

Výstava Cesta předurčena osudem je načrtnuta jako jakási pouť a je rozdělena do dvanácti tematických okruhů: Skutečnost, Souběh, Jatka, Zápas, Tíha, Sevření, Cesta, Rozmluva, Dotyk, Smíření, Souznění, Proměna. Návštěvníci si mohou prohlédnout monumentální plátna i drobné kresby, skici i grafiky, které zachycují výpověď sester Válových o niterných dramatech i intimitě lidského bytí.