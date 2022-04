Odkaz Zahy Hadid ukrytý v dunách. Pouštní objekt architektka koncipovala jako kancelář budoucnosti

Přestože od úmrtí světoznámé architektky Zahy Hadid uplynulo již šest let, její odkaz je stále plný života. A to nejen díky práci architektonického studia, které založila. Některé objekty, které navrhla sama architektka, jsou totiž stále ve výstavbě, některé zase otevřely své vchodové dveře teprve nedávno. To je případ i architektonického úkazu umístěného v poušti nedaleko Dubaje, kde se organicky svíjí nové sídlo společnosti Beeah.

Tam, kde končí urbanistická zástavba města Šardžá ležícího hned vedle Dubaje, se rozprostírá poušť a v ní architektonický klenot navržený samotnou Zahou Hadid. Jedná se o nové hlavní sídlo společnosti Beeah, která přináší do regionu Spojených arabských emirátů průkopnická řešení udržitelné budoucnosti, a tomuto zaměření odpovídá i samotná podoba sídla.

Budova kombinuje jedinečný organický vzhled s technologiemi, které mění kus pouště na oázu plnou klidu a udržitelnosti. Již na první pohled se jedná o objekt s jasným rukopisem slavné architektky. Jeho organicky se svíjející betonové křivky se stávají přirozenou součástí písečných dun, kterými je dílo obtékáno. Tvar ovšem nebyl navržen pouze tak, aby splynul s dunami, ale zároveň je odpovědí architektky na místní klima.

Foto: Hufton + Crow Pohled na sídlo navržené ve stavu písečných dun

„Design sídla reaguje na své okolí jako řada vzájemně propojených ‚dun‘ orientovaných a tvarovaných tak, aby optimalizovaly klimatické podmínky. Návrh je zasazen do kontextu pouště a odráží okolní krajinu tvarovanou převládajícími větry,“ popisuje budovu studio Zaha Hadid Architects.

Objekt nabízí relativně malé množství prosklených ploch, díky čemuž se daří udržet vnitřní teplotu na příjemné úrovni. I přes množství betonové masy vyztužené skelnou tkaninou se však daří přivádět dovnitř i dostatečné množství světla, takže stavba nepůsobí jako uzavřený bunkr.

Ke vzdušnosti projektu o celkové ploše devět tisíc metrů čtverečních přispívá i centrální nádvoří, které slouží nejen coby odpočinková zóna, ale je nedílnou součástí systému přirozené ventilace. Díky němu je v manažerském oddělení i administrativní a veřejné zóně vždy dostatečné množství čerstvého vzduchu.

Právě kancelářské prostory zabírají značnou část budovy, do které se vstupuje skrze velkou kupoli. Kromě nich však nabízí také řadu zasedacích místností, návštěvnické centrum a přednáškový sál.

Objekt jde vstříc nejvyšším udržitelným standardům

Hadid celý objekt koncipovala jako kancelářskou budovu budoucnosti s inteligentním řídícím systémem, který upravuje vnitřní teplotu či osvětlení v závislosti na počtu osob, které se v něm pohybují, nebo na denní době. Nechybí ani virtuální průvodce či nástroje vycházející vstříc hybridnímu a vzdálenému způsobu vykonávání práce.

Co se udržitelnosti týče, budova byla oceněna standardem LEED Platinum, tedy nejvyšším hodnocením tohoto certifikování budov dle udržitelnosti, které bere v potaz celou řadu kritérií. Nechybí mezi nimi například lokalita, způsoby hospodaření s vodou a energiemi, materiály, ze kterých je objekt postaven, či kvalita vnitřního prostředí spolu s inovacemi.

Nové sídlo společnosti Beeah se může kromě zmíněného přirozeného větrání pochlubit také konstrukcí z částečně recyklovaných materiálů i energetickou nenáročností. Samotná energie, která je využívána například i na filtraci šedé vody, je získávána z velkého energetického uložiště od společnosti Tesla, do kterého dodává energii nedaleká solární farma.