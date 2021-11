Svůj online projekt chystali Róbert Krupa a tým firmy Solitea rok. Mluvili se 150 lidmi, kteří už zvládli projít podnikatelskými začátky. Chtěli zjistit, jaké problémy řešili, jaké povinnosti je překvapily a co jim stále není jasné. To proto, aby přesně věděli, v čem se noví podnikatelé vlastně potřebují vzdělat. Výsledek organizátoři představili nedávno – jsou jím online videokurzy s názvem Mini akademie. S nimi teď chtějí oslovit tisíce lidí.

Cílem kurzů je pomoct lidem prodrat se povinnostmi i pravidly spojenými s podnikáním, doslova „minovým polem“, jak tuto problematiku autoři Mini akademie nazvali. Online výukou můžou zájemci, kteří do byznysového světa vstupují, projít zdarma. A protože jde o značnou pomoc začínajícím podnikatelům, CzechCrunch se stal mediálním partnerem celého projektu.

Kurz je určený pro začínající freelancery, živnostníky i majitele společností s ručením omezením. Nebo pro ty, kteří se na podnikání teprve chystají. Obsahuje přes 30 videí, ve kterých vystupují odborníci na různá témata. Daňoví poradci, účetní i další vysvětlují, co je povinností podnikatelů, mezi jakými možnostmi můžou volit i co pro ně nejspíš bude výhodné. Videa je možné projít během jednoho dne, nicméně časově omezená nejsou.

Motivace tu je, návod nikoliv

„Ročně vznikají desítky tisíc nových živností a tito lidé jsou mnohokrát odkázáni na kusé informace od známých, účetních nebo z různých webových portálů,“ popisuje Róbert Krupa, iniciátor projektu a manažer marketingu v technologické společnosti Solitea. Právě pod jejím vedením akademie vznikla.

Podle Krupy začínajícím podnikatelům chybí srozumitelný zdroj, ze kterého by mohli získat informace o legislativních povinnostech vůči státu. Přestože třeba motivační a podnikání povzbuzující aktivity k dispozici jsou. Krupa přitom o problematice dobře ví, fakturační nástroj iDoklad, kterou Solitea nabízí, používá značná část nových podnikatelů.

„I proto jsme jim tuto službu chtěli dát do cesty, aby jejich začátek podnikání byl co nejhladší z pohledu fakturace samotné, ale taky jejich znalostní báze, aby se vyhnuli zbytečným chybám. Také proto má Mini akademie heslo ‚provedeme vás minovým polem‘. Protože pro nováčky to podnikání tak skutečně působit může,“ popisuje Krupa.

Videa se věnují například povinnostem spojeným se sociálním a zdravotním pojištěním a vysvětlují, kdy je potřeba aktivně se k nim hlásit. Řeší paušály, daňovou evidenci i přihlášení k platbě DPH. Nebo náležitosti faktury či dalších dokladů, ale i otázku externí fakturace. Jako podpora slouží navíc facebooková skupina, ve které už jsou aktuálně necelé dva tisíce lidí. Jejich dotazy tu zodpovídají účetní a daňoví poradci.

Při natáčení Mini akademie se střídala řada odborníků Foto: Mini akademie

Po zhlédnutí posledního videa každého modulu čeká na účastníky test a na závěr pak dostanou vyhodnocení toho, jak se zlepšili. Po absolvování akademie se můžou rozhodnout, jestli ji podpoří i finančně. Případně sami zvolí, jakou částkou tak učiní. „Rádi bychom poté, co Mini akademie získá jméno a bude o ní základní povědomí, vzdělali ročně jednotky tisíc začínajících podnikatelů,“ hlásí Krupa.

Jeho představa do vzdálenější budoucnosti počítá s ještě vyššími ciframi. Časem by akademie mohla vzdělávat i deset tisíc účastníků ročně. To, na jaká témata se dál zaměří, pak záleží především na nich. „Stále se však budeme držet přístupu, že obsah by měl pomoct překonat zmiňované miny. Tedy nejčastější problémy, na které narazili a řešili je,“ uzavírá Krupa.